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При столкновении шести машин в центре Москвы пострадали три человека - РИА Новости, 21.10.2023
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12:15 21.10.2023 (обновлено: 14:02 21.10.2023)
https://ria.ru/20231021/mvd-1904322868.html
При столкновении шести машин в центре Москвы пострадали три человека
При столкновении шести машин в центре Москвы пострадали три человека - РИА Новости, 21.10.2023
При столкновении шести машин в центре Москвы пострадали три человека
Три человека пострадали после столкновения шести автомобилей на Марксистской улице в Москве, сообщает пресс-центр столичного главка МВД. РИА Новости, 21.10.2023
2023-10-21T12:15
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происшествия
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Три человека пострадали после столкновения шести автомобилей на Марксистской улице в Москве, сообщает пресс-центр столичного главка МВД. "По предварительным данным, сегодня около 11.05 на Марксистской улице произошло ДТП с участием шести транспортных средств. В результате ДТП предварительно пострадали три человека", - говорится в сообщении.Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства ДТП.По данным дептранса Москвы, движение на участке ДТП полностью восстановлено.Ранее департамент транспорта столицы сообщил, что четыре машины столкнулись на Марксистской улице около дома 24 в Москве. Информации о пострадавших не было.
https://ria.ru/20231019/dtp-1903875322.html
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происшествия, авто, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии), гибдд мвд рф, россия
Происшествия, Авто, Москва, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), ГИБДД МВД РФ, Россия
При столкновении шести машин в центре Москвы пострадали три человека

МВД: в центре Москвы при столкновении шести машин пострадали три человека

© АГН "Москва" / Мобильный репортерПоследствия ДТП с участием шести автомобилей на улице Марксистская в Москве
Последствия ДТП с участием шести автомобилей на улице Марксистская в Москве - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
© АГН "Москва" / Мобильный репортер
Последствия ДТП с участием шести автомобилей на улице Марксистская в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Три человека пострадали после столкновения шести автомобилей на Марксистской улице в Москве, сообщает пресс-центр столичного главка МВД.
"По предварительным данным, сегодня около 11.05 на Марксистской улице произошло ДТП с участием шести транспортных средств. В результате ДТП предварительно пострадали три человека", - говорится в сообщении.
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Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства ДТП.
По данным дептранса Москвы, движение на участке ДТП полностью восстановлено.
Ранее департамент транспорта столицы сообщил, что четыре машины столкнулись на Марксистской улице около дома 24 в Москве. Информации о пострадавших не было.
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