Рейтинг@Mail.ru
Замглавы Минобороны Горемыкин наградил раненых участников СВО - РИА Новости, 21.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:18 21.10.2023
https://ria.ru/20231021/nagrazhdenie-1904288584.html
Замглавы Минобороны Горемыкин наградил раненых участников СВО
Замглавы Минобороны Горемыкин наградил раненых участников СВО - РИА Новости, 21.10.2023
Замглавы Минобороны Горемыкин наградил раненых участников СВО
Замминистра обороны России – начальник главного военно-политического управления Вооруженных сил Виктор Горемыкин вручил в самарском госпитале награды раненым... РИА Новости, 21.10.2023
2023-10-21T05:18
2023-10-21T05:18
специальная военная операция на украине
безопасность
самара
россия
виктор горемыкин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/06/1894579365_0:3:1146:648_1920x0_80_0_0_91dca5c97490ea0e8c830130cdc01633.jpg
МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Замминистра обороны России – начальник главного военно-политического управления Вооруженных сил Виктор Горемыкин вручил в самарском госпитале награды раненым участникам специальной военной операции, сообщили в Минобороны. "Заместитель министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Виктор Горемыкин встретился с военнослужащими-участниками специальной военной операции, находящимися на излечении в 426-м военном госпитале города Самары, и членами их семей. Во время личного приема он ответил на вопросы, интересующие участников мероприятия, а также вручил государственные и ведомственные награды военнослужащим, отличившимся в ходе спецоперации, в том числе ордена Мужества, медали "За отвагу" и "За боевые отличия", – говорится в сообщении. Горемыкин передал поздравления и добрые пожелания от министра обороны генерала армии Сергея Шойгу. Он подчеркнул, что все награжденные достойно выполнили воинский долг. "Спасибо вам! Вы – настоящие воины, защитники, гордость Вооруженных сил, своих близких и нашей страны", – сказал генерал. В мероприятии приняли участие представители ветеранских и общественных организаций. Для военных и медиков в кардиологическом отделении госпиталя выступил ансамбль песни и танца "Волжские казаки". В Минобороны добавили, что также в рамках рабочей поездки Горемыкин проинспектировал два мотострелковых соединения Центрального военного округа в Рощинском гарнизоне и встретился с женским советом воинских частей.
https://ria.ru/20231020/svyazisty-1903982050.html
самара
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/06/1894579365_139:0:1007:651_1920x0_80_0_0_73bbe939611e53dcccd0639a3c061afa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, самара, россия, виктор горемыкин
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Самара, Россия, Виктор Горемыкин
Замглавы Минобороны Горемыкин наградил раненых участников СВО

Замглавы Минобороны Горемыкин наградил в Самаре раненых участников СВО

© РИА НовостиНаграждение военнослужащего
Награждение военнослужащего
© РИА Новости
Награждение военнослужащего. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Замминистра обороны России – начальник главного военно-политического управления Вооруженных сил Виктор Горемыкин вручил в самарском госпитале награды раненым участникам специальной военной операции, сообщили в Минобороны.
«
"Заместитель министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Виктор Горемыкин встретился с военнослужащими-участниками специальной военной операции, находящимися на излечении в 426-м военном госпитале города Самары, и членами их семей. Во время личного приема он ответил на вопросы, интересующие участников мероприятия, а также вручил государственные и ведомственные награды военнослужащим, отличившимся в ходе спецоперации, в том числе ордена Мужества, медали "За отвагу" и "За боевые отличия", – говорится в сообщении.
Горемыкин передал поздравления и добрые пожелания от министра обороны генерала армии Сергея Шойгу. Он подчеркнул, что все награжденные достойно выполнили воинский долг.
"Спасибо вам! Вы – настоящие воины, защитники, гордость Вооруженных сил, своих близких и нашей страны", – сказал генерал.
В мероприятии приняли участие представители ветеранских и общественных организаций. Для военных и медиков в кардиологическом отделении госпиталя выступил ансамбль песни и танца "Волжские казаки".
В Минобороны добавили, что также в рамках рабочей поездки Горемыкин проинспектировал два мотострелковых соединения Центрального военного округа в Рощинском гарнизоне и встретился с женским советом воинских частей.
Связист ВС РФ развертывает средства связи на Херсонском направлении - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
За время СВО более двум тысячам связистов вручили награды и знаки отличия
Вчера, 05:26
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьСамараРоссияВиктор Горемыкин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала