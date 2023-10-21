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Израильская армия нанесла удары по наблюдательным постам ХАМАС

Израильская армия нанесла удары по наблюдательным постам ХАМАС - РИА Новости, 21.10.2023

Израильская армия нанесла удары по наблюдательным постам ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по снайперским и наблюдательным постам ХАМАС в многоэтажках, заявили военные в Telegram-канале. РИА Новости, 21.10.2023

2023-10-21T07:38

2023-10-21T07:38

2023-10-21T08:55

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по снайперским и наблюдательным постам ХАМАС в многоэтажках, заявили военные в Telegram-канале."Армия обороны Израиля наносила удары по противотанковым, снайперским и наблюдательным пунктам, расположенным в многоэтажных зданиях", — говорится в публикации.Кроме того, в ЦАХАЛ подтвердили, что продолжают авиаудары по многочисленным объектам ХАМАС в секторе Газа. В их числе командные центры, противотанковые комплексы и объекты стратегической инфраструктуры.Операция израильских военных "Железные мечи" началась в ответ на беспрецедентную по масштабу ракетную атаку из сектора Газа и нападение бойцов палестинского движения ХАМАС на южные районы еврейского государства 7 октября. В течение нескольких дней ЦАХАЛ взял под контроль все населенные пункты у границы с анклавом и начал наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.По последним данным, в результате вторжения палестинских бойцов и обстрелов погибли более 1,3 тысячи граждан Израиля и других стран, среди них не менее 20 россиян. В Газе жертвами ответных действий стали более 4,1 тысячи человек, свыше 13 тысяч получили ранения. По разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться до 250 человек.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году