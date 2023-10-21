Израильская армия нанесла удары по объектам "Хезболлы"

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Авиация Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) наносит удары по объектам ливанского движения "Хезболла" в ответ на запуски ракет в сторону республики, заявили военные в Telegram-канале."В ответ на запуски ракет и противотанковых ракет в сторону Израиля летательные аппараты ЦАХАЛ нанесли удар по целям "Хезболлах", — сообщается в публикации.По данным ЦАХАЛ, среди пораженных целей — военные объекты "Хезболлы", а также инфраструктура. Помимо этого, удары пришлись на расположенные на границе противотанковые ракетные комплексы, нацеленные на Израиль.Как пишет газета Haaretz, в результате попадания противотанковой ракеты неподалеку от населенного пункта Маргалиот на границе с Ливаном погиб один резервист ЦАХАЛ, еще трое получили ранения.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге еврейского государства.В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа достигло 4137 человек, свыше 13 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1300 человек. По разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться до 250 человек.
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Авиация Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) наносит удары по объектам ливанского движения "Хезболла" в ответ на запуски ракет в сторону республики, заявили военные в Telegram-канале.
«
"В ответ на запуски ракет и противотанковых ракет в сторону Израиля летательные аппараты ЦАХАЛ нанесли удар по целям "Хезболлах", — сообщается в публикации.
По данным ЦАХАЛ, среди пораженных целей — военные объекты "Хезболлы", а также инфраструктура. Помимо этого, удары пришлись на расположенные на границе противотанковые ракетные комплексы, нацеленные на Израиль.
Как пишет газета Haaretz, в результате попадания противотанковой ракеты неподалеку от населенного пункта Маргалиот на границе с Ливаном погиб один резервист ЦАХАЛ, еще трое получили ранения.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге еврейского государства.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа достигло 4137 человек, свыше 13 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1300 человек. По разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться до 250 человек.
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