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Россия соберет заседание СБ ООН по Палестине и Израилю, заявил Полянский - РИА Новости, 21.10.2023
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18:14 21.10.2023
https://ria.ru/20231021/palestina-1904394080.html
Россия соберет заседание СБ ООН по Палестине и Израилю, заявил Полянский
Россия соберет заседание СБ ООН по Палестине и Израилю, заявил Полянский - РИА Новости, 21.10.2023
Россия соберет заседание СБ ООН по Палестине и Израилю, заявил Полянский
Россия обязательно созовет новое заседание Совета Безопасности ООН по палестино-израильскому конфликту, поскольку другие страны не осмеливаются это делать,... РИА Новости, 21.10.2023
2023-10-21T18:14
2023-10-21T18:14
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Россия обязательно созовет новое заседание Совета Безопасности ООН по палестино-израильскому конфликту, поскольку другие страны не осмеливаются это делать, заявил в субботу первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. "Мы обязательно будем собирать новое заседание Совета Безопасности. Как показала практика, никто, кроме нас, не осмеливается это делать" - сказал Полянский в эфире "Соловьев Live". На этой неделе СБ ООН не смог принять резолюции России, а вслед затем Бразилии по теме обострения в зоне палестино-израильского конфликта. Проект резолюции РФ призывал к немедленному, устойчивому и соблюдаемому прекращению огня. Однако он не набрал необходимого количества голосов в основном из-за позиции западного лагеря стран, который требовал осуждения палестинского движения ХАМАС в тексте. Документ Бразилии же был заблокирован США, так как, по словам американского постпреда Линды Томас-Гринфилд, проект в том числе не отражал права Израиля на самооборону. Кроме того, глава американской миссии объяснила свой шаг тем, что США якобы "проводят "на земле" тяжелую дипломатическую работу", и Совбез "должен позволить осуществиться этой дипломатии". Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал шаг США лицемерием и заявил, что Вашингтон с самого начала не был заинтересован в принятии резолюции СБ ООН по ситуации вокруг Газы и Израиля. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский назвал огромным внешнеполитическим провалом США блокировку проекта резолюции Бразилии, призывавшего в том числе отозвать предписание Израиля жителям Газы переместиться с севера на юг сектора Газа. После ветирования Штатами бразильского проекта резолюции Небензя заявил, что Россия инициирует возобновление 10-й чрезвычайной спецсессии Генассамблеи ООН по защите гражданского населения Палестины. Вместе с Россией проведения спецсессии запросили Никарагуа, а также ЛАГ и ОИС. Впервые 10-я Чрезвычайная спецсессия Генассамблеи ООН была созвана в 1997 году. Тогда она была посвящена обсуждению пункта "Незаконные действия Израиля в оккупированном Восточном Иерусалиме и на остальной части оккупированной палестинской территории". Согласно резолюции Генассамблеи ООН, принятой в 1950 году, "если Совет безопасности, в результате разногласия постоянных членов, оказывается не в состоянии выполнить свою главную обязанность по поддержанию международного мира и безопасности" в случаях, когда есть основания "усматривать угрозу миру, нарушение мира или акт агрессии, Генеральная Ассамблея немедленно рассматривает этот вопрос с целью сделать членам Организации необходимые рекомендации относительно коллективных мер, включая - в случае нарушения мира или акта агрессии - применение, когда это необходимо, вооруженных сил для поддержания и восстановления международного мира и безопасности". Такая чрезвычайная специальная сессия созывается по требованию Совета безопасности, поддержанному голосами любых семи членов Совета, или по требованию большинства членов ООН. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа достигло 4385 человек, свыше 13 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1300 человек. Посольство РФ сообщало, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231020/voyna-1903961675.html
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в мире, россия, израиль, сша, дмитрий полянский, василий небензя, линда томас-гринфилд, оон, хамас, генеральная ассамблея оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Россия, Израиль, США, Дмитрий Полянский, Василий Небензя, Линда Томас-Гринфилд, ООН, ХАМАС, Генеральная Ассамблея ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Россия соберет заседание СБ ООН по Палестине и Израилю, заявил Полянский

