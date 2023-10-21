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Полянский рассказал, когда пройдет заседание СБ ООН по Ближнему Востоку - РИА Новости, 21.10.2023
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03:44 21.10.2023 (обновлено: 03:45 21.10.2023)
https://ria.ru/20231021/polyanskiy-1904285726.html
Полянский рассказал, когда пройдет заседание СБ ООН по Ближнему Востоку
Полянский рассказал, когда пройдет заседание СБ ООН по Ближнему Востоку - РИА Новости, 21.10.2023
Полянский рассказал, когда пройдет заседание СБ ООН по Ближнему Востоку
Ежемесячное заседание Совбеза ООН по ближневосточному урегулированию намечено на 24 октября, сообщил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий... РИА Новости, 21.10.2023
2023-10-21T03:44
2023-10-21T03:45
в мире
россия
ближний восток
оон
совет безопасности оон
дмитрий полянский
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ООН, 21 окт – РИА Новости. Ежемесячное заседание Совбеза ООН по ближневосточному урегулированию намечено на 24 октября, сообщил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский. "Во вторник пройдут открытые дебаты (формат заседания Совбеза, в котором могут принимать участие все члены ООН, а не только Совбеза - ред.) СБ ООН по Ближнему Востоку – это регулярное заседание. Оно было запланировано ранее, но, конечно, теперь обрело дополнительную значимость", - сказал Полянский в ходе общения с пользователями соцсети X.
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в мире, россия, ближний восток, оон, совет безопасности оон, дмитрий полянский, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Россия, Ближний Восток, ООН, Совет Безопасности ООН, Дмитрий Полянский, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Полянский рассказал, когда пройдет заседание СБ ООН по Ближнему Востоку

Полянский заявил, что заседание СБ ООН по Ближнему Востоку намечено на вторник

© AP Photo / John MinchilloДмитрий Полянский
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
© AP Photo / John Minchillo
Дмитрий Полянский. Архивное фото
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ООН, 21 окт – РИА Новости. Ежемесячное заседание Совбеза ООН по ближневосточному урегулированию намечено на 24 октября, сообщил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
"Во вторник пройдут открытые дебаты (формат заседания Совбеза, в котором могут принимать участие все члены ООН, а не только Совбеза - ред.) СБ ООН по Ближнему Востоку – это регулярное заседание. Оно было запланировано ранее, но, конечно, теперь обрело дополнительную значимость", - сказал Полянский в ходе общения с пользователями соцсети X.
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В миреРоссияБлижний ВостокООНСовет Безопасности ООНДмитрий ПолянскийОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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