https://ria.ru/20231021/nagrazhdenie-1904288584.html

Замглавы Минобороны Горемыкин наградил раненых участников СВО

Замглавы Минобороны Горемыкин наградил раненых участников СВО - РИА Новости, 21.10.2023

Замглавы Минобороны Горемыкин наградил раненых участников СВО

Замминистра обороны России – начальник главного военно-политического управления Вооруженных сил Виктор Горемыкин вручил в самарском госпитале награды раненым... РИА Новости, 21.10.2023

2023-10-21T05:18

2023-10-21T05:18

2023-10-21T05:18

специальная военная операция на украине

безопасность

самара

россия

виктор горемыкин

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МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Замминистра обороны России – начальник главного военно-политического управления Вооруженных сил Виктор Горемыкин вручил в самарском госпитале награды раненым участникам специальной военной операции, сообщили в Минобороны. "Заместитель министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Виктор Горемыкин встретился с военнослужащими-участниками специальной военной операции, находящимися на излечении в 426-м военном госпитале города Самары, и членами их семей. Во время личного приема он ответил на вопросы, интересующие участников мероприятия, а также вручил государственные и ведомственные награды военнослужащим, отличившимся в ходе спецоперации, в том числе ордена Мужества, медали "За отвагу" и "За боевые отличия", – говорится в сообщении. Горемыкин передал поздравления и добрые пожелания от министра обороны генерала армии Сергея Шойгу. Он подчеркнул, что все награжденные достойно выполнили воинский долг. "Спасибо вам! Вы – настоящие воины, защитники, гордость Вооруженных сил, своих близких и нашей страны", – сказал генерал. В мероприятии приняли участие представители ветеранских и общественных организаций. Для военных и медиков в кардиологическом отделении госпиталя выступил ансамбль песни и танца "Волжские казаки". В Минобороны добавили, что также в рамках рабочей поездки Горемыкин проинспектировал два мотострелковых соединения Центрального военного округа в Рощинском гарнизоне и встретился с женским советом воинских частей.

https://ria.ru/20231020/svyazisty-1903982050.html

самара

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

безопасность, самара, россия, виктор горемыкин