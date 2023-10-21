https://ria.ru/20231021/vodopad-1904296159.html

Самый высокий водопад в Крыму оказался выше, чем считалось ранее

Самый высокий водопад в Крыму оказался выше, чем считалось ранее - РИА Новости, 21.10.2023

Самый высокий водопад в Крыму оказался выше, чем считалось ранее

Высота водопада Учан-Су — самого высокого в Крыму — оказалась на 18 метров больше, чем считалось раньше, рассказали РИА Новости в пресс-службе ФГБУ "Заповедный... РИА Новости, 21.10.2023

2023-10-21T08:29

2023-10-21T08:29

2023-10-21T14:29

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт — РИА Новости. Высота водопада Учан-Су — самого высокого в Крыму — оказалась на 18 метров больше, чем считалось раньше, рассказали РИА Новости в пресс-службе ФГБУ "Заповедный Крым". "Абсолютная высота сухого русла водопада Учан-Су достигает 116 метров", — говорится в официальном заключении ученых, проводивших измерения.Там уточняется, что измерения проводились в октябре при помощи цифрового прибора Garmin Montana 700. Ученые зафиксировали параметры двух точек относительной высоты над уровнем моря: нижнего камня и верхнего уступа скалы. По разности показаний была получена абсолютная высота водопада. Теоретически высота водопада могла измениться из-за паводков и других разрушительных явлений, но разница в 18 метров существенна, заявил РИА Новости старший преподаватель факультета географии, геоэкологии и туризма КФУ, географ и спелеолог Геннадий Самохин."Согласно теории катастроф — такое возможно. Например, в районе Красных пещер в результате сильного паводка рекой обнажились древние туфовые отложения. Но что касается Учан-Су — я здесь не уверен. Если использовать бытовой Garmin, то в ущелье ошибка может достигать несколько десятков метров. В Советском Союзе измерения проводились с традиционными приборами, там ошибка была минимальна. При измерении в ущелье или траншеях применяют тахометры, теодолиты и нивелиры. С другой стороны, важно, что коллеги считали точками измерений — началом и концом водопада", — сказал он.Исследование проводилось совместно сотрудниками ФГБУН "НБС-ННЦ" и ФГБУ "Заповедный Крым".Федеральное государственное бюджетное учреждение "Заповедный Крым" объединяет несколько заповедных территорий полуострова, в том числе Ялтинский горнолесной заповедник, на территории которого находится водопад.

https://ria.ru/20210807/krym-1744531282.html

https://ria.ru/20230927/kurorty-1898790747.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, республика крым, новости - туризм