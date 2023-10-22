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В МИД рассказали о работе с КНР над улучшением условий безвизовых поездок - РИА Новости, 22.10.2023
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Туризм
 
09:15 22.10.2023 (обновлено: 10:09 22.10.2023)
https://ria.ru/20231022/kitay-1904458492.html
В МИД рассказали о работе с КНР над улучшением условий безвизовых поездок
В МИД рассказали о работе с КНР над улучшением условий безвизовых поездок - РИА Новости, 22.10.2023
В МИД рассказали о работе с КНР над улучшением условий безвизовых поездок
РФ работает с КНР над соглашением, сокращающим минимальные туристические группы до 3 человек и увеличивающим срок пребывания до 21 дня, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 22.10.2023
2023-10-22T09:15
2023-10-22T10:09
туризм
новости - туризм
россия
китай
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. РФ работает с КНР над соглашением, сокращающим минимальные туристические группы до 3 человек и увеличивающим срок пребывания до 21 дня, заявил в интервью РИА Новости директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов. "Минэкономразвития России с китайскими партнерами ведется работа по согласованию текста нового соглашения, предусматривающего сокращение минимального состава туристических групп до 3 человек, увеличение срока их пребывания до 21 дня и внедрение электронного документооборота", - сказал дипломат. Механизм безвизового группового обмена между Россией и Китаем был запущен с 1 августа. Для индивидуальных туристов и других путешественников в Москве и Санкт-Петербурге были открыты визовые центры КНР. В рамках него граждане обеих стран могут посещать другую страну без виз с туристическими целями в составе групп от 5 до 50 человек на срок не более 15 дней. Читайте полный текст интервью Алексея Климова &gt;&gt;
https://ria.ru/20231019/kitay-1903775219.html
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новости - туризм, россия, китай, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Туризм, Новости - Туризм, Россия, Китай, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
В МИД рассказали о работе с КНР над улучшением условий безвизовых поездок

МИД: Россия работает с Китаем над улучшением условий безвизовых поездок

© iStock.com / Sviatlana LazarenkaКитайские туристы фотографируются на Красной площади в Москве
Китайские туристы фотографируются на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 22.10.2023
© iStock.com / Sviatlana Lazarenka
Китайские туристы фотографируются на Красной площади в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. РФ работает с КНР над соглашением, сокращающим минимальные туристические группы до 3 человек и увеличивающим срок пребывания до 21 дня, заявил в интервью РИА Новости директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов.
«
"Минэкономразвития России с китайскими партнерами ведется работа по согласованию текста нового соглашения, предусматривающего сокращение минимального состава туристических групп до 3 человек, увеличение срока их пребывания до 21 дня и внедрение электронного документооборота", - сказал дипломат.
Механизм безвизового группового обмена между Россией и Китаем был запущен с 1 августа. Для индивидуальных туристов и других путешественников в Москве и Санкт-Петербурге были открыты визовые центры КНР. В рамках него граждане обеих стран могут посещать другую страну без виз с туристическими целями в составе групп от 5 до 50 человек на срок не более 15 дней.
Читайте полный текст интервью Алексея Климова >>
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