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В Госдуме призвали запретить рекламу фастфуда и газировки в СМИ
В Госдуме призвали запретить рекламу фастфуда и газировки в СМИ - РИА Новости, 21.10.2023
В Госдуме призвали запретить рекламу фастфуда и газировки в СМИ
Депутат Госдумы Султан Хамзаев в обращении к главе Минздрава Михаилу Мурашко выступил за запрет рекламы фастфуда и газировки в СМИ и информирование людей о... РИА Новости, 21.10.2023
2023-10-21T06:07
2023-10-21T06:07
2023-10-21T06:10
общество
здоровье - общество
михаил мурашко
султан хамзаев
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Депутат Госдумы Султан Хамзаев в обращении к главе Минздрава Михаилу Мурашко выступил за запрет рекламы фастфуда и газировки в СМИ и информирование людей о негативных последствиях их потребления, говорится в соответствующем документе, попавшем в распоряжение РИА Новости."Призываю запретить рекламу "фастфуда" в СМИ и, наоборот, информировать граждан о негативных последствиях потребления "фастфуда" и популярных сладких газированных напитков для человека. Об этой инициативе экспертное сообщество говорит не первый год и считает наиболее действенной мерой по решению остростоящей проблемы ожирения", — отмечается в документе.Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщал, что уже 11 процентов населения России страдает ожирением.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, здоровье - общество, михаил мурашко, султан хамзаев, госдума рф
Общество, Здоровье - Общество, Михаил Мурашко, Султан Хамзаев, Госдума РФ
В Госдуме призвали запретить рекламу фастфуда и газировки в СМИ
Депутат Хамзаев выступил за запрет рекламы фастфуда и газировки в СМИ
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Депутат Госдумы Султан Хамзаев в обращении к главе Минздрава Михаилу Мурашко выступил за запрет рекламы фастфуда и газировки в СМИ и информирование людей о негативных последствиях их потребления, говорится в соответствующем документе, попавшем в распоряжение РИА Новости.
"Призываю запретить рекламу "фастфуда" в СМИ и, наоборот, информировать граждан о негативных последствиях потребления "фастфуда" и популярных сладких газированных напитков для человека. Об этой инициативе экспертное сообщество говорит не первый год и считает наиболее действенной мерой по решению остростоящей проблемы ожирения", — отмечается в документе.
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщал, что уже 11 процентов населения России страдает ожирением.
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