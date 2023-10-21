Школа в Газе попала под удар, есть жертвы, сообщили СМИ

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Школа в секторе Газа подверглась удару через несколько часов после окончания визита президента США Джо Байдена в Израиль 18 октября, минимум пять человек погибли и десятки получили ранения, сообщил телеканал NBC News со ссылкой на местные органы здравоохранения."Через несколько часов после того, как он (Байден) отбыл, в школе... в городе Хан-Юнис взрывом убило по меньшей мере пятерых человек, еще десятки пострадали", — говорится в сообщении телеканала.Речь идет об одном из учебных учреждений в ведении агентства ООН по делам помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не ответила на просьбу телеканала прокомментировать случившееся.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге еврейского государства. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа достигло 4137 человек, свыше 13 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1300 человек. По разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться до 250 человек.
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Школа в секторе Газа подверглась удару через несколько часов после окончания визита президента США Джо Байдена в Израиль 18 октября, минимум пять человек погибли и десятки получили ранения, сообщил телеканал NBC News со ссылкой на местные органы здравоохранения.
«
"Через несколько часов после того, как он (Байден) отбыл, в школе... в городе Хан-Юнис взрывом убило по меньшей мере пятерых человек, еще десятки пострадали", — говорится в сообщении телеканала.
Речь идет об одном из учебных учреждений в ведении агентства ООН по делам помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не ответила на просьбу телеканала прокомментировать случившееся.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге еврейского государства.
На митинге у посольства США в Индонезии сожгли портрет Байдена
01:27
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа достигло 4137 человек, свыше 13 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1300 человек. По разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться до 250 человек.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Доступ к чату заблокирован за нарушение правил.
Вы сможете вновь принимать участие через: ∞.
Если вы не согласны с блокировкой, воспользуйтесь формой обратной связи
Обсуждение закрыто. Участвовать в дискуссии можно в течение 24 часов после выпуска статьи.