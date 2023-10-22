https://ria.ru/20231022/khamas-1904564109.html

Президент Израиля: у ХАМАС нашли инструкции по изготовлению химоружия

Президент Израиля: у ХАМАС нашли инструкции по изготовлению химоружия - РИА Новости, 23.10.2023

Президент Израиля: у ХАМАС нашли инструкции по изготовлению химоружия

Представители ХАМАС при вторжении в Израиль 7 октября имели с собой инструкции по изготовлению химического оружия, заявил президент еврейского государства Ицхак РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-22T23:24

2023-10-22T23:24

2023-10-23T01:05

в мире

израиль

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

россия

восточный иерусалим

владимир путин

оон

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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Представители ХАМАС при вторжении в Израиль 7 октября имели с собой инструкции по изготовлению химического оружия, заявил президент еврейского государства Ицхак Герцог в эксклюзивном интервью британскому телеканалу Sky News."Это официальные материалы "Аль-Каиды"*, мы имеем дело с ИГИЛ*, "Аль-Каидой"* и ХАМАС. И в этих материалах были инструкции, как создать химическое оружие", — сказал он.Герцог продемонстрировал материалы, которые, по его словам, нашли у одного из бойцов движения ХАМАС. Телеканал добавил, что, по словам израильских военных, документы обнаружили в кибуце Беэри.В них были указаны ингредиенты, необходимые для изготовления химического оружия.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе.Новое обострение противостояния началось после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства. Военное крыло движения объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения Тель-Авив взял под контроль все населенные пункты у границы с анклавом и начал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 4,6 тысячи человек, свыше 14 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,3 тысячи человек, кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться до 250 человек. Посольство России сообщило, что при эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое попали в заложники, а семеро числятся пропавшими без вести.* Террористические организации, запрещенные в России.

https://ria.ru/20231020/voyna-1903961675.html

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в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, россия, восточный иерусалим, владимир путин, оон