Полянский: РФ соберет СБ ООН по Палестине и Израилю, так как другие не осмелятся

© AP Photo / Ariel SchalitДым после израильского авиаудара по сектору Газа
Дым после израильского авиаудара по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
© AP Photo / Ariel Schalit
Дым после израильского авиаудара по сектору Газа
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Россия обязательно созовет новое заседание Совета Безопасности ООН по палестино-израильскому конфликту, поскольку другие страны не осмеливаются это делать, заявил в субботу первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
"Мы обязательно будем собирать новое заседание Совета Безопасности. Как показала практика, никто, кроме нас, не осмеливается это делать" - сказал Полянский в эфире "Соловьев Live".
На этой неделе СБ ООН не смог принять резолюции России, а вслед затем Бразилии по теме обострения в зоне палестино-израильского конфликта. Проект резолюции РФ призывал к немедленному, устойчивому и соблюдаемому прекращению огня. Однако он не набрал необходимого количества голосов в основном из-за позиции западного лагеря стран, который требовал осуждения палестинского движения ХАМАС в тексте. Документ Бразилии же был заблокирован США, так как, по словам американского постпреда Линды Томас-Гринфилд, проект в том числе не отражал права Израиля на самооборону. Кроме того, глава американской миссии объяснила свой шаг тем, что США якобы "проводят "на земле" тяжелую дипломатическую работу", и Совбез "должен позволить осуществиться этой дипломатии".
Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал шаг США лицемерием и заявил, что Вашингтон с самого начала не был заинтересован в принятии резолюции СБ ООН по ситуации вокруг Газы и Израиля.
Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский назвал огромным внешнеполитическим провалом США блокировку проекта резолюции Бразилии, призывавшего в том числе отозвать предписание Израиля жителям Газы переместиться с севера на юг сектора Газа.
Последствия ударов ХАМАС по Израилю
© AP Photo / Fatima Shbair

Рано утром 7 октября в южной и центральной частях Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги.

Ракетный обстрел территории Израиля со стороны сектора Газа

Рано утром 7 октября в южной и центральной частях Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги.

© AP Photo / Fatima Shbair
1 из 9
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI

По утверждению представителей ХАМАС, они выпустили более пяти тысяч ракет по Израилю.

Последствия ракетного обстрела со стороны сектора Газа в Ашкелоне, Израиль

По утверждению представителей ХАМАС, они выпустили более пяти тысяч ракет по Израилю.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
2 из 9
© AP Photo / Tsafrir Abayov

Армия обороны Израиля также сообщила о проникновении бойцов в приграничные районы.

Пожар в Ашкелоне после ракетного обстрела со стороны сектора Газа

Армия обороны Израиля также сообщила о проникновении бойцов в приграничные районы.

© AP Photo / Tsafrir Abayov
3 из 9
© AP Photo / Ohad Zwigenberg

Очевидцы сообщили, что в некоторых населенных пунктах идут уличные бои.

Израильские военные возле Ашкелона

Очевидцы сообщили, что в некоторых населенных пунктах идут уличные бои.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
4 из 9
© AP Photo / Fatima Shbair

В результате противостояния и ракетных ударов пострадали десятки человек.

Ракетный обстрел территории Израиля со стороны сектора Газа

В результате противостояния и ракетных ударов пострадали десятки человек.

© AP Photo / Fatima Shbair
5 из 9
© AP Photo / Ohad Zwigenberg

СМИ сообщили о не менее пяти погибших.

Израильские военные возле Ашкелона

СМИ сообщили о не менее пяти погибших.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
6 из 9
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI

ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) объявил о режиме готовности к войне, а министр обороны Йоав Галант — о массовом сборе резервистов.

