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Самый высокий водопад в Крыму оказался выше, чем считалось ранее - РИА Новости, 21.10.2023
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Наука
 
08:29 21.10.2023 (обновлено: 14:29 21.10.2023)
https://ria.ru/20231021/vodopad-1904296159.html
Самый высокий водопад в Крыму оказался выше, чем считалось ранее
Самый высокий водопад в Крыму оказался выше, чем считалось ранее - РИА Новости, 21.10.2023
Самый высокий водопад в Крыму оказался выше, чем считалось ранее
Высота водопада Учан-Су — самого высокого в Крыму — оказалась на 18 метров больше, чем считалось раньше, рассказали РИА Новости в пресс-службе ФГБУ "Заповедный... РИА Новости, 21.10.2023
2023-10-21T08:29
2023-10-21T14:29
наука
общество
республика крым
новости - туризм
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт — РИА Новости. Высота водопада Учан-Су — самого высокого в Крыму — оказалась на 18 метров больше, чем считалось раньше, рассказали РИА Новости в пресс-службе ФГБУ "Заповедный Крым". &quot;Абсолютная высота сухого русла водопада Учан-Су достигает 116 метров&quot;, — говорится в официальном заключении ученых, проводивших измерения.Там уточняется, что измерения проводились в октябре при помощи цифрового прибора Garmin Montana 700. Ученые зафиксировали параметры двух точек относительной высоты над уровнем моря: нижнего камня и верхнего уступа скалы. По разности показаний была получена абсолютная высота водопада. Теоретически высота водопада могла измениться из-за паводков и других разрушительных явлений, но разница в 18 метров существенна, заявил РИА Новости старший преподаватель факультета географии, геоэкологии и туризма КФУ, географ и спелеолог Геннадий Самохин."Согласно теории катастроф — такое возможно. Например, в районе Красных пещер в результате сильного паводка рекой обнажились древние туфовые отложения. Но что касается Учан-Су — я здесь не уверен. Если использовать бытовой Garmin, то в ущелье ошибка может достигать несколько десятков метров. В Советском Союзе измерения проводились с традиционными приборами, там ошибка была минимальна. При измерении в ущелье или траншеях применяют тахометры, теодолиты и нивелиры. С другой стороны, важно, что коллеги считали точками измерений — началом и концом водопада", — сказал он.Исследование проводилось совместно сотрудниками ФГБУН "НБС-ННЦ" и ФГБУ "Заповедный Крым".Федеральное государственное бюджетное учреждение "Заповедный Крым" объединяет несколько заповедных территорий полуострова, в том числе Ялтинский горнолесной заповедник, на территории которого находится водопад.
https://ria.ru/20210807/krym-1744531282.html
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общество, республика крым, новости - туризм
Наука, Общество, Республика Крым, Новости - Туризм
Самый высокий водопад в Крыму оказался выше, чем считалось ранее

Высота водопада Учан-Су в Крыму на 18 метров больше, чем считалось ранее

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВодопад Учан-Су в Крыму
Водопад Учан-Су в Крыму - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Водопад Учан-Су в Крыму. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт — РИА Новости. Высота водопада Учан-Су — самого высокого в Крыму — оказалась на 18 метров больше, чем считалось раньше, рассказали РИА Новости в пресс-службе ФГБУ "Заповедный Крым".
«

"Абсолютная высота сухого русла водопада Учан-Су достигает 116 метров", — говорится в официальном заключении ученых, проводивших измерения.

Горы, море, водопад: самые красивые места Крыма для лучших фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Горный массив Ай-Петри, поросший зеленью, напоминает кубете — слоеный пирог крымских татар. В Средневековье там находился храм Святого Петра, вот и название. На плато — пещера Трехглазка (у нее три отверстия). "Внутри — сугроб, который не тает даже летом, князь Воронцов заказывал отсюда лед для охлаждения продуктов", — говорит экскурсовод Виталий Сидоренко. С высоты Ай-Петри, а это 1234 метра, видна Ялта.

