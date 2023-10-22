https://ria.ru/20231022/mo-1904493423.html

Минобороны подтвердило уничтожение складов 4-й танковой бригады ВСУ

Минобороны подтвердило уничтожение складов 4-й танковой бригады ВСУ - РИА Новости, 22.10.2023

Минобороны подтвердило уничтожение складов 4-й танковой бригады ВСУ

Российские военные на аэродроме Староконстантинов (Хмельницкая область) уничтожили авиационные средства поражения украинских воздушных сил, сообщило в... РИА Новости, 22.10.2023

2023-10-22T14:27

2023-10-22T14:27

2023-10-22T15:10

специальная военная операция на украине

россия

кривой рог

днепропетровская область

вооруженные силы украины

украина

хмельницкая область

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Российские военные на аэродроме Староконстантинов (Хмельницкая область) уничтожили авиационные средства поражения украинских воздушных сил, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ в Telegram."На аэродроме Староконстантинов в Хмельницкой области уничтожены авиационные средства поражения воздушных сил Украины", - говорится в сводке военного ведомства.Кроме того, в районе города Кривой Рог (Днепропетровская область) "уничтожены склады боеприпасов 4-й танковой бригады ВСУ", отмечает МО РФ. А в районе населенного пункта Подлиман Харьковской области поражен узел связи 66-й механизированной бригады ВСУ.

https://ria.ru/20231022/mo-1904492542.html

россия

кривой рог

днепропетровская область

украина

хмельницкая область

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россия, кривой рог, днепропетровская область, вооруженные силы украины, украина, хмельницкая область