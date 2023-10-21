https://ria.ru/20231021/vybory-1904342166.html
Зюганов назвал возможную дату начала кампании по выборам президента
Зюганов назвал возможную дату начала кампании по выборам президента - РИА Новости, 21.10.2023
Зюганов назвал возможную дату начала кампании по выборам президента
Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов ожидает, что выборная президентская кампания может быть объявлена 17-19 декабря. РИА Новости, 21.10.2023
2023-10-21T14:04
2023-10-21T14:04
2023-10-21T19:17
политика
россия
геннадий зюганов
владимир путин
кпрф
выборы
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/13/1750838622_0:163:3072:1891_1920x0_80_0_0_d0dd9f219b705edae24598868f399931.jpg
РОЖДЕСТВЕНО (Московская область), 21 окт — РИА Новости. Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов ожидает, что выборная президентская кампания может быть объявлена 17-19 декабря. "Он (съезд. — Прим. ред.) будет после объявления выборной кампании президентской, я думаю, она будет объявлена в интервале 17-19 декабря, через два-три дня мы проведем съезд", — сказал он журналистам. Выборы президента России запланированы на март 2024 года. Действующий президент Владимир Путин еще не заявлял, будет ли выдвигать свою кандидатуру на предстоящих выборах. Отвечая на этот вопрос на пленарной сессии Восточного экономического форума в середине сентября, он отметил, что в соответствии с законом парламент должен назначить дату выборов президента в конце года, тогда и можно будет говорить об участии в них.
https://ria.ru/20231017/vybory-1903333050.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/13/1750838622_102:0:2833:2048_1920x0_80_0_0_56746fc212953e980d86e50ba287564d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, геннадий зюганов, владимир путин, кпрф, выборы, общество
Политика, Россия, Геннадий Зюганов, Владимир Путин, КПРФ, Выборы, Общество
Зюганов назвал возможную дату начала кампании по выборам президента
Зюганов: кампания по выборам президента РФ может быть объявлена 17-19 декабря