https://ria.ru/20231021/vsu-1904354910.html

Довольно серьезно. Генерал ВСУ раскрыл, что произошло в Харьковской области

Довольно серьезно. Генерал ВСУ раскрыл, что произошло в Харьковской области - РИА Новости, 21.10.2023

Довольно серьезно. Генерал ВСУ раскрыл, что произошло в Харьковской области

Российские войска продолжают наступление на Купянском направлении, заявил генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос в интервью телеканалу "Прямой". РИА Новости, 21.10.2023

2023-10-21T15:27

2023-10-21T15:27

2023-10-21T17:10

специальная военная операция на украине

россия

харьковская область

луганская народная республика

сергей кривонос

андрей марочко

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Российские войска продолжают наступление на Купянском направлении, заявил генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос в интервью телеканалу "Прямой"."Что касается Купянского направления, то противник активно наступает, определенные моменты привели к успеху", — признал военный.Генерал обратил внимание, что сейчас на основных направлениях идут довольно серьезные бои.При этом Кривонос предупредил, что российские войска обладают огромной силой. Кроме того, у них достаточно ресурсов для продолжения боевых действий, резюмировал он.В среду подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал РИА Новости, что украинские силы отступили с передовых позиций на Купянском направлении в результате интенсивной работы авиации и артиллерии ВС России, а также взятия под огневой контроль путей подвоза резервов ВСУ.Минобороны сообщило в сегодняшней сводке о ходе спецоперации, что бойцы Западной группировки войск отразили пять атак ВСУ возле Синьковки в Харьковской области и Сергеевки в ЛНР. Потери противника составили до 50 военнослужащих и три пикапа.

https://ria.ru/20231020/oruzhie-1904185041.html

https://ria.ru/20231021/ukraina-1904326364.html

россия

харьковская область

луганская народная республика

сергеевка

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россия, харьковская область, луганская народная республика, сергей кривонос, андрей марочко, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, сергеевка