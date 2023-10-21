Генсек ЛАГ на саммите по Палестине предостерег от религиозного конфликта

ТУНИС, 21 окт - РИА Новости. Генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт предостерег от скатывания в широкомасштабный религиозный конфликт из-за войны в секторе Газа, об этом он заявил на проходящем в Каире саммите по палестинской проблеме.По словам генсека ЛАГ, организация призывает немедленно "положить конец жестоким бомбардировкам гражданских жителей Газы" и "экстренно доставить в анклав гуманитарную помощь"."Мы очень опасаемся быть втянутыми в широкомасштабный религиозный конфликт, который приведет к глобальной катастрофе для всего человечества", - сказал Ахмед Абуль Гейт.Саммит по палестинской проблеме (Cairo Summit for Peace) проходит в субботу в египетской столице Каире при участии более 30 государств и ряда международных и региональных организаций.
Дым над разрушенными зданиями в северо-западной части сектора Газа
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ТУНИС, 21 окт - РИА Новости. Генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт предостерег от скатывания в широкомасштабный религиозный конфликт из-за войны в секторе Газа, об этом он заявил на проходящем в Каире саммите по палестинской проблеме.
По словам генсека ЛАГ, организация призывает немедленно "положить конец жестоким бомбардировкам гражданских жителей Газы" и "экстренно доставить в анклав гуманитарную помощь".
"Мы очень опасаемся быть втянутыми в широкомасштабный религиозный конфликт, который приведет к глобальной катастрофе для всего человечества", - сказал Ахмед Абуль Гейт.
Саммит по палестинской проблеме (Cairo Summit for Peace) проходит в субботу в египетской столице Каире при участии более 30 государств и ряда международных и региональных организаций.
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