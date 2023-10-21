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В Варшаве проходит акция в поддержку Палестины

В Варшаве проходит акция в поддержку Палестины - РИА Новости, 21.10.2023

В Варшаве проходит акция в поддержку Палестины

Пропалестинский марш проходит в Варшаве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.10.2023

2023-10-21T15:08

2023-10-21T15:08

2023-10-21T16:42

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ВАРШАВА, 21 окт – РИА Новости. Пропалестинский марш проходит в Варшаве, передает корреспондент РИА Новости. Акцию организовали активисты некоммерческой организации "Солидарны с Палестиной". Она проходит под лозунгом: "Стоп резне в секторе Газа". В субботу сотни человек собрались в центре польской столице на площади Шарля де Голля и двинулись маршем по улице Новый свят. Они шествуют под флагами Палестины и плакатами "Стоп израильский геноцид", "Сионизм = фашизм", "Остановите ХОЛОКОСТ Палестины". Седьмого октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа достигло 4137 человек, свыше 13 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1300 человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231020/voyna-1903961675.html

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Марш в поддержку Палестины в Варшаве Пропалестинский марш проходит в Варшаве. Акцию организовали активисты некоммерческой организации "Солидарны с Палестиной". Она проходит под лозунгом: "Стоп резне в секторе Газа". 2023-10-21T15:08 true PT1M24S

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