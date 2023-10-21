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"Позор". Фон дер Ляйен оказалась в неловком положении после слов о Путине
"Позор". Фон дер Ляйен оказалась в неловком положении после слов о Путине - РИА Новости, 21.10.2023
"Позор". Фон дер Ляйен оказалась в неловком положении после слов о Путине
Пользователи соцсети X раскритиковали главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен за слова о том, что президент России Владимир Путин "проиграет конфликт на... РИА Новости, 21.10.2023
2023-10-21T13:06
2023-10-21T13:06
2023-10-21T13:56
специальная военная операция на украине
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владимир путин
вооруженные силы украины
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Пользователи соцсети X раскритиковали главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен за слова о том, что президент России Владимир Путин "проиграет конфликт на Украине"."Европейский союз должен быть нейтральным и стремиться к мирному процессу, а не следовать повестке дня США, нацеленных на конфликт", — написал один из комментаторов."Вы — позор для Европы", — поддержал другой."Вы шутите? Я больше не могу это слышать", — добавил третий."Ваши действия и заявления лицемерны", — поделился мнением еще один пользователь. "Уйдите в отставку", — призвали читатели.ВСУ с начала июня пытаются наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО. Как подчеркивал Владимир Путин, ни на одном участке фронта им не удалось добиться значимых успехов. По его словам, за все это время санитарные и безвозвратные потери ВСУ составили свыше 90 тысяч человек.
https://ria.ru/20231021/ukraina-1904326364.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, США, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия
"Позор". Фон дер Ляйен оказалась в неловком положении после слов о Путине
Пользователи раскритиковали высказывание Фон дер Ляйен о конфликте на Украине