Вид на Ялту и на Черное море с горы Ай-Петри

Горный массив Ай-Петри, поросший зеленью, напоминает кубете — слоеный пирог крымских татар. В Средневековье там находился храм Святого Петра, вот и название. На плато — пещера Трехглазка (у нее три отверстия). "Внутри — сугроб, который не тает даже летом, князь Воронцов заказывал отсюда лед для охлаждения продуктов", — говорит экскурсовод Виталий Сидоренко. С высоты Ай-Петри, а это 1234 метра, видна Ялта.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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1 из 10
© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанк

Водопад Джур-Джур — самый полноводный в Крыму и никогда не пересыхающий: выливает 270 литров в секунду! Питается от реки Улу-Узень. "По одной из версий, его название имитирует журчание, по другой — происходит от армянского слова "джур" ("вода")", — комментирует Виталий. Армяне населяли Крым с начала новой эры.

Женщина с ребенком у водопада Джур-Джур на реке Улу-Узень в ущелье Хапхал в окрестностях села Генеральского Алуштинского региона Крыма

Водопад Джур-Джур — самый полноводный в Крыму и никогда не пересыхающий: выливает 270 литров в секунду! Питается от реки Улу-Узень. "По одной из версий, его название имитирует журчание, по другой — происходит от армянского слова "джур" ("вода")", — комментирует Виталий. Армяне населяли Крым с начала новой эры.

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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2 из 10
© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанк

"Генеральские пляжи" — бухты на Азовском море, часть Караларского ландшафтного парка. Розоватый берег, начиненный ракушками, вызывает ассоциацию со щербетом. Название связано с генералом Виктором Чернорезом, который после Второй мировой войны построил здесь фанерный домик. "Тени нет, жарит солнце, берите с собой зонтик", — рекомендует туристка Ирина Петерсон.

Туристы во время заката на берегу Генеральских пляжей Азовского моря в Республике Крым

"Генеральские пляжи" — бухты на Азовском море, часть Караларского ландшафтного парка. Розоватый берег, начиненный ракушками, вызывает ассоциацию со щербетом. Название связано с генералом Виктором Чернорезом, который после Второй мировой войны построил здесь фанерный домик. "Тени нет, жарит солнце, берите с собой зонтик", — рекомендует туристка Ирина Петерсон.

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
3 из 10
© iStock.com / Ihor Khomych

Гора Роман-Кош — самая высокая точка Крыма (1545 метров). Часто на вершине видны облака, будто сахарная пудра. Название, предположительно, имеет тюркские корни и означает "лесной загон для скота". Туристы совершают сюда восхождение, купив билет в Крымском заповеднике. Деревянный крест на пике — символ православия республики.

Вершина горы Роман-Кош, Крым

Гора Роман-Кош — самая высокая точка Крыма (1545 метров). Часто на вершине видны облака, будто сахарная пудра. Название, предположительно, имеет тюркские корни и означает "лесной загон для скота". Туристы совершают сюда восхождение, купив билет в Крымском заповеднике. Деревянный крест на пике — символ православия республики.

© iStock.com / Ihor Khomych
4 из 10
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Беляус — коса в районе Евпатории, которую в народе именуют "Крымскими Мальдивами" за песок, что кажется многим сахарно-белым по сравнению с другими пляжами, и прозрачную воду. "Здесь нет глины, поэтому хорошо просматривается дно. Коса отделяет море от озера Донузлав, где иногда можно встретить морских лисиц", — рассказывает Виталий Сидоренко.

Девушка на пляже косы Беляус в Крыму

Беляус — коса в районе Евпатории, которую в народе именуют "Крымскими Мальдивами" за песок, что кажется многим сахарно-белым по сравнению с другими пляжами, и прозрачную воду. "Здесь нет глины, поэтому хорошо просматривается дно. Коса отделяет море от озера Донузлав, где иногда можно встретить морских лисиц", — рассказывает Виталий Сидоренко.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
5 из 10
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Сасык-Сиваш — соленое озеро между Евпаторией и Саки цвета вина. Оттенок воде придает водоросль Дуналиелла и рачки артемия салина. Это крупнейшее в Крыму озеро: 75 тысяч квадратных метров.

Девушка на озере Сасык-Сиваш под Евпаторией

Сасык-Сиваш — соленое озеро между Евпаторией и Саки цвета вина. Оттенок воде придает водоросль Дуналиелла и рачки артемия салина. Это крупнейшее в Крыму озеро: 75 тысяч квадратных метров.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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6 из 10
© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанк

Мыс Тарханкут, плоский и слоеный, знаменит благодаря скалистому образованию "Чаша любви". "По поверью, если пара прыгнет туда со скалы и не разомкнет рук, их ждет вечное счастье", — делится Виталий Сидоренко.

