https://ria.ru/20231021/polyanskiy-1904285726.html

Полянский рассказал, когда пройдет заседание СБ ООН по Ближнему Востоку

Полянский рассказал, когда пройдет заседание СБ ООН по Ближнему Востоку - РИА Новости, 21.10.2023

Полянский рассказал, когда пройдет заседание СБ ООН по Ближнему Востоку

Ежемесячное заседание Совбеза ООН по ближневосточному урегулированию намечено на 24 октября, сообщил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий... РИА Новости, 21.10.2023

2023-10-21T03:44

2023-10-21T03:44

2023-10-21T03:45

в мире

россия

ближний восток

оон

совет безопасности оон

дмитрий полянский

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ООН, 21 окт – РИА Новости. Ежемесячное заседание Совбеза ООН по ближневосточному урегулированию намечено на 24 октября, сообщил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский. "Во вторник пройдут открытые дебаты (формат заседания Совбеза, в котором могут принимать участие все члены ООН, а не только Совбеза - ред.) СБ ООН по Ближнему Востоку – это регулярное заседание. Оно было запланировано ранее, но, конечно, теперь обрело дополнительную значимость", - сказал Полянский в ходе общения с пользователями соцсети X.

https://ria.ru/20231021/kommyunike-1904278355.html

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ближний восток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия, ближний восток, оон, совет безопасности оон, дмитрий полянский, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году