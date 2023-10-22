https://ria.ru/20231022/izrail-1904543968.html

Армия Израиля заявила, что нынешняя операция в Газе должна стать последней

Армия Израиля заявила, что нынешняя операция в Газе должна стать последней - РИА Новости, 22.10.2023

Армия Израиля заявила, что нынешняя операция в Газе должна стать последней

Нынешняя военная операция в секторе Газа должна стать последней, заявил министр обороны Израиля Йоав Галант. РИА Новости, 22.10.2023

2023-10-22T20:09

2023-10-22T20:09

2023-10-22T21:16

в мире

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

россия

восточный иерусалим

владимир путин

хамас

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1901969222_0:15:3072:1743_1920x0_80_0_0_238c1c0e3c3c9089ee859e25b07f17f7.jpg

ТЕЛЬ-АВИВ, 22 окт — РИА Новости. Нынешняя военная операция в секторе Газа должна стать последней, заявил министр обороны Израиля Йоав Галант."Есть две составляющие — способности ВВС и наземный маневр. Прежде всего, этот маневр должен стать последним в Газе по одной простой причине: после него не будет ХАМАС. Пусть это займет месяц, два или три, но после этого ХАМАС исчезнет", — заявил он командованию ВВС страны.По словам министра обороны, до встречи с пехотными и танковыми войсками Армии обороны Израиля, противник еще увидит более точные и разрушительные удары с воздуха.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе.Новое обострение противостояния началось после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства. Военное крыло движения объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения Тель-Авив взял под контроль все населенные пункты у границы с анклавом и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 4,6 тысячи человек, свыше 14 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,3 тысячи человек, кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться до 250 человек. Посольство России сообщило, что при эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое попали в заложники, а семеро числятся пропавшими без вести.

https://ria.ru/20231020/voyna-1903961675.html

израиль

россия

восточный иерусалим

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, россия, восточный иерусалим, владимир путин, хамас, оон