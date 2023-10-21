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Довольно серьезно. Генерал ВСУ раскрыл, что произошло в Харьковской области - РИА Новости, 21.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:27 21.10.2023 (обновлено: 17:10 21.10.2023)
https://ria.ru/20231021/vsu-1904354910.html
Довольно серьезно. Генерал ВСУ раскрыл, что произошло в Харьковской области
Довольно серьезно. Генерал ВСУ раскрыл, что произошло в Харьковской области - РИА Новости, 21.10.2023
Довольно серьезно. Генерал ВСУ раскрыл, что произошло в Харьковской области
Российские войска продолжают наступление на Купянском направлении, заявил генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос в интервью телеканалу "Прямой". РИА Новости, 21.10.2023
2023-10-21T15:27
2023-10-21T17:10
специальная военная операция на украине
россия
харьковская область
луганская народная республика
сергей кривонос
андрей марочко
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Российские войска продолжают наступление на Купянском направлении, заявил генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос в интервью телеканалу "Прямой"."Что касается Купянского направления, то противник активно наступает, определенные моменты привели к успеху", — признал военный.Генерал обратил внимание, что сейчас на основных направлениях идут довольно серьезные бои.При этом Кривонос предупредил, что российские войска обладают огромной силой. Кроме того, у них достаточно ресурсов для продолжения боевых действий, резюмировал он.В среду подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал РИА Новости, что украинские силы отступили с передовых позиций на Купянском направлении в результате интенсивной работы авиации и артиллерии ВС России, а также взятия под огневой контроль путей подвоза резервов ВСУ.Минобороны сообщило в сегодняшней сводке о ходе спецоперации, что бойцы Западной группировки войск отразили пять атак ВСУ возле Синьковки в Харьковской области и Сергеевки в ЛНР. Потери противника составили до 50 военнослужащих и три пикапа.
https://ria.ru/20231020/oruzhie-1904185041.html
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россия
харьковская область
луганская народная республика
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россия, харьковская область, луганская народная республика, сергей кривонос, андрей марочко, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, сергеевка
Специальная военная операция на Украине, Россия, Харьковская область, Луганская Народная Республика, Сергей Кривонос, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Сергеевка
Довольно серьезно. Генерал ВСУ раскрыл, что произошло в Харьковской области

Генерал ВСУ Кривонос: ВС России продолжают наступать на Купянском направлении

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкСамоходная артиллерийская установка "Гиацинт-С" в зоне проведения спецоперации
Самоходная артиллерийская установка Гиацинт-С в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Самоходная артиллерийская установка "Гиацинт-С" в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Российские войска продолжают наступление на Купянском направлении, заявил генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос в интервью телеканалу "Прямой".
«
"Что касается Купянского направления, то противник активно наступает, определенные моменты привели к успеху", — признал военный.
Генерал обратил внимание, что сейчас на основных направлениях идут довольно серьезные бои.
При этом Кривонос предупредил, что российские войска обладают огромной силой. Кроме того, у них достаточно ресурсов для продолжения боевых действий, резюмировал он.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
СМИ: новейшее оружие России станет кошмаром для ВСУ
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В среду подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал РИА Новости, что украинские силы отступили с передовых позиций на Купянском направлении в результате интенсивной работы авиации и артиллерии ВС России, а также взятия под огневой контроль путей подвоза резервов ВСУ.
Минобороны сообщило в сегодняшней сводке о ходе спецоперации, что бойцы Западной группировки войск отразили пять атак ВСУ возле Синьковки в Харьковской области и Сергеевки в ЛНР. Потери противника составили до 50 военнослужащих и три пикапа.
Военнослужащий 2-го армейского корпуса Южной группировки войск - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияХарьковская областьЛуганская Народная РеспубликаСергей КривоносАндрей МарочкоВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФСергеевка
 
 
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