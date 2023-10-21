https://ria.ru/20231021/vybory-1904342166.html

Зюганов назвал возможную дату начала кампании по выборам президента

Зюганов назвал возможную дату начала кампании по выборам президента - РИА Новости, 21.10.2023

Зюганов назвал возможную дату начала кампании по выборам президента

Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов ожидает, что выборная президентская кампания может быть объявлена 17-19 декабря. РИА Новости, 21.10.2023

2023-10-21T14:04

2023-10-21T14:04

2023-10-21T19:17

политика

россия

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кпрф

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РОЖДЕСТВЕНО (Московская область), 21 окт — РИА Новости. Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов ожидает, что выборная президентская кампания может быть объявлена 17-19 декабря. "Он (съезд. — Прим. ред.) будет после объявления выборной кампании президентской, я думаю, она будет объявлена в интервале 17-19 декабря, через два-три дня мы проведем съезд", — сказал он журналистам. Выборы президента России запланированы на март 2024 года. Действующий президент Владимир Путин еще не заявлял, будет ли выдвигать свою кандидатуру на предстоящих выборах. Отвечая на этот вопрос на пленарной сессии Восточного экономического форума в середине сентября, он отметил, что в соответствии с законом парламент должен назначить дату выборов президента в конце года, тогда и можно будет говорить об участии в них.

https://ria.ru/20231017/vybory-1903333050.html

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политика, россия, геннадий зюганов, владимир путин, кпрф, выборы, общество