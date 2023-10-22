https://ria.ru/20231022/iran-1904460186.html
МИД рассказал о перспективах туробмена с Ираном
МИД рассказал о перспективах туробмена с Ираном - РИА Новости, 22.10.2023
МИД рассказал о перспективах туробмена с Ираном
РФ ожидает, что туризм за счет безвизового обмена с Ираном будет расти, договоренность заработала в полном объеме, заявил в интервью РИА Новости директор... РИА Новости, 22.10.2023
2023-10-22T09:33
2023-10-22T09:33
2023-10-22T10:09
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россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
новости - туризм
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МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. РФ ожидает, что туризм за счет безвизового обмена с Ираном будет расти, договоренность заработала в полном объеме, заявил в интервью РИА Новости директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов.Он отметил, что в сентябре в рамках соглашения о безвизовых групповых туристических поездках с Ираном состоялись ознакомительные визиты российских и иранских туроператоров.По его словам, после "обкатки" механизма реализации соглашения были устранены "узкие" организационные моменты, ряд технических шероховатостей."Сейчас можно констатировать, что соглашение заработало в полном объеме. В этом месяце первые организованные группы российских туристов отправились в Иран. Ожидаем, что благодаря данной договоренности с иранскими партнерами взаимные туристические обмены будут и далее стабильно расти", - сказал он.Иран и Россия подписали соглашение о безвизовых туристических поездках между Россией и Ираном в марте. Согласно соглашению, безвизовый режим установлен для групп туристов от 5 до 50 человек, въезжающих в страну (Россию или Иран) на срок до 15 дней.Читайте полный текст интервью Алексея Климова >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иран, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), новости - туризм
Туризм, Иран, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Новости - Туризм
МИД рассказал о перспективах туробмена с Ираном
МИД: РФ ожидает роста числа туристов после введения безвизового обмена с Ираном
МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. РФ ожидает, что туризм за счет безвизового обмена с Ираном будет расти, договоренность заработала в полном объеме, заявил в интервью РИА Новости директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов.
Он отметил, что в сентябре в рамках соглашения о безвизовых групповых туристических поездках с Ираном состоялись ознакомительные визиты российских и иранских туроператоров.
Страна персидских сказок. Иран открывает безвиз для российских туристов
По его словам, после "обкатки" механизма реализации соглашения были устранены "узкие" организационные моменты, ряд технических шероховатостей.
«
"Сейчас можно констатировать, что соглашение заработало в полном объеме. В этом месяце первые организованные группы российских туристов отправились в Иран. Ожидаем, что благодаря данной договоренности с иранскими партнерами взаимные туристические обмены будут и далее стабильно расти", - сказал он.
Иран и Россия подписали соглашение о безвизовых туристических поездках между Россией и Ираном в марте. Согласно соглашению, безвизовый режим установлен для групп туристов от 5 до 50 человек, въезжающих в страну (Россию или Иран) на срок до 15 дней.
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