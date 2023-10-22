https://ria.ru/20231022/khamas-1904495086.html

На саммите в Каире не приняли заявление из-за позиции ЕС, заявили в ФРГ

На саммите в Каире не приняли заявление из-за позиции ЕС, заявили в ФРГ - РИА Новости, 22.10.2023

На саммите в Каире не приняли заявление из-за позиции ЕС, заявили в ФРГ

Участники саммита в Каире по палестино-израильскому конфликту не смогли принять общее заявление по итогам из-за стремления стран ЕС указать на "террор ХАМАС" в... РИА Новости, 22.10.2023

2023-10-22T14:42

2023-10-22T14:42

2023-10-22T14:59

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Участники саммита в Каире по палестино-израильскому конфликту не смогли принять общее заявление по итогам из-за стремления стран ЕС указать на "террор ХАМАС" в качестве причины нынешнего кризиса, сообщил МИД ФРГ."В Каире встретилась широкая группа государств. Мы знаем: наши взгляды на конфликт различаются. Однако мы едины: необходимо предотвратить разрастание конфликта в регионе; страдания в Израиле, секторе Газа и на Западном Берегу не могут продолжаться", - говорится в заявлении МИД ФРГ в социальной сети Х."При этом неудивительно, что по итогам не последовало совместного заявления. Как бы ни было важно для ЕС и для нас предотвратить гуманитарную катастрофу, так же важно четко осудить жестокий террор ХАМАС как триггер кризиса", - добавил МИД Германии.Согласно данным немецкого внешнеполитического ведомства, участники саммита обсудили предотвращение дальнейшей эскалации конфликта, работу по защите гражданского населения сектора Газа, поставки гуманитарной помощи и освобождение заложников. Освобождение двух заложников ХАМАС при посредничестве Катара названо "вселяющей надежду"."Для Германии и многих партнеров лишь достигнутое путем переговоров решение о создании двух государств может быть основой прочного мира между Израилем и Палестиной. Нужны идеи, процесс и поддержка", - добавили в МИД ФРГ.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 4,6 тысячи человек, свыше 14 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231020/voyna-1903961675.html

https://ria.ru/20231021/khamas-1904252728.html

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в мире, каир (город), евросоюз, хамас, мид германии, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, россия, германия, оон