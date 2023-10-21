Рейтинг@Mail.ru
"Позор". Фон дер Ляйен оказалась в неловком положении после слов о Путине - РИА Новости, 21.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:06 21.10.2023 (обновлено: 13:56 21.10.2023)
https://ria.ru/20231021/putin-1904332803.html
"Позор". Фон дер Ляйен оказалась в неловком положении после слов о Путине
"Позор". Фон дер Ляйен оказалась в неловком положении после слов о Путине - РИА Новости, 21.10.2023
"Позор". Фон дер Ляйен оказалась в неловком положении после слов о Путине
Пользователи соцсети X раскритиковали главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен за слова о том, что президент России Владимир Путин "проиграет конфликт на... РИА Новости, 21.10.2023
2023-10-21T13:06
2023-10-21T13:56
специальная военная операция на украине
в мире
россия
сша
владимир путин
вооруженные силы украины
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0e/1896228910_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8edd916081e5aff572a6e7307ae58def.jpg
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Пользователи соцсети X раскритиковали главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен за слова о том, что президент России Владимир Путин "проиграет конфликт на Украине"."Европейский союз должен быть нейтральным и стремиться к мирному процессу, а не следовать повестке дня США, нацеленных на конфликт", — написал один из комментаторов."Вы — позор для Европы", — поддержал другой."Вы шутите? Я больше не могу это слышать", — добавил третий."Ваши действия и заявления лицемерны", — поделился мнением еще один пользователь. "Уйдите в отставку", — призвали читатели.ВСУ с начала июня пытаются наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО. Как подчеркивал Владимир Путин, ни на одном участке фронта им не удалось добиться значимых успехов. По его словам, за все это время санитарные и безвозвратные потери ВСУ составили свыше 90 тысяч человек.
https://ria.ru/20231021/ukraina-1904326364.html
https://ria.ru/20231021/ukraina-1904312905.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0e/1896228910_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a2731caaa871c1d4729f2a442dba4f09.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, владимир путин, вооруженные силы украины, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, США, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия
"Позор". Фон дер Ляйен оказалась в неловком положении после слов о Путине

Пользователи раскритиковали высказывание Фон дер Ляйен о конфликте на Украине

© AP Photo / Jean-Francois BadiasУрсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Урсула фон дер Ляйен
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Пользователи соцсети X раскритиковали главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен за слова о том, что президент России Владимир Путин "проиграет конфликт на Украине".
"Европейский союз должен быть нейтральным и стремиться к мирному процессу, а не следовать повестке дня США, нацеленных на конфликт", — написал один из комментаторов.
Военнослужащий 2-го армейского корпуса Южной группировки войск - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
"Флаг над Киевом". В США забили тревогу из-за действий России на Украине
Вчера, 12:31
"Вы — позор для Европы", — поддержал другой.
"Вы шутите? Я больше не могу это слышать", — добавил третий.
"Ваши действия и заявления лицемерны", — поделился мнением еще один пользователь.
"Уйдите в отставку", — призвали читатели.
ВСУ с начала июня пытаются наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО. Как подчеркивал Владимир Путин, ни на одном участке фронта им не удалось добиться значимых успехов. По его словам, за все это время санитарные и безвозвратные потери ВСУ составили свыше 90 тысяч человек.
Самоходная артиллерийская установка Гиацинт-С в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
Разрушительные удары. В ВСУ раскрыли, что Россия устроила на фронте
Вчера, 11:06
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСШАВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныУрсула фон дер ЛяйенЕврокомиссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала