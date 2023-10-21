Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме заявили о задержании оскорбивших самарского губернатора мигрантов - РИА Новости, 21.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:45 21.10.2023 (обновлено: 17:39 21.10.2023)
https://ria.ru/20231021/samara-1904329054.html
В Госдуме заявили о задержании оскорбивших самарского губернатора мигрантов
В Госдуме заявили о задержании оскорбивших самарского губернатора мигрантов - РИА Новости, 21.10.2023
В Госдуме заявили о задержании оскорбивших самарского губернатора мигрантов
Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн сообщил в Telegram-канале о задержании мигрантов, угрожавших губернатору Самарской области Дмитрию... РИА Новости, 21.10.2023
2023-10-21T12:45
2023-10-21T17:39
происшествия
россия
самара
таджикистан
александр хинштейн
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/07/1894753668_0:176:3072:1904_1920x0_80_0_0_b425d09be95c11a6bb55e0978f94f55b.jpg
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн сообщил в Telegram-канале о задержании мигрантов, угрожавших губернатору Самарской области Дмитрию Азарову."Это два родных брата, уроженцы Таджикистана. В Самаре живут без родителей. (Мать в Москве, отец на родине.) На протяжении длительного времени братья терроризировали своих сверстников в округе, регулярно устраивая драки и побоища", — написал Хинштейн.По его словам, старшего брата уже арестовали, младшего вскоре экстрадируют из России.С 15 по 17 октября в Самаре произошло несколько драк между подростками и мигрантами, некоторые их участники получили травмы. Следственный комитет возбудил уголовные дела о хулиганстве, побоях и умышленном причинении вреда здоровью. Суд арестовал пятерых обвиняемых, двое из них несовершеннолетние. При этом в соцсетях появились видеоролики с комментариями произошедшего, в которых звучат грубые оскорбления в адрес губернатора. После этого СК возбудил еще одно уголовное дело — об оскорблении представителя власти.Сам Азаров поручил провести в Самарской области масштабные проверки соблюдения миграционного законодательства и заверил, что в случае выявления нарушений готов принять жесткие меры — вплоть до прекращения выдачи разрешений на работу всем гражданам стран, среди которых фиксируются такие нарушения. Кроме того, он предостерег граждан от призывов, разжигающих межнациональную вражду.
https://ria.ru/20231020/sk-1904104889.html
https://ria.ru/20231006/gd-1900940589.html
россия
самара
таджикистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/07/1894753668_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_e9f89daa97d0648b7ee3468af2cd8a3a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, самара, таджикистан, александр хинштейн, госдума рф
Происшествия, Россия, Самара, Таджикистан, Александр Хинштейн, Госдума РФ
В Госдуме заявили о задержании оскорбивших самарского губернатора мигрантов

Хинштейн: задержаны оскорбившие самарского губернатора мигранты

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкГубернатор Самарской области Дмитрий Азаров
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн сообщил в Telegram-канале о задержании мигрантов, угрожавших губернатору Самарской области Дмитрию Азарову.
"Это два родных брата, уроженцы Таджикистана. В Самаре живут без родителей. (Мать в Москве, отец на родине.) На протяжении длительного времени братья терроризировали своих сверстников в округе, регулярно устраивая драки и побоища", — написал Хинштейн.
По его словам, старшего брата уже арестовали, младшего вскоре экстрадируют из России.
С 15 по 17 октября в Самаре произошло несколько драк между подростками и мигрантами, некоторые их участники получили травмы. Следственный комитет возбудил уголовные дела о хулиганстве, побоях и умышленном причинении вреда здоровью. Суд арестовал пятерых обвиняемых, двое из них несовершеннолетние.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
В Самаре задержали семь участников драк между мигрантами и подростками
20 октября, 13:00
При этом в соцсетях появились видеоролики с комментариями произошедшего, в которых звучат грубые оскорбления в адрес губернатора. После этого СК возбудил еще одно уголовное дело — об оскорблении представителя власти.
Сам Азаров поручил провести в Самарской области масштабные проверки соблюдения миграционного законодательства и заверил, что в случае выявления нарушений готов принять жесткие меры — вплоть до прекращения выдачи разрешений на работу всем гражданам стран, среди которых фиксируются такие нарушения. Кроме того, он предостерег граждан от призывов, разжигающих межнациональную вражду.
Трудовые мигранты - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
В Госдуму внесли проект о запрете мигрантам работать в школах и больницах
6 октября, 14:02
 
ПроисшествияРоссияСамараТаджикистанАлександр ХинштейнГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала