https://ria.ru/20231021/mvd-1904322868.html

При столкновении шести машин в центре Москвы пострадали три человека

При столкновении шести машин в центре Москвы пострадали три человека - РИА Новости, 21.10.2023

При столкновении шести машин в центре Москвы пострадали три человека

Три человека пострадали после столкновения шести автомобилей на Марксистской улице в Москве, сообщает пресс-центр столичного главка МВД. РИА Новости, 21.10.2023

2023-10-21T12:15

2023-10-21T12:15

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Три человека пострадали после столкновения шести автомобилей на Марксистской улице в Москве, сообщает пресс-центр столичного главка МВД. "По предварительным данным, сегодня около 11.05 на Марксистской улице произошло ДТП с участием шести транспортных средств. В результате ДТП предварительно пострадали три человека", - говорится в сообщении.Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства ДТП.По данным дептранса Москвы, движение на участке ДТП полностью восстановлено.Ранее департамент транспорта столицы сообщил, что четыре машины столкнулись на Марксистской улице около дома 24 в Москве. Информации о пострадавших не было.

https://ria.ru/20231019/dtp-1903875322.html

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происшествия, авто, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии), гибдд мвд рф, россия