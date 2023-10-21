https://ria.ru/20231021/nato-1904304931.html

СМИ узнали, когда Турция ратифицирует заявку Швеции на вступление в НАТО

СМИ узнали, когда Турция ратифицирует заявку Швеции на вступление в НАТО - РИА Новости, 21.10.2023

СМИ узнали, когда Турция ратифицирует заявку Швеции на вступление в НАТО

Правительство Швеции ожидает, что ратификация заявки королевства в НАТО со стороны Турции произойдет "в течение нескольких недель", сообщает шведская газета... РИА Новости, 21.10.2023

2023-10-21T10:07

2023-10-21T10:07

2023-10-21T10:07

в мире

швеция

турция

финляндия

йенс столтенберг

нато

евросоюз

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Правительство Швеции ожидает, что ратификация заявки королевства в НАТО со стороны Турции произойдет "в течение нескольких недель", сообщает шведская газета Expressen со ссылкой на источники. "Мы ожидаем, что ратификация Турцией заявки Швеции (в НАТО - ред.) начнется в ближайшее время и что она будет готова в течение нескольких недель", - приводит издание слова неназванного источника в правительстве Швеции. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что глава Минобороны Турции Яшар Гюлер заверил союзников по НАТО на встрече в Брюсселе в том, что Анкара придерживается договоренности по ратификации членства Швеции в альянсе. Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае 2022 года подали заявки на вступление в НАТО. Финляндия 4 апреля стала 31-м членом альянса. Заявка Швеции до сих пор не получила окончательного венгерского и турецкого одобрения. Швеция как член Евросоюза на переговорах с президентом Турции Тайипом Эрдоганом согласилась в обмен на ратификацию заявки способствовать активизации процесса вступления Турции в ЕС. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что вопросы вступления Швеции в НАТО и присоединения Турции к ЕС "между собой не связаны". В августе он заявил, что оптимистично настроен по поводу вступления Швеции в альянс этой осенью.

https://ria.ru/20231017/nato-1903225757.html

швеция

турция

финляндия

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Как расширялась НАТО Финляндия присоединилась к Организации Североатлантического договора 4 апреля 2023 года, в штаб-квартире НАТО подняли ее флаг. Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что наша страна ответит на это укреплением военного потенциала на западном и северо-западном направлениях. Смотрите в видеоинфографике Ria, как альянс подбирается к российским границам и сколько государств в него входит сейчас. 2023-10-21T10:07 true PT1M33S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, швеция, турция, финляндия, йенс столтенберг, нато, евросоюз