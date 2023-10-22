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Минобороны подтвердило уничтожение складов 4-й танковой бригады ВСУ - РИА Новости, 22.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:27 22.10.2023 (обновлено: 15:10 22.10.2023)
https://ria.ru/20231022/mo-1904493423.html
Минобороны подтвердило уничтожение складов 4-й танковой бригады ВСУ
Минобороны подтвердило уничтожение складов 4-й танковой бригады ВСУ - РИА Новости, 22.10.2023
Минобороны подтвердило уничтожение складов 4-й танковой бригады ВСУ
Российские военные на аэродроме Староконстантинов (Хмельницкая область) уничтожили авиационные средства поражения украинских воздушных сил, сообщило в... РИА Новости, 22.10.2023
2023-10-22T14:27
2023-10-22T15:10
специальная военная операция на украине
россия
кривой рог
днепропетровская область
вооруженные силы украины
украина
хмельницкая область
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Российские военные на аэродроме Староконстантинов (Хмельницкая область) уничтожили авиационные средства поражения украинских воздушных сил, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ в Telegram."На аэродроме Староконстантинов в Хмельницкой области уничтожены авиационные средства поражения воздушных сил Украины", - говорится в сводке военного ведомства.Кроме того, в районе города Кривой Рог (Днепропетровская область) "уничтожены склады боеприпасов 4-й танковой бригады ВСУ", отмечает МО РФ. А в районе населенного пункта Подлиман Харьковской области поражен узел связи 66-й механизированной бригады ВСУ.
https://ria.ru/20231022/mo-1904492542.html
россия
кривой рог
днепропетровская область
украина
хмельницкая область
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россия, кривой рог, днепропетровская область, вооруженные силы украины, украина, хмельницкая область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Кривой Рог, Днепропетровская область, Вооруженные силы Украины, Украина, Хмельницкая область
Минобороны подтвердило уничтожение складов 4-й танковой бригады ВСУ

ВС России уничтожили авиационные средства поражения ВСУ в Хмельницкой области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкСтрельба из гаубицы Д-30 ВС РФ
Стрельба из гаубицы Д-30 ВС РФ - РИА Новости, 1920, 22.10.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Стрельба из гаубицы Д-30 ВС РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Российские военные на аэродроме Староконстантинов (Хмельницкая область) уничтожили авиационные средства поражения украинских воздушных сил, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ в Telegram.
"На аэродроме Староконстантинов в Хмельницкой области уничтожены авиационные средства поражения воздушных сил Украины", - говорится в сводке военного ведомства.
Стрельба из гаубицы Д-30 ВС РФ - РИА Новости, 1920, 22.10.2023
Российские войска отразили атаки ВСУ в пунктах Работино и Вербовое
14:21
Кроме того, в районе города Кривой Рог (Днепропетровская область) "уничтожены склады боеприпасов 4-й танковой бригады ВСУ", отмечает МО РФ. А в районе населенного пункта Подлиман Харьковской области поражен узел связи 66-й механизированной бригады ВСУ.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 16:45
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 21.10.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКривой РогДнепропетровская областьВооруженные силы УкраиныУкраинаХмельницкая область
 
 
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