Мыс Тарханкут в Крыму

Мыс Тарханкут, плоский и слоеный, знаменит благодаря скалистому образованию "Чаша любви". "По поверью, если пара прыгнет туда со скалы и не разомкнет рук, их ждет вечное счастье", — делится Виталий Сидоренко.

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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7 из 10
© iStock.com / anmbph

Карадаг — палеовулкан, в переводе с крымско-татарского — "Черная гора". На самом деле они золотистые, как печенья. "Это фигуры выветривания. Лучше всего некоторые из них видно с моря", — говорит экскурсовод. Самая известная скала, "Золотые ворота", находится прямо в воде. Раньше верили, что она ведет в ад. А сейчас туристы, проходя сквозь арку на катере, загадывают желания. Также есть "Иван-разбойник", "Пряничный конь", "Чертов палец", "Король с королевой".

Скала Золотые ворота в Коктебеле

Карадаг — палеовулкан, в переводе с крымско-татарского — "Черная гора". На самом деле они золотистые, как печенья. "Это фигуры выветривания. Лучше всего некоторые из них видно с моря", — говорит экскурсовод. Самая известная скала, "Золотые ворота", находится прямо в воде. Раньше верили, что она ведет в ад. А сейчас туристы, проходя сквозь арку на катере, загадывают желания. Также есть "Иван-разбойник", "Пряничный конь", "Чертов палец", "Король с королевой".

© iStock.com / anmbph
8 из 10
© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанк

Мыс Фиолент — галечный, частично нудистский пляж в открытом море для тех, кто любит покрепче и погорячее. Здесь почти всегда волны, несмотря на романтический перевод названия с таврическо-готского — "Божья страна". По легенде, моряки не раз терпели в этих краях бедствие, их спасал Святой Георгий. В честь него основали монастырь и установили крест.

Девушка занимается SUP серфингом в акватории Яшмового пляжа у мыса Фиолент в Севастополе

Мыс Фиолент — галечный, частично нудистский пляж в открытом море для тех, кто любит покрепче и погорячее. Здесь почти всегда волны, несмотря на романтический перевод названия с таврическо-готского — "Божья страна". По легенде, моряки не раз терпели в этих краях бедствие, их спасал Святой Георгий. В честь него основали монастырь и установили крест.

© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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9 из 10
© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанк

Большая севастопольская тропа протяженностью более 100 километров идет от Балаклавской бухты до Любимовки. По ней проложены пешеходные маршруты, позволяющие рассмотреть природу Крыма. По пути встречаются горные травы — чабрец, лимонник, тысячелистник, из которых местные заваривают чай. Главный объект — Храм солнца: камни, расположившиеся в виде лучей. Многие верят, что это место силы.

Балаклавская бухта Севастополя

Большая севастопольская тропа протяженностью более 100 километров идет от Балаклавской бухты до Любимовки. По ней проложены пешеходные маршруты, позволяющие рассмотреть природу Крыма. По пути встречаются горные травы — чабрец, лимонник, тысячелистник, из которых местные заваривают чай. Главный объект — Храм солнца: камни, расположившиеся в виде лучей. Многие верят, что это место силы.

© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в медиабанк
10 из 10

Горный массив Ай-Петри, поросший зеленью, напоминает кубете — слоеный пирог крымских татар. В Средневековье там находился храм Святого Петра, вот и название. На плато — пещера Трехглазка (у нее три отверстия). "Внутри — сугроб, который не тает даже летом, князь Воронцов заказывал отсюда лед для охлаждения продуктов", — говорит экскурсовод Виталий Сидоренко. С высоты Ай-Петри, а это 1234 метра, видна Ялта.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
1 из 10

Водопад Джур-Джур — самый полноводный в Крыму и никогда не пересыхающий: выливает 270 литров в секунду! Питается от реки Улу-Узень. "По одной из версий, его название имитирует журчание, по другой — происходит от армянского слова "джур" ("вода")", — комментирует Виталий. Армяне населяли Крым с начала новой эры.

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
2 из 10

"Генеральские пляжи" — бухты на Азовском море, часть Караларского ландшафтного парка. Розоватый берег, начиненный ракушками, вызывает ассоциацию со щербетом. Название связано с генералом Виктором Чернорезом, который после Второй мировой войны построил здесь фанерный домик. "Тени нет, жарит солнце, берите с собой зонтик", — рекомендует туристка Ирина Петерсон.

