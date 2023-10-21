https://ria.ru/20231021/samara-1904329054.html

В Госдуме заявили о задержании оскорбивших самарского губернатора мигрантов

В Госдуме заявили о задержании оскорбивших самарского губернатора мигрантов - РИА Новости, 21.10.2023

В Госдуме заявили о задержании оскорбивших самарского губернатора мигрантов

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн сообщил в Telegram-канале о задержании мигрантов, угрожавших губернатору Самарской области Дмитрию... РИА Новости, 21.10.2023

2023-10-21T12:45

2023-10-21T12:45

2023-10-21T17:39

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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн сообщил в Telegram-канале о задержании мигрантов, угрожавших губернатору Самарской области Дмитрию Азарову."Это два родных брата, уроженцы Таджикистана. В Самаре живут без родителей. (Мать в Москве, отец на родине.) На протяжении длительного времени братья терроризировали своих сверстников в округе, регулярно устраивая драки и побоища", — написал Хинштейн.По его словам, старшего брата уже арестовали, младшего вскоре экстрадируют из России.С 15 по 17 октября в Самаре произошло несколько драк между подростками и мигрантами, некоторые их участники получили травмы. Следственный комитет возбудил уголовные дела о хулиганстве, побоях и умышленном причинении вреда здоровью. Суд арестовал пятерых обвиняемых, двое из них несовершеннолетние. При этом в соцсетях появились видеоролики с комментариями произошедшего, в которых звучат грубые оскорбления в адрес губернатора. После этого СК возбудил еще одно уголовное дело — об оскорблении представителя власти.Сам Азаров поручил провести в Самарской области масштабные проверки соблюдения миграционного законодательства и заверил, что в случае выявления нарушений готов принять жесткие меры — вплоть до прекращения выдачи разрешений на работу всем гражданам стран, среди которых фиксируются такие нарушения. Кроме того, он предостерег граждан от призывов, разжигающих межнациональную вражду.

https://ria.ru/20231020/sk-1904104889.html

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происшествия, россия, самара, таджикистан, александр хинштейн, госдума рф