Горящий автомобиль в Ашкелоне после ракетного обстрела со стороны сектора Газа

ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) объявил о режиме готовности к войне, а министр обороны Йоав Галант — о массовом сборе резервистов.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
7 из 9
© AP Photo / Ohad Zwigenberg

В скором времени армия обороны Израиля объявила о начале "контртеррористической" операции "Железные мечи".

Дым на месте взрыва на юге Израиля

В скором времени армия обороны Израиля объявила о начале "контртеррористической" операции "Железные мечи".

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
8 из 9
© AP Photo / Tsafrir Abayov

Израильские военные заявили, что наносят удары по сектору Газа и перекрывают дороги вокруг анклава.

Израильские пожарные тушат пожар в Ашкелоне после ракетного обстрела со стороны сектора Газа

Израильские военные заявили, что наносят удары по сектору Газа и перекрывают дороги вокруг анклава.

© AP Photo / Tsafrir Abayov
9 из 9

Рано утром 7 октября в южной и центральной частях Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги.

© AP Photo / Fatima Shbair
1 из 9

По утверждению представителей ХАМАС, они выпустили более пяти тысяч ракет по Израилю.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
2 из 9

Армия обороны Израиля также сообщила о проникновении бойцов в приграничные районы.

© AP Photo / Tsafrir Abayov
3 из 9

Очевидцы сообщили, что в некоторых населенных пунктах идут уличные бои.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
4 из 9

В результате противостояния и ракетных ударов пострадали десятки человек.

© AP Photo / Fatima Shbair
5 из 9

СМИ сообщили о не менее пяти погибших.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
6 из 9

ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) объявил о режиме готовности к войне, а министр обороны Йоав Галант — о массовом сборе резервистов.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
7 из 9

В скором времени армия обороны Израиля объявила о начале "контртеррористической" операции "Железные мечи".

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
8 из 9

Израильские военные заявили, что наносят удары по сектору Газа и перекрывают дороги вокруг анклава.

© AP Photo / Tsafrir Abayov
9 из 9
После ветирования Штатами бразильского проекта резолюции Небензя заявил, что Россия инициирует возобновление 10-й чрезвычайной спецсессии Генассамблеи ООН по защите гражданского населения Палестины. Вместе с Россией проведения спецсессии запросили Никарагуа, а также ЛАГ и ОИС.
Впервые 10-я Чрезвычайная спецсессия Генассамблеи ООН была созвана в 1997 году. Тогда она была посвящена обсуждению пункта "Незаконные действия Израиля в оккупированном Восточном Иерусалиме и на остальной части оккупированной палестинской территории".
Согласно резолюции Генассамблеи ООН, принятой в 1950 году, "если Совет безопасности, в результате разногласия постоянных членов, оказывается не в состоянии выполнить свою главную обязанность по поддержанию международного мира и безопасности" в случаях, когда есть основания "усматривать угрозу миру, нарушение мира или акт агрессии, Генеральная Ассамблея немедленно рассматривает этот вопрос с целью сделать членам Организации необходимые рекомендации относительно коллективных мер, включая - в случае нарушения мира или акта агрессии - применение, когда это необходимо, вооруженных сил для поддержания и восстановления международного мира и безопасности".
Израильские солдаты недалеко от границы с сектором Газа - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
Ближний Восток воевать не хочет — а придется
20 октября, 08:00
Такая чрезвычайная специальная сессия созывается по требованию Совета безопасности, поддержанному голосами любых семи членов Совета, или по требованию большинства членов ООН.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа достигло 4385 человек, свыше 13 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1300 человек. Посольство РФ сообщало, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести.
Последствия ракетного удара по Тель-Авиву со стороны сектора Газа - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
Америка перестает любить Израиль
14 октября, 08:00
По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
Израильские военные в Сдероте - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
Израильские уроки для России
17 октября, 08:00
 
В миреРоссияИзраильСШАДмитрий ПолянскийВасилий НебензяЛинда Томас-ГринфилдООНХАМАСГенеральная Ассамблея ООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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