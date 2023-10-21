https://ria.ru/20231021/udary-1904287357.html

Израильская армия нанесла удары по объектам "Хезболлы"

Израильская армия нанесла удары по объектам "Хезболлы" - РИА Новости, 21.10.2023

Израильская армия нанесла удары по объектам "Хезболлы"

Авиация Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) наносит удары по объектам ливанского движения "Хезболла" в ответ на запуски ракет в сторону республики, заявили военные в... РИА Новости, 21.10.2023

2023-10-21T04:51

2023-10-21T04:51

2023-10-21T07:50

в мире

израиль

восточный иерусалим

хезболла

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0e/1902816243_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_095235b448317aafbf488b979a6c75d3.jpg

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Авиация Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) наносит удары по объектам ливанского движения "Хезболла" в ответ на запуски ракет в сторону республики, заявили военные в Telegram-канале."В ответ на запуски ракет и противотанковых ракет в сторону Израиля летательные аппараты ЦАХАЛ нанесли удар по целям "Хезболлах", — сообщается в публикации.По данным ЦАХАЛ, среди пораженных целей — военные объекты "Хезболлы", а также инфраструктура. Помимо этого, удары пришлись на расположенные на границе противотанковые ракетные комплексы, нацеленные на Израиль.Как пишет газета Haaretz, в результате попадания противотанковой ракеты неподалеку от населенного пункта Маргалиот на границе с Ливаном погиб один резервист ЦАХАЛ, еще трое получили ранения.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге еврейского государства.В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа достигло 4137 человек, свыше 13 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1300 человек. По разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться до 250 человек.

израиль

восточный иерусалим

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, израиль, восточный иерусалим, хезболла, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году