https://ria.ru/20231021/zayavlenie-1904396023.html

СМИ: участники саммита по Палестине в Каире не примут итоговое заявление

СМИ: участники саммита по Палестине в Каире не примут итоговое заявление - РИА Новости, 21.10.2023

СМИ: участники саммита по Палестине в Каире не примут итоговое заявление

Участники каирского саммита по Палестине не примут итоговое заявление из-за разногласий между арабскими и европейскими делегациями, сообщил телеканал Sky News... РИА Новости, 21.10.2023

2023-10-21T18:24

2023-10-21T18:24

2023-10-21T18:35

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КАИР, 21 окт - РИА Новости. Участники каирского саммита по Палестине не примут итоговое заявление из-за разногласий между арабскими и европейскими делегациями, сообщил телеканал Sky News Arabia.Саммит по палестинской проблеме (Cairo Summit for Peace) проходит в субботу в египетской столице Каире при участии более 30 государств и ряда международных и региональных организаций."Итогового заявления каирского саммита мира не будет из-за противоречий между арабскими и европейскими делегациями", - говорится в сообщении телеканала.По информации источника телеканала, между арабскими и европейскими делегациями возникли разногласия из-за формулировки "право Израиля на самооборону" и вопроса осуждения палестинского движения ХАМАС.Канцелярия египетского президента Абдель Фаттаха ас-Сиси опубликовала заявление, в котором говорится, что Египет, призывая к проведению этого саммита, стремился достичь международного консенсуса.Также канцелярия ас-Сиси отметила, что выражает признательность странам и организациям, которые посетили этот саммит."Арабская Республика Египет подчеркивает, что не будет жалеть усилий для продолжения работы со всеми партнерами для достижения целей, которые потребовали проведения этого саммита, вне зависимости от сложностей или продолжительности этого конфликта", - добавила канцелярия президента Египта.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.По последним данным минздрава Палестины, число погибших в секторе Газа в результате израильских ударов возросло до 4 385, 1 756 из них - дети. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1300 человек. Посольство РФ сообщало, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести.По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231020/voyna-1903961675.html

https://ria.ru/20231014/israel-1902684095.html

https://ria.ru/20231017/uroki-1903205319.html

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в мире, израиль, палестина, россия, абдель фаттах ас-сиси, хамас, оон, владимир путин, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году