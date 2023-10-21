https://ria.ru/20231021/temperatura-1904376251.html
Рост температуры в мире достиг рекордных значений, заявил КЧС Таджикистана
Рост температуры в мире достиг рекордных значений, заявил КЧС Таджикистана - РИА Новости, 21.10.2023
Рост температуры в мире достиг рекордных значений, заявил КЧС Таджикистана
В мире идет резкий рост температуры воздуха, достигнувший рекордных значений за всю историю наблюдений, заявил глава комитета по чрезвычайным ситуациям и... РИА Новости, 21.10.2023
2023-10-21T16:49
2023-10-21T16:49
2023-10-21T18:23
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ДУШАНБЕ, 21 окт – РИА Новости, Лидия Исамова. В мире идет резкий рост температуры воздуха, достигнувший рекордных значений за всю историю наблюдений, заявил глава комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне (КЧС и ГО) Таджикистана Рустам Назарзода. "Весь мир стал свидетелем резкого роста температуры воздуха, достигнувших рекордных значений за всю историю наблюдений. По последнему отчету Всемирной метеорологической организации, в Азии аномальное потепление находится выше средней температуры по мировым стандартам", - сказал Назарзода, выступая на Азиатской конференции по снижению бедствий в Душанбе по инициативе КЧС Таджикистана.Назарзода отметил, что негативные последствия климатических изменений - засухи, наводнения, оползни и пожары - затронули почти все регионы мира, включая Таджикистан, нанося вред и человеческим жизням, и инфраструктуре. "Кроме того, серьезная проблема – это интенсивное таяние ледников в Таджикистане, которое представляет серьезную угрозу для всего региона", - сказал глава КЧС. Он подчеркнул, что увеличение риска стихийных бедствий из-за климатических изменений и уязвимости населения являются серьезной проблемой на пути достижения целей устойчивого развития в Таджикистане. В свою очередь вице-премьер правительства Таджикистана Матлубахон Сатториён в своем выступлении отметила, что с момента обретения независимости Таджикистан проводит эффективную государственную политику по защите населения и территории страны от стихийных и экологических бедствий, крупных промышленных аварий, реализуя комплекс правовых и защитных мероприятий. "Правительство нашей страны принимает все необходимые меры для укрепления материально-технической базы спасательной службы. В рамках этих усилий Таджикистаном принята обновленная Национальная стратегия снижения риска стихийных бедствий на период 2019-2030 годы. В качестве следующих шагов Таджикистан планирует продолжить работу вместе с партнерами по укреплению национальной координации и наращиванию потенциала в области управления информацией", — сказала она. Конференция была организована КЧС и ГО Таджикистана, Офисом Кабинета министров Японии и Азиатским центром по уменьшению риска стихийных бедствий. В работе конференции приняли участие руководители и представили министерств и ведомств, уполномоченных в области управления рисками стихийных бедствий 30 стран Азии, представители дипломатических миссий, донорских организаций и агентств ООН.
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в мире, таджикистан, азия, душанбе, рустам назарзода, всемирная метеорологическая организация, оон, погода, температура
В мире, Таджикистан, Азия, Душанбе, Рустам Назарзода, Всемирная метеорологическая организация, ООН, Погода, Температура
Рост температуры в мире достиг рекордных значений, заявил КЧС Таджикистана
КЧС Таджикистана: рост температуры воздуха в мире достиг рекордных значений
ДУШАНБЕ, 21 окт – РИА Новости, Лидия Исамова.
В мире идет резкий рост температуры воздуха, достигнувший рекордных значений за всю историю наблюдений, заявил глава комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне (КЧС и ГО
) Таджикистана Рустам Назарзода.
«
"Весь мир стал свидетелем резкого роста температуры воздуха, достигнувших рекордных значений за всю историю наблюдений. По последнему отчету Всемирной метеорологической организации, в Азии аномальное потепление находится выше средней температуры по мировым стандартам", - сказал Назарзода, выступая на Азиатской конференции по снижению бедствий в Душанбе по инициативе КЧС Таджикистана.
Назарзода отметил, что негативные последствия климатических изменений - засухи, наводнения, оползни и пожары - затронули почти все регионы мира, включая Таджикистан, нанося вред и человеческим жизням, и инфраструктуре.
"Кроме того, серьезная проблема – это интенсивное таяние ледников в Таджикистане, которое представляет серьезную угрозу для всего региона", - сказал глава КЧС.
Он подчеркнул, что увеличение риска стихийных бедствий из-за климатических изменений и уязвимости населения являются серьезной проблемой на пути достижения целей устойчивого развития в Таджикистане.
В свою очередь вице-премьер правительства Таджикистана Матлубахон Сатториён в своем выступлении отметила, что с момента обретения независимости Таджикистан проводит эффективную государственную политику по защите населения и территории страны от стихийных и экологических бедствий, крупных промышленных аварий, реализуя комплекс правовых и защитных мероприятий.
"Правительство нашей страны принимает все необходимые меры для укрепления материально-технической базы спасательной службы. В рамках этих усилий Таджикистаном принята обновленная Национальная стратегия снижения риска стихийных бедствий на период 2019-2030 годы. В качестве следующих шагов Таджикистан планирует продолжить работу вместе с партнерами по укреплению национальной координации и наращиванию потенциала в области управления информацией", — сказала она.
Конференция была организована КЧС и ГО Таджикистана, Офисом Кабинета министров Японии
и Азиатским центром по уменьшению риска стихийных бедствий.
В работе конференции приняли участие руководители и представили министерств и ведомств, уполномоченных в области управления рисками стихийных бедствий 30 стран Азии, представители дипломатических миссий, донорских организаций и агентств ООН
.
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