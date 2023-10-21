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Генсек ЛАГ на саммите по Палестине предостерег от религиозного конфликта - РИА Новости, 21.10.2023
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14:06 21.10.2023 (обновлено: 14:17 21.10.2023)
https://ria.ru/20231021/palestina-1904342643.html
Генсек ЛАГ на саммите по Палестине предостерег от религиозного конфликта
Генсек ЛАГ на саммите по Палестине предостерег от религиозного конфликта - РИА Новости, 21.10.2023
Генсек ЛАГ на саммите по Палестине предостерег от религиозного конфликта
Генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт предостерег от скатывания в широкомасштабный религиозный конфликт из-за войны в секторе... РИА Новости, 21.10.2023
2023-10-21T14:06
2023-10-21T14:17
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
лига арабских государств
в мире
каир (город)
ахмед абуль гейт
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ТУНИС, 21 окт - РИА Новости. Генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт предостерег от скатывания в широкомасштабный религиозный конфликт из-за войны в секторе Газа, об этом он заявил на проходящем в Каире саммите по палестинской проблеме.По словам генсека ЛАГ, организация призывает немедленно "положить конец жестоким бомбардировкам гражданских жителей Газы" и "экстренно доставить в анклав гуманитарную помощь"."Мы очень опасаемся быть втянутыми в широкомасштабный религиозный конфликт, который приведет к глобальной катастрофе для всего человечества", - сказал Ахмед Абуль Гейт.Саммит по палестинской проблеме (Cairo Summit for Peace) проходит в субботу в египетской столице Каире при участии более 30 государств и ряда международных и региональных организаций.
каир (город)
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, лига арабских государств, в мире, каир (город), ахмед абуль гейт
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Лига арабских государств, В мире, Каир (город), Ахмед Абуль Гейт
Генсек ЛАГ на саммите по Палестине предостерег от религиозного конфликта

Генсек ЛАГ Гейт на саммите по Палестине предостерег от религиозного конфликта

© AFP 2023 / ARIS MESSINISДым над разрушенными зданиями в северо-западной части сектора Газа
Дым над разрушенными зданиями в северо-западной части сектора Газа - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
© AFP 2023 / ARIS MESSINIS
Дым над разрушенными зданиями в северо-западной части сектора Газа
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ТУНИС, 21 окт - РИА Новости. Генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт предостерег от скатывания в широкомасштабный религиозный конфликт из-за войны в секторе Газа, об этом он заявил на проходящем в Каире саммите по палестинской проблеме.
По словам генсека ЛАГ, организация призывает немедленно "положить конец жестоким бомбардировкам гражданских жителей Газы" и "экстренно доставить в анклав гуманитарную помощь".
"Мы очень опасаемся быть втянутыми в широкомасштабный религиозный конфликт, который приведет к глобальной катастрофе для всего человечества", - сказал Ахмед Абуль Гейт.
Саммит по палестинской проблеме (Cairo Summit for Peace) проходит в субботу в египетской столице Каире при участии более 30 государств и ряда международных и региональных организаций.
Последствия ударов ХАМАС по Израилю
© AP Photo / Fatima Shbair

Рано утром 7 октября в южной и центральной частях Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги.

Ракетный обстрел территории Израиля со стороны сектора Газа

Рано утром 7 октября в южной и центральной частях Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги.

© AP Photo / Fatima Shbair
1 из 9
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI

По утверждению представителей ХАМАС, они выпустили более пяти тысяч ракет по Израилю.

Последствия ракетного обстрела со стороны сектора Газа в Ашкелоне, Израиль

По утверждению представителей ХАМАС, они выпустили более пяти тысяч ракет по Израилю.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
2 из 9
© AP Photo / Tsafrir Abayov

Армия обороны Израиля также сообщила о проникновении бойцов в приграничные районы.

Пожар в Ашкелоне после ракетного обстрела со стороны сектора Газа

Армия обороны Израиля также сообщила о проникновении бойцов в приграничные районы.

© AP Photo / Tsafrir Abayov
3 из 9
© AP Photo / Ohad Zwigenberg

Очевидцы сообщили, что в некоторых населенных пунктах идут уличные бои.

Израильские военные возле Ашкелона

Очевидцы сообщили, что в некоторых населенных пунктах идут уличные бои.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
4 из 9
© AP Photo / Fatima Shbair

В результате противостояния и ракетных ударов пострадали десятки человек.

Ракетный обстрел территории Израиля со стороны сектора Газа

В результате противостояния и ракетных ударов пострадали десятки человек.

© AP Photo / Fatima Shbair
5 из 9
© AP Photo / Ohad Zwigenberg

СМИ сообщили о не менее пяти погибших.

Израильские военные возле Ашкелона

СМИ сообщили о не менее пяти погибших.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
6 из 9
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI

ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) объявил о режиме готовности к войне, а министр обороны Йоав Галант — о массовом сборе резервистов.

Горящий автомобиль в Ашкелоне после ракетного обстрела со стороны сектора Газа

ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) объявил о режиме готовности к войне, а министр обороны Йоав Галант — о массовом сборе резервистов.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
7 из 9
© AP Photo / Ohad Zwigenberg

В скором времени армия обороны Израиля объявила о начале "контртеррористической" операции "Железные мечи".

Дым на месте взрыва на юге Израиля

В скором времени армия обороны Израиля объявила о начале "контртеррористической" операции "Железные мечи".

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
8 из 9
© AP Photo / Tsafrir Abayov

Израильские военные заявили, что наносят удары по сектору Газа и перекрывают дороги вокруг анклава.

Израильские пожарные тушат пожар в Ашкелоне после ракетного обстрела со стороны сектора Газа

Израильские военные заявили, что наносят удары по сектору Газа и перекрывают дороги вокруг анклава.

© AP Photo / Tsafrir Abayov
9 из 9

Рано утром 7 октября в южной и центральной частях Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги.

© AP Photo / Fatima Shbair
1 из 9

По утверждению представителей ХАМАС, они выпустили более пяти тысяч ракет по Израилю.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
2 из 9

Армия обороны Израиля также сообщила о проникновении бойцов в приграничные районы.

© AP Photo / Tsafrir Abayov
3 из 9

Очевидцы сообщили, что в некоторых населенных пунктах идут уличные бои.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
4 из 9

В результате противостояния и ракетных ударов пострадали десятки человек.

© AP Photo / Fatima Shbair
5 из 9

СМИ сообщили о не менее пяти погибших.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
6 из 9

ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) объявил о режиме готовности к войне, а министр обороны Йоав Галант — о массовом сборе резервистов.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
7 из 9

В скором времени армия обороны Израиля объявила о начале "контртеррористической" операции "Железные мечи".

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
8 из 9

Израильские военные заявили, что наносят удары по сектору Газа и перекрывают дороги вокруг анклава.

© AP Photo / Tsafrir Abayov
9 из 9
 
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуЛига арабских государствВ миреКаир (город)Ахмед Абуль Гейт
 
 
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