Горы, море, водопад: самые красивые места Крыма для лучших фото

Горный массив Ай-Петри, поросший зеленью, напоминает кубете — слоеный пирог крымских татар. В Средневековье там находился храм Святого Петра, вот и название. На плато — пещера Трехглазка (у нее три отверстия). "Внутри — сугроб, который не тает даже летом, князь Воронцов заказывал отсюда лед для охлаждения продуктов", — говорит экскурсовод Виталий Сидоренко. С высоты Ай-Петри, а это 1234 метра, видна Ялта.
Горный массив Ай-Петри, поросший зеленью, напоминает кубете — слоеный пирог крымских татар. В Средневековье там находился храм Святого Петра, вот и название. На плато — пещера Трехглазка (у нее три отверстия). "Внутри — сугроб, который не тает даже летом, князь Воронцов заказывал отсюда лед для охлаждения продуктов", — говорит экскурсовод Виталий Сидоренко. С высоты Ай-Петри, а это 1234 метра, видна Ялта.
Водопад Джур-Джур — самый полноводный в Крыму и никогда не пересыхающий: выливает 270 литров в секунду! Питается от реки Улу-Узень. "По одной из версий, его название имитирует журчание, по другой — происходит от армянского слова "джур" ("вода")", — комментирует Виталий. Армяне населяли Крым с начала новой эры.
Водопад Джур-Джур — самый полноводный в Крыму и никогда не пересыхающий: выливает 270 литров в секунду! Питается от реки Улу-Узень. "По одной из версий, его название имитирует журчание, по другой — происходит от армянского слова "джур" ("вода")", — комментирует Виталий. Армяне населяли Крым с начала новой эры.
"Генеральские пляжи" — бухты на Азовском море, часть Караларского ландшафтного парка. Розоватый берег, начиненный ракушками, вызывает ассоциацию со щербетом. Название связано с генералом Виктором Чернорезом, который после Второй мировой войны построил здесь фанерный домик. "Тени нет, жарит солнце, берите с собой зонтик", — рекомендует туристка Ирина Петерсон.
"Генеральские пляжи" — бухты на Азовском море, часть Караларского ландшафтного парка. Розоватый берег, начиненный ракушками, вызывает ассоциацию со щербетом. Название связано с генералом Виктором Чернорезом, который после Второй мировой войны построил здесь фанерный домик. "Тени нет, жарит солнце, берите с собой зонтик", — рекомендует туристка Ирина Петерсон.
Гора Роман-Кош — самая высокая точка Крыма (1545 метров). Часто на вершине видны облака, будто сахарная пудра. Название, предположительно, имеет тюркские корни и означает "лесной загон для скота". Туристы совершают сюда восхождение, купив билет в Крымском заповеднике. Деревянный крест на пике — символ православия республики.
Гора Роман-Кош — самая высокая точка Крыма (1545 метров). Часто на вершине видны облака, будто сахарная пудра. Название, предположительно, имеет тюркские корни и означает "лесной загон для скота". Туристы совершают сюда восхождение, купив билет в Крымском заповеднике. Деревянный крест на пике — символ православия республики.
Беляус — коса в районе Евпатории, которую в народе именуют "Крымскими Мальдивами" за песок, что кажется многим сахарно-белым по сравнению с другими пляжами, и прозрачную воду. "Здесь нет глины, поэтому хорошо просматривается дно. Коса отделяет море от озера Донузлав, где иногда можно встретить морских лисиц", — рассказывает Виталий Сидоренко.
Беляус — коса в районе Евпатории, которую в народе именуют "Крымскими Мальдивами" за песок, что кажется многим сахарно-белым по сравнению с другими пляжами, и прозрачную воду. "Здесь нет глины, поэтому хорошо просматривается дно. Коса отделяет море от озера Донузлав, где иногда можно встретить морских лисиц", — рассказывает Виталий Сидоренко.
Сасык-Сиваш — соленое озеро между Евпаторией и Саки цвета вина. Оттенок воде придает водоросль Дуналиелла и рачки артемия салина. Это крупнейшее в Крыму озеро: 75 тысяч квадратных метров.
Сасык-Сиваш — соленое озеро между Евпаторией и Саки цвета вина. Оттенок воде придает водоросль Дуналиелла и рачки артемия салина. Это крупнейшее в Крыму озеро: 75 тысяч квадратных метров.
Мыс Тарханкут, плоский и слоеный, знаменит благодаря скалистому образованию "Чаша любви". "По поверью, если пара прыгнет туда со скалы и не разомкнет рук, их ждет вечное счастье", — делится Виталий Сидоренко.
Мыс Тарханкут, плоский и слоеный, знаменит благодаря скалистому образованию "Чаша любви". "По поверью, если пара прыгнет туда со скалы и не разомкнет рук, их ждет вечное счастье", — делится Виталий Сидоренко.
Карадаг — палеовулкан, в переводе с крымско-татарского — "Черная гора". На самом деле они золотистые, как печенья. "Это фигуры выветривания. Лучше всего некоторые из них видно с моря", — говорит экскурсовод. Самая известная скала, "Золотые ворота", находится прямо в воде. Раньше верили, что она ведет в ад. А сейчас туристы, проходя сквозь арку на катере, загадывают желания. Также есть "Иван-разбойник", "Пряничный конь", "Чертов палец", "Король с королевой".
Карадаг — палеовулкан, в переводе с крымско-татарского — "Черная гора". На самом деле они золотистые, как печенья. "Это фигуры выветривания. Лучше всего некоторые из них видно с моря", — говорит экскурсовод. Самая известная скала, "Золотые ворота", находится прямо в воде. Раньше верили, что она ведет в ад. А сейчас туристы, проходя сквозь арку на катере, загадывают желания. Также есть "Иван-разбойник", "Пряничный конь", "Чертов палец", "Король с королевой".
Мыс Фиолент — галечный, частично нудистский пляж в открытом море для тех, кто любит покрепче и погорячее. Здесь почти всегда волны, несмотря на романтический перевод названия с таврическо-готского — "Божья страна". По легенде, моряки не раз терпели в этих краях бедствие, их спасал Святой Георгий. В честь него основали монастырь и установили крест.
Мыс Фиолент — галечный, частично нудистский пляж в открытом море для тех, кто любит покрепче и погорячее. Здесь почти всегда волны, несмотря на романтический перевод названия с таврическо-готского — "Божья страна". По легенде, моряки не раз терпели в этих краях бедствие, их спасал Святой Георгий. В честь него основали монастырь и установили крест.
Большая севастопольская тропа протяженностью более 100 километров идет от Балаклавской бухты до Любимовки. По ней проложены пешеходные маршруты, позволяющие рассмотреть природу Крыма. По пути встречаются горные травы — чабрец, лимонник, тысячелистник, из которых местные заваривают чай. Главный объект — Храм солнца: камни, расположившиеся в виде лучей. Многие верят, что это место силы.
Большая севастопольская тропа протяженностью более 100 километров идет от Балаклавской бухты до Любимовки. По ней проложены пешеходные маршруты, позволяющие рассмотреть природу Крыма. По пути встречаются горные травы — чабрец, лимонник, тысячелистник, из которых местные заваривают чай. Главный объект — Храм солнца: камни, расположившиеся в виде лучей. Многие верят, что это место силы.