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
3 из 10

Гора Роман-Кош — самая высокая точка Крыма (1545 метров). Часто на вершине видны облака, будто сахарная пудра. Название, предположительно, имеет тюркские корни и означает "лесной загон для скота". Туристы совершают сюда восхождение, купив билет в Крымском заповеднике. Деревянный крест на пике — символ православия республики.

© iStock.com / Ihor Khomych
4 из 10

Беляус — коса в районе Евпатории, которую в народе именуют "Крымскими Мальдивами" за песок, что кажется многим сахарно-белым по сравнению с другими пляжами, и прозрачную воду. "Здесь нет глины, поэтому хорошо просматривается дно. Коса отделяет море от озера Донузлав, где иногда можно встретить морских лисиц", — рассказывает Виталий Сидоренко.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
5 из 10

Сасык-Сиваш — соленое озеро между Евпаторией и Саки цвета вина. Оттенок воде придает водоросль Дуналиелла и рачки артемия салина. Это крупнейшее в Крыму озеро: 75 тысяч квадратных метров.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
6 из 10

Мыс Тарханкут, плоский и слоеный, знаменит благодаря скалистому образованию "Чаша любви". "По поверью, если пара прыгнет туда со скалы и не разомкнет рук, их ждет вечное счастье", — делится Виталий Сидоренко.

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
7 из 10

Карадаг — палеовулкан, в переводе с крымско-татарского — "Черная гора". На самом деле они золотистые, как печенья. "Это фигуры выветривания. Лучше всего некоторые из них видно с моря", — говорит экскурсовод. Самая известная скала, "Золотые ворота", находится прямо в воде. Раньше верили, что она ведет в ад. А сейчас туристы, проходя сквозь арку на катере, загадывают желания. Также есть "Иван-разбойник", "Пряничный конь", "Чертов палец", "Король с королевой".

© iStock.com / anmbph
8 из 10

Мыс Фиолент — галечный, частично нудистский пляж в открытом море для тех, кто любит покрепче и погорячее. Здесь почти всегда волны, несмотря на романтический перевод названия с таврическо-готского — "Божья страна". По легенде, моряки не раз терпели в этих краях бедствие, их спасал Святой Георгий. В честь него основали монастырь и установили крест.

© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в медиабанк
9 из 10

Большая севастопольская тропа протяженностью более 100 километров идет от Балаклавской бухты до Любимовки. По ней проложены пешеходные маршруты, позволяющие рассмотреть природу Крыма. По пути встречаются горные травы — чабрец, лимонник, тысячелистник, из которых местные заваривают чай. Главный объект — Храм солнца: камни, расположившиеся в виде лучей. Многие верят, что это место силы.

© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в медиабанк
10 из 10
Там уточняется, что измерения проводились в октябре при помощи цифрового прибора Garmin Montana 700. Ученые зафиксировали параметры двух точек относительной высоты над уровнем моря: нижнего камня и верхнего уступа скалы. По разности показаний была получена абсолютная высота водопада.

Двухкаскадный водопад Учан-Су ("Летящая вода") расположен на южных склонах главной горной гряды Крыма и дает начало реке Водопадной в Ялте. В научной и туристической литературе на протяжении многих лет указывалось, что высота водопада составляет 98 метров.

Теоретически высота водопада могла измениться из-за паводков и других разрушительных явлений, но разница в 18 метров существенна, заявил РИА Новости старший преподаватель факультета географии, геоэкологии и туризма КФУ, географ и спелеолог Геннадий Самохин.
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"Согласно теории катастроф — такое возможно. Например, в районе Красных пещер в результате сильного паводка рекой обнажились древние туфовые отложения. Но что касается Учан-Су — я здесь не уверен. Если использовать бытовой Garmin, то в ущелье ошибка может достигать несколько десятков метров. В Советском Союзе измерения проводились с традиционными приборами, там ошибка была минимальна. При измерении в ущелье или траншеях применяют тахометры, теодолиты и нивелиры. С другой стороны, важно, что коллеги считали точками измерений — началом и концом водопада", — сказал он.
Исследование проводилось совместно сотрудниками ФГБУН "НБС-ННЦ" и ФГБУ "Заповедный Крым".
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Заповедный Крым" объединяет несколько заповедных территорий полуострова, в том числе Ялтинский горнолесной заповедник, на территории которого находится водопад.
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