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Замглавы Минобороны Горемыкин наградил раненых участников СВО
Замглавы Минобороны Горемыкин наградил раненых участников СВО - РИА Новости, 21.10.2023
Замглавы Минобороны Горемыкин наградил раненых участников СВО
Замминистра обороны России – начальник главного военно-политического управления Вооруженных сил Виктор Горемыкин вручил в самарском госпитале награды раненым... РИА Новости, 21.10.2023
2023-10-21T05:18
2023-10-21T05:18
2023-10-21T05:18
специальная военная операция на украине
безопасность
самара
россия
виктор горемыкин
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МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Замминистра обороны России – начальник главного военно-политического управления Вооруженных сил Виктор Горемыкин вручил в самарском госпитале награды раненым участникам специальной военной операции, сообщили в Минобороны. "Заместитель министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Виктор Горемыкин встретился с военнослужащими-участниками специальной военной операции, находящимися на излечении в 426-м военном госпитале города Самары, и членами их семей. Во время личного приема он ответил на вопросы, интересующие участников мероприятия, а также вручил государственные и ведомственные награды военнослужащим, отличившимся в ходе спецоперации, в том числе ордена Мужества, медали "За отвагу" и "За боевые отличия", – говорится в сообщении. Горемыкин передал поздравления и добрые пожелания от министра обороны генерала армии Сергея Шойгу. Он подчеркнул, что все награжденные достойно выполнили воинский долг. "Спасибо вам! Вы – настоящие воины, защитники, гордость Вооруженных сил, своих близких и нашей страны", – сказал генерал. В мероприятии приняли участие представители ветеранских и общественных организаций. Для военных и медиков в кардиологическом отделении госпиталя выступил ансамбль песни и танца "Волжские казаки". В Минобороны добавили, что также в рамках рабочей поездки Горемыкин проинспектировал два мотострелковых соединения Центрального военного округа в Рощинском гарнизоне и встретился с женским советом воинских частей.
https://ria.ru/20231020/svyazisty-1903982050.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, самара, россия, виктор горемыкин
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Самара, Россия, Виктор Горемыкин
Замглавы Минобороны Горемыкин наградил раненых участников СВО
Замглавы Минобороны Горемыкин наградил в Самаре раненых участников СВО
МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Замминистра обороны России – начальник главного военно-политического управления Вооруженных сил Виктор Горемыкин вручил в самарском госпитале награды раненым участникам специальной военной операции, сообщили в Минобороны.
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"Заместитель министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Виктор Горемыкин встретился с военнослужащими-участниками специальной военной операции, находящимися на излечении в 426-м военном госпитале города Самары, и членами их семей. Во время личного приема он ответил на вопросы, интересующие участников мероприятия, а также вручил государственные и ведомственные награды военнослужащим, отличившимся в ходе спецоперации, в том числе ордена Мужества, медали "За отвагу" и "За боевые отличия", – говорится в сообщении.
Горемыкин передал поздравления и добрые пожелания от министра обороны генерала армии Сергея Шойгу
. Он подчеркнул, что все награжденные достойно выполнили воинский долг.
"Спасибо вам! Вы – настоящие воины, защитники, гордость Вооруженных сил, своих близких и нашей страны", – сказал генерал.
В мероприятии приняли участие представители ветеранских и общественных организаций. Для военных и медиков в кардиологическом отделении госпиталя выступил ансамбль песни и танца "Волжские казаки".
В Минобороны добавили, что также в рамках рабочей поездки Горемыкин проинспектировал два мотострелковых соединения Центрального военного округа в Рощинском гарнизоне и встретился с женским советом воинских частей.
За время СВО более двум тысячам связистов вручили награды и знаки отличия