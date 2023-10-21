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В Госдуме призвали запретить рекламу фастфуда и газировки в СМИ - РИА Новости, 21.10.2023
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06:07 21.10.2023 (обновлено: 06:10 21.10.2023)
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В Госдуме призвали запретить рекламу фастфуда и газировки в СМИ
В Госдуме призвали запретить рекламу фастфуда и газировки в СМИ - РИА Новости, 21.10.2023
В Госдуме призвали запретить рекламу фастфуда и газировки в СМИ
Депутат Госдумы Султан Хамзаев в обращении к главе Минздрава Михаилу Мурашко выступил за запрет рекламы фастфуда и газировки в СМИ и информирование людей о... РИА Новости, 21.10.2023
2023-10-21T06:07
2023-10-21T06:10
общество
здоровье - общество
михаил мурашко
султан хамзаев
госдума рф
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Депутат Госдумы Султан Хамзаев в обращении к главе Минздрава Михаилу Мурашко выступил за запрет рекламы фастфуда и газировки в СМИ и информирование людей о негативных последствиях их потребления, говорится в соответствующем документе, попавшем в распоряжение РИА Новости."Призываю запретить рекламу "фастфуда" в СМИ и, наоборот, информировать граждан о негативных последствиях потребления "фастфуда" и популярных сладких газированных напитков для человека. Об этой инициативе экспертное сообщество говорит не первый год и считает наиболее действенной мерой по решению остростоящей проблемы ожирения", — отмечается в документе.Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщал, что уже 11 процентов населения России страдает ожирением.
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общество, здоровье - общество, михаил мурашко, султан хамзаев, госдума рф
Общество, Здоровье - Общество, Михаил Мурашко, Султан Хамзаев, Госдума РФ
В Госдуме призвали запретить рекламу фастфуда и газировки в СМИ

Депутат Хамзаев выступил за запрет рекламы фастфуда и газировки в СМИ

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкФлаг над зданием Государственной Думы
Флаг над зданием Государственной Думы - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Депутат Госдумы Султан Хамзаев в обращении к главе Минздрава Михаилу Мурашко выступил за запрет рекламы фастфуда и газировки в СМИ и информирование людей о негативных последствиях их потребления, говорится в соответствующем документе, попавшем в распоряжение РИА Новости.
"Призываю запретить рекламу "фастфуда" в СМИ и, наоборот, информировать граждан о негативных последствиях потребления "фастфуда" и популярных сладких газированных напитков для человека. Об этой инициативе экспертное сообщество говорит не первый год и считает наиболее действенной мерой по решению остростоящей проблемы ожирения", — отмечается в документе.
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщал, что уже 11 процентов населения России страдает ожирением.
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ОбществоЗдоровье - ОбществоМихаил МурашкоСултан ХамзаевГосдума РФ
 
 
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