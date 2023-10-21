https://ria.ru/20231021/reklama-1904289924.html

В Госдуме призвали запретить рекламу фастфуда и газировки в СМИ

В Госдуме призвали запретить рекламу фастфуда и газировки в СМИ - РИА Новости, 21.10.2023

В Госдуме призвали запретить рекламу фастфуда и газировки в СМИ

Депутат Госдумы Султан Хамзаев в обращении к главе Минздрава Михаилу Мурашко выступил за запрет рекламы фастфуда и газировки в СМИ и информирование людей о... РИА Новости, 21.10.2023

2023-10-21T06:07

2023-10-21T06:07

2023-10-21T06:10

общество

здоровье - общество

михаил мурашко

султан хамзаев

госдума рф

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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Депутат Госдумы Султан Хамзаев в обращении к главе Минздрава Михаилу Мурашко выступил за запрет рекламы фастфуда и газировки в СМИ и информирование людей о негативных последствиях их потребления, говорится в соответствующем документе, попавшем в распоряжение РИА Новости."Призываю запретить рекламу "фастфуда" в СМИ и, наоборот, информировать граждан о негативных последствиях потребления "фастфуда" и популярных сладких газированных напитков для человека. Об этой инициативе экспертное сообщество говорит не первый год и считает наиболее действенной мерой по решению остростоящей проблемы ожирения", — отмечается в документе.Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщал, что уже 11 процентов населения России страдает ожирением.

https://ria.ru/20230302/ozhirenie-1855364230.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, здоровье - общество, михаил мурашко, султан хамзаев, госдума рф