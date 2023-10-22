https://ria.ru/20231022/kitay-1904458492.html

В МИД рассказали о работе с КНР над улучшением условий безвизовых поездок

В МИД рассказали о работе с КНР над улучшением условий безвизовых поездок - РИА Новости, 22.10.2023

В МИД рассказали о работе с КНР над улучшением условий безвизовых поездок

РФ работает с КНР над соглашением, сокращающим минимальные туристические группы до 3 человек и увеличивающим срок пребывания до 21 дня, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 22.10.2023

2023-10-22T09:15

2023-10-22T09:15

2023-10-22T10:09

туризм

новости - туризм

россия

китай

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. РФ работает с КНР над соглашением, сокращающим минимальные туристические группы до 3 человек и увеличивающим срок пребывания до 21 дня, заявил в интервью РИА Новости директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов. "Минэкономразвития России с китайскими партнерами ведется работа по согласованию текста нового соглашения, предусматривающего сокращение минимального состава туристических групп до 3 человек, увеличение срока их пребывания до 21 дня и внедрение электронного документооборота", - сказал дипломат. Механизм безвизового группового обмена между Россией и Китаем был запущен с 1 августа. Для индивидуальных туристов и других путешественников в Москве и Санкт-Петербурге были открыты визовые центры КНР. В рамках него граждане обеих стран могут посещать другую страну без виз с туристическими целями в составе групп от 5 до 50 человек на срок не более 15 дней. Читайте полный текст интервью Алексея Климова >>

https://ria.ru/20231019/kitay-1903775219.html

россия

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

новости - туризм, россия, китай, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)