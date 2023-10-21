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В Бурятии завели дело и ведут поиски воспитанницы центра помощи детям - РИА Новости, 21.10.2023
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15:38 21.10.2023
https://ria.ru/20231021/sk-1904358404.html
В Бурятии завели дело и ведут поиски воспитанницы центра помощи детям
В Бурятии завели дело и ведут поиски воспитанницы центра помощи детям - РИА Новости, 21.10.2023
В Бурятии завели дело и ведут поиски воспитанницы центра помощи детям
Воспитанницу центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, разыскивают более трех недель, заведено уголовное дело, сообщает СК РФ по региону в... РИА Новости, 21.10.2023
2023-10-21T15:38
2023-10-21T15:38
происшествия
россия
республика бурятия
следственный комитет россии (ск рф)
общество
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УЛАН-УДЭ, 21 окт – РИА Новости. Воспитанницу центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, разыскивают более трех недель, заведено уголовное дело, сообщает СК РФ по региону в Telegram. "Кяхтинским межрайонным следственным отделом СУСК России по Республике Бурятия расследуется уголовное дело, возбужденное по факту безвестного исчезновения двух несовершеннолетних девочек, 14 и 16 лет", - говорится в сообщении. По данным следователей, 27 сентября 2023 года две девочки самовольно покинули Бичурский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, после чего занимались бродяжничеством. Восемнадцатого октября одна из них вернулась в учреждение. "Местонахождение второй девочки до настоящего времени не установлено. Данные: Ванчикова Ирина Дмитриевна... 2007 года рождения", - добавили в СК. По данным ведомства, девочка европейской внешности, на вид 16 лет, ее рост составляет 162 сантиметра, среднего телосложения, волосы черного цвета, крашенные, до плеч. Среди особых примет следователи отмечают, что девочка картавит, заикается, имеет татуировку на левом плече в виде круга. На момент исчезновения была в голубых джинсах, черной водолазке, белых кроссовках. Граждан, обладающих любой информацией о местонахождении Ванчиковой или обстоятельствах ее исчезновения, просят позвонить в органы внутренних дел или следственные органы СК РФ по Бурятии по телефонам: 02 (102), 8-914-635-15-87 (Кяхтинский межрайонный следственный отдел).
https://ria.ru/20231020/shkola-1904275447.html
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происшествия, россия, республика бурятия, следственный комитет россии (ск рф), общество
Происшествия, Россия, Республика Бурятия, Следственный комитет России (СК РФ), Общество
В Бурятии завели дело и ведут поиски воспитанницы центра помощи детям

СК: в Бурятии продолжаются поиски воспитанницы центра помощи детям

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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УЛАН-УДЭ, 21 окт – РИА Новости. Воспитанницу центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, разыскивают более трех недель, заведено уголовное дело, сообщает СК РФ по региону в Telegram.
"Кяхтинским межрайонным следственным отделом СУСК России по Республике Бурятия расследуется уголовное дело, возбужденное по факту безвестного исчезновения двух несовершеннолетних девочек, 14 и 16 лет", - говорится в сообщении.
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По данным следователей, 27 сентября 2023 года две девочки самовольно покинули Бичурский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, после чего занимались бродяжничеством. Восемнадцатого октября одна из них вернулась в учреждение.
"Местонахождение второй девочки до настоящего времени не установлено. Данные: Ванчикова Ирина Дмитриевна... 2007 года рождения", - добавили в СК.
По данным ведомства, девочка европейской внешности, на вид 16 лет, ее рост составляет 162 сантиметра, среднего телосложения, волосы черного цвета, крашенные, до плеч. Среди особых примет следователи отмечают, что девочка картавит, заикается, имеет татуировку на левом плече в виде круга. На момент исчезновения была в голубых джинсах, черной водолазке, белых кроссовках.
Граждан, обладающих любой информацией о местонахождении Ванчиковой или обстоятельствах ее исчезновения, просят позвонить в органы внутренних дел или следственные органы СК РФ по Бурятии по телефонам: 02 (102), 8-914-635-15-87 (Кяхтинский межрайонный следственный отдел).
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