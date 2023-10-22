https://ria.ru/20231022/mo-1904493423.html
Минобороны подтвердило уничтожение складов 4-й танковой бригады ВСУ
Минобороны подтвердило уничтожение складов 4-й танковой бригады ВСУ - РИА Новости, 22.10.2023
Минобороны подтвердило уничтожение складов 4-й танковой бригады ВСУ
Российские военные на аэродроме Староконстантинов (Хмельницкая область) уничтожили авиационные средства поражения украинских воздушных сил, сообщило в... РИА Новости, 22.10.2023
2023-10-22T14:27
2023-10-22T14:27
2023-10-22T15:10
специальная военная операция на украине
россия
кривой рог
днепропетровская область
вооруженные силы украины
украина
хмельницкая область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0d/1902668887_0:144:3143:1912_1920x0_80_0_0_83258a47a13b7906e63cc72a89467df6.jpg
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Российские военные на аэродроме Староконстантинов (Хмельницкая область) уничтожили авиационные средства поражения украинских воздушных сил, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ в Telegram."На аэродроме Староконстантинов в Хмельницкой области уничтожены авиационные средства поражения воздушных сил Украины", - говорится в сводке военного ведомства.Кроме того, в районе города Кривой Рог (Днепропетровская область) "уничтожены склады боеприпасов 4-й танковой бригады ВСУ", отмечает МО РФ. А в районе населенного пункта Подлиман Харьковской области поражен узел связи 66-й механизированной бригады ВСУ.
https://ria.ru/20231022/mo-1904492542.html
россия
кривой рог
днепропетровская область
украина
хмельницкая область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0d/1902668887_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_e519e38202b90cd0d9915a6eb03d5bbe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, кривой рог, днепропетровская область, вооруженные силы украины, украина, хмельницкая область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Кривой Рог, Днепропетровская область, Вооруженные силы Украины, Украина, Хмельницкая область
Минобороны подтвердило уничтожение складов 4-й танковой бригады ВСУ
ВС России уничтожили авиационные средства поражения ВСУ в Хмельницкой области