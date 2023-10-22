Президент Израиля: у ХАМАС нашли инструкции по изготовлению химоружия

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Представители ХАМАС при вторжении в Израиль 7 октября имели с собой инструкции по изготовлению химического оружия, заявил президент еврейского государства Ицхак Герцог в эксклюзивном интервью британскому телеканалу Sky News."Это официальные материалы "Аль-Каиды"*, мы имеем дело с ИГИЛ*, "Аль-Каидой"* и ХАМАС. И в этих материалах были инструкции, как создать химическое оружие", — сказал он.Герцог продемонстрировал материалы, которые, по его словам, нашли у одного из бойцов движения ХАМАС. Телеканал добавил, что, по словам израильских военных, документы обнаружили в кибуце Беэри.В них были указаны ингредиенты, необходимые для изготовления химического оружия.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе.Новое обострение противостояния началось после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства. Военное крыло движения объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения Тель-Авив взял под контроль все населенные пункты у границы с анклавом и начал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 4,6 тысячи человек, свыше 14 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,3 тысячи человек, кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться до 250 человек. Посольство России сообщило, что при эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое попали в заложники, а семеро числятся пропавшими без вести.* Террористические организации, запрещенные в России.
Последствия израильского авиаудара в Джабалии, сектор Газа
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Представители ХАМАС при вторжении в Израиль 7 октября имели с собой инструкции по изготовлению химического оружия, заявил президент еврейского государства Ицхак Герцог в эксклюзивном интервью британскому телеканалу Sky News.
«
"Это официальные материалы "Аль-Каиды"*, мы имеем дело с ИГИЛ*, "Аль-Каидой"* и ХАМАС. И в этих материалах были инструкции, как создать химическое оружие", — сказал он.
Герцог продемонстрировал материалы, которые, по его словам, нашли у одного из бойцов движения ХАМАС. Телеканал добавил, что, по словам израильских военных, документы обнаружили в кибуце Беэри.
В них были указаны ингредиенты, необходимые для изготовления химического оружия.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе.
Новое обострение противостояния началось после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства. Военное крыло движения объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения Тель-Авив взял под контроль все населенные пункты у границы с анклавом и начал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 4,6 тысячи человек, свыше 14 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,3 тысячи человек, кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться до 250 человек. Посольство России сообщило, что при эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое попали в заложники, а семеро числятся пропавшими без вести.
* Террористические организации, запрещенные в России.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
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