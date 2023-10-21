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В Якутии произошел разлив топлива после столкновения двух бензовозов - РИА Новости, 21.10.2023
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11:43 21.10.2023
https://ria.ru/20231021/yakutiya-1904317430.html
В Якутии произошел разлив топлива после столкновения двух бензовозов
В Якутии произошел разлив топлива после столкновения двух бензовозов - РИА Новости, 21.10.2023
В Якутии произошел разлив топлива после столкновения двух бензовозов
Два бензовоза столкнулись в Якутии, произошел разлив дизельного топлива, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по республике в Telegram-канале. РИА Новости, 21.10.2023
2023-10-21T11:43
2023-10-21T11:43
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика саха (якутия)
мирный
ленск
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ЯКУТСК, 21 окт – РИА Новости. Два бензовоза столкнулись в Якутии, произошел разлив дизельного топлива, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по республике в Telegram-канале. "Поступила информация о том, что на 4 км автодороги Мирный – Ленск произошло ДТП с участием двух бензовозов. К месту происшествия оперативно выехали силы и средства Мирнинского пожарно-спасательного гарнизона, ГИБДД, СМП ЦРБ, МУАД АК "Алроса", представители администрации города и района", - доложили в ведомстве. По прибытию установлено, что один из автомобилей с цистерной опрокинулся. "Наблюдается разлив дизтоплива, объем разлива устанавливается. В целях недопущения возгорания дизтоплива из опрокинутой емкости, силами пожарных произведена обработка цистерны пеной средней кратности. Сейчас идут работы по перекачке топлива в пустую емкость. После откачки топлива планируется обработка места утечки топлива сорбентом", - рассказали в пресс-службе. Место ДТП оцеплено. Организован объезд транспортных средств (реверсивно).
https://ria.ru/20230915/kislota-1896436166.html
республика саха (якутия)
мирный
ленск
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика саха (якутия), мирный, ленск
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Республика Саха (Якутия), Мирный, Ленск
В Якутии произошел разлив топлива после столкновения двух бензовозов

В Якутии произошел разлив дизельного топлива после столкновения двух бензовозов

© МЧС Республики Саха (Якутия)ДТП на 4 км автодороги Мирный – Ленск с участием 2-х бензовозов
ДТП на 4 км автодороги Мирный – Ленск с участием 2-х бензовозов
© МЧС Республики Саха (Якутия)
ДТП на 4 км автодороги Мирный – Ленск с участием 2-х бензовозов
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ЯКУТСК, 21 окт – РИА Новости. Два бензовоза столкнулись в Якутии, произошел разлив дизельного топлива, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по республике в Telegram-канале.
"Поступила информация о том, что на 4 км автодороги Мирный – Ленск произошло ДТП с участием двух бензовозов. К месту происшествия оперативно выехали силы и средства Мирнинского пожарно-спасательного гарнизона, ГИБДД, СМП ЦРБ, МУАД АК "Алроса", представители администрации города и района", - доложили в ведомстве.
© МЧС Республики Саха (Якутия)ДТП на 4 км автодороги Мирный – Ленск с участием 2-х бензовозов
ДТП на 4 км автодороги Мирный – Ленск с участием 2-х бензовозов
© МЧС Республики Саха (Якутия)
ДТП на 4 км автодороги Мирный – Ленск с участием 2-х бензовозов
По прибытию установлено, что один из автомобилей с цистерной опрокинулся. "Наблюдается разлив дизтоплива, объем разлива устанавливается. В целях недопущения возгорания дизтоплива из опрокинутой емкости, силами пожарных произведена обработка цистерны пеной средней кратности. Сейчас идут работы по перекачке топлива в пустую емкость. После откачки топлива планируется обработка места утечки топлива сорбентом", - рассказали в пресс-службе.
Место ДТП оцеплено. Организован объезд транспортных средств (реверсивно).
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ПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Республика Саха (Якутия)МирныйЛенск
 
 
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