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Горы, море, водопад: самые красивые места Крыма для лучших фото

Горы, море, водопад: самые красивые места Крыма для лучших фото - РИА Новости, 06.09.2023

Горы, море, водопад: самые красивые места Крыма для лучших фото

Бархатный сезон — самое время для неспешного исследования Крыма: уже не так жарко, туристов немного. Экскурсии с горными походами, ночевками в палатках и... РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T14:10

2023-09-06T14:10

2023-09-06T16:21

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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Бархатный сезон — самое время для неспешного исследования Крыма: уже не так жарко, туристов немного. Экскурсии с горными походами, ночевками в палатках и поездками на дикие пляжи — в тренде. "Природа дает силу. Хочу чувствовать себя частью первозданного мира, а не мегаполиса", — говорит туристка со стажем Ирина Петерсон. Самые популярные места республики, где можно полюбоваться головокружительными видами и сделать красивые селфи, — в фотоленте РИА Новости.

ай-петри

евпатория

ялта

республика крым

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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