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СМИ узнали, когда Турция ратифицирует заявку Швеции на вступление в НАТО - РИА Новости, 21.10.2023
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10:07 21.10.2023
https://ria.ru/20231021/nato-1904304931.html
СМИ узнали, когда Турция ратифицирует заявку Швеции на вступление в НАТО
СМИ узнали, когда Турция ратифицирует заявку Швеции на вступление в НАТО - РИА Новости, 21.10.2023
СМИ узнали, когда Турция ратифицирует заявку Швеции на вступление в НАТО
Правительство Швеции ожидает, что ратификация заявки королевства в НАТО со стороны Турции произойдет "в течение нескольких недель", сообщает шведская газета... РИА Новости, 21.10.2023
2023-10-21T10:07
2023-10-21T10:07
в мире
швеция
турция
финляндия
йенс столтенберг
нато
евросоюз
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Правительство Швеции ожидает, что ратификация заявки королевства в НАТО со стороны Турции произойдет "в течение нескольких недель", сообщает шведская газета Expressen со ссылкой на источники. "Мы ожидаем, что ратификация Турцией заявки Швеции (в НАТО - ред.) начнется в ближайшее время и что она будет готова в течение нескольких недель", - приводит издание слова неназванного источника в правительстве Швеции. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что глава Минобороны Турции Яшар Гюлер заверил союзников по НАТО на встрече в Брюсселе в том, что Анкара придерживается договоренности по ратификации членства Швеции в альянсе. Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае 2022 года подали заявки на вступление в НАТО. Финляндия 4 апреля стала 31-м членом альянса. Заявка Швеции до сих пор не получила окончательного венгерского и турецкого одобрения. Швеция как член Евросоюза на переговорах с президентом Турции Тайипом Эрдоганом согласилась в обмен на ратификацию заявки способствовать активизации процесса вступления Турции в ЕС. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что вопросы вступления Швеции в НАТО и присоединения Турции к ЕС "между собой не связаны". В августе он заявил, что оптимистично настроен по поводу вступления Швеции в альянс этой осенью.
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Как расширялась НАТО
Финляндия присоединилась к Организации Североатлантического договора 4 апреля 2023 года, в штаб-квартире НАТО подняли ее флаг. Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что наша страна ответит на это укреплением военного потенциала на западном и северо-западном направлениях. Смотрите в видеоинфографике Ria, как альянс подбирается к российским границам и сколько государств в него входит сейчас.
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в мире, швеция, турция, финляндия, йенс столтенберг, нато, евросоюз
В мире, Швеция, Турция, Финляндия, Йенс Столтенберг, НАТО, Евросоюз
СМИ узнали, когда Турция ратифицирует заявку Швеции на вступление в НАТО

Expressen: Швеция ожидает ратификации заявки в НАТО Турцией в ближайшее время

© AP Photo / Yves HermanФлаги Турции, НАТО и Швеции
Флаги Турции, НАТО и Швеции - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
© AP Photo / Yves Herman
Флаги Турции, НАТО и Швеции. Архивное фото
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Правительство Швеции ожидает, что ратификация заявки королевства в НАТО со стороны Турции произойдет "в течение нескольких недель", сообщает шведская газета Expressen со ссылкой на источники.
«
"Мы ожидаем, что ратификация Турцией заявки Швеции (в НАТО - ред.) начнется в ближайшее время и что она будет готова в течение нескольких недель", - приводит издание слова неназванного источника в правительстве Швеции.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
Источник: Турция не будет спешить одобрять членство Швеции в НАТО
17 октября, 06:10
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что глава Минобороны Турции Яшар Гюлер заверил союзников по НАТО на встрече в Брюсселе в том, что Анкара придерживается договоренности по ратификации членства Швеции в альянсе.
Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае 2022 года подали заявки на вступление в НАТО. Финляндия 4 апреля стала 31-м членом альянса.
Заявка Швеции до сих пор не получила окончательного венгерского и турецкого одобрения. Швеция как член Евросоюза на переговорах с президентом Турции Тайипом Эрдоганом согласилась в обмен на ратификацию заявки способствовать активизации процесса вступления Турции в ЕС. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что вопросы вступления Швеции в НАТО и присоединения Турции к ЕС "между собой не связаны". В августе он заявил, что оптимистично настроен по поводу вступления Швеции в альянс этой осенью.
 
В миреШвецияТурцияФинляндияЙенс СтолтенбергНАТОЕвросоюз
 
 
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