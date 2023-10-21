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Довольно серьезно. Генерал ВСУ раскрыл, что произошло в Харьковской области
Довольно серьезно. Генерал ВСУ раскрыл, что произошло в Харьковской области - РИА Новости, 21.10.2023
Довольно серьезно. Генерал ВСУ раскрыл, что произошло в Харьковской области
Российские войска продолжают наступление на Купянском направлении, заявил генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос в интервью телеканалу "Прямой". РИА Новости, 21.10.2023
2023-10-21T15:27
2023-10-21T15:27
2023-10-21T17:10
специальная военная операция на украине
россия
харьковская область
луганская народная республика
сергей кривонос
андрей марочко
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Российские войска продолжают наступление на Купянском направлении, заявил генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос в интервью телеканалу "Прямой"."Что касается Купянского направления, то противник активно наступает, определенные моменты привели к успеху", — признал военный.Генерал обратил внимание, что сейчас на основных направлениях идут довольно серьезные бои.При этом Кривонос предупредил, что российские войска обладают огромной силой. Кроме того, у них достаточно ресурсов для продолжения боевых действий, резюмировал он.В среду подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал РИА Новости, что украинские силы отступили с передовых позиций на Купянском направлении в результате интенсивной работы авиации и артиллерии ВС России, а также взятия под огневой контроль путей подвоза резервов ВСУ.Минобороны сообщило в сегодняшней сводке о ходе спецоперации, что бойцы Западной группировки войск отразили пять атак ВСУ возле Синьковки в Харьковской области и Сергеевки в ЛНР. Потери противника составили до 50 военнослужащих и три пикапа.
https://ria.ru/20231020/oruzhie-1904185041.html
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Харьковская область, Луганская Народная Республика, Сергей Кривонос, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Сергеевка
Довольно серьезно. Генерал ВСУ раскрыл, что произошло в Харьковской области
Генерал ВСУ Кривонос: ВС России продолжают наступать на Купянском направлении