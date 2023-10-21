https://ria.ru/20231021/shkola-1904285944.html

Школа в Газе попала под удар, есть жертвы, сообщили СМИ

Школа в Газе попала под удар, есть жертвы, сообщили СМИ - РИА Новости, 21.10.2023

Школа в Газе попала под удар, есть жертвы, сообщили СМИ

Школа в секторе Газа подверглась удару через несколько часов после окончания визита президента США Джо Байдена в Израиль 18 октября, минимум пять человек... РИА Новости, 21.10.2023

2023-10-21T03:50

2023-10-21T03:50

2023-10-21T07:50

в мире

израиль

сша

джо байден

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/12/1903523515_0:139:2835:1734_1920x0_80_0_0_ecb42ab6a976c6c4a66e769ac46936bb.jpg

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Школа в секторе Газа подверглась удару через несколько часов после окончания визита президента США Джо Байдена в Израиль 18 октября, минимум пять человек погибли и десятки получили ранения, сообщил телеканал NBC News со ссылкой на местные органы здравоохранения."Через несколько часов после того, как он (Байден) отбыл, в школе... в городе Хан-Юнис взрывом убило по меньшей мере пятерых человек, еще десятки пострадали", — говорится в сообщении телеканала.Речь идет об одном из учебных учреждений в ведении агентства ООН по делам помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не ответила на просьбу телеканала прокомментировать случившееся.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге еврейского государства. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа достигло 4137 человек, свыше 13 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1300 человек. По разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться до 250 человек.

https://ria.ru/20231021/portret-1904281363.html

израиль

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, израиль, сша, джо байден, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году