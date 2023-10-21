https://ria.ru/20231021/putin-1904332803.html

"Позор". Фон дер Ляйен оказалась в неловком положении после слов о Путине

"Позор". Фон дер Ляйен оказалась в неловком положении после слов о Путине - РИА Новости, 21.10.2023

"Позор". Фон дер Ляйен оказалась в неловком положении после слов о Путине

Пользователи соцсети X раскритиковали главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен за слова о том, что президент России Владимир Путин "проиграет конфликт на... РИА Новости, 21.10.2023

2023-10-21T13:06

2023-10-21T13:06

2023-10-21T13:56

специальная военная операция на украине

в мире

россия

сша

владимир путин

вооруженные силы украины

урсула фон дер ляйен

еврокомиссия

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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Пользователи соцсети X раскритиковали главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен за слова о том, что президент России Владимир Путин "проиграет конфликт на Украине"."Европейский союз должен быть нейтральным и стремиться к мирному процессу, а не следовать повестке дня США, нацеленных на конфликт", — написал один из комментаторов."Вы — позор для Европы", — поддержал другой."Вы шутите? Я больше не могу это слышать", — добавил третий."Ваши действия и заявления лицемерны", — поделился мнением еще один пользователь. "Уйдите в отставку", — призвали читатели.ВСУ с начала июня пытаются наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО. Как подчеркивал Владимир Путин, ни на одном участке фронта им не удалось добиться значимых успехов. По его словам, за все это время санитарные и безвозвратные потери ВСУ составили свыше 90 тысяч человек.

https://ria.ru/20231021/ukraina-1904326364.html

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в мире, россия, сша, владимир путин, вооруженные силы украины, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия