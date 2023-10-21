ВС России уничтожили склады боеприпасов на аэродроме в районе Кривого Рога
МО РФ: уничтожены склады боеприпасов на аэродроме в районе Кривого Рога
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкСтрельба из гаубицы Д-30 по позициям ВСУ
Стрельба из гаубицы Д-30 по позициям ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Российские военные уничтожили склады боеприпасов ВСУ на аэродроме в районе Кривого Рога, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации.
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"В районе города Кривой Рог Днепропетровской области на аэродроме "Долгинцево" уничтожены склады боеприпасов и топлива Воздушных сил Украины", — говорится в публикации.
Кроме того, за минувшие сутки истребительная авиация ВКС России сбила украинский самолет Су-24 в районе Одессы.
Средствам противовоздушной обороны также удалось сбить самолет Су-24, два самолета Миг-29 и вертолет Ми-8 Bоздушных сил Украины.
Купянское и Краснолиманское направления
Бойцы Западной группировки войск отразили пять атак ВСУ возле Синьковки в Харьковской области и Сергеевки в ЛНР.
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"Потери противника составили до 50 военнослужащих и три пикапа", — уточнили в ведомстве.
Вооруженные силы отбили десять атак украинской армии в районе Ямполовки в Донецкой Народной Республике и уничтожили полевой склад боеприпасов в районе Первомайского.
Всего противник потерял в боях на этом участке фронта до ста военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубицу Д-30.
Донецкое и Южнодонецкое направления
Южная группировка войск нанесла удары по скоплению подразделений ВСУ возле Васюковки, Андреевки, Раздоловки и Курдюмовки в ДНР. Благодаря контрбатарейной борьбе удалось вывести из строя американскую артиллерийскую систему М777 и РСЗО "Град".
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"Потери противника за сутки составили до 260 военнослужащих убитыми и ранеными и четыре автомобиля", — рассказали в Минобороны.
Кроме того, ВС России ударили по скоплению живой силы 72-й механизированной бригады ВСУ в районе Угледара и Водяного. Потери противника составили до 140 военнослужащих и три автомобиля.
Запорожское и Херсонское направления
Российские военные отразили три атаки противника в районе Вербового в Запорожской области. Киев потерял:
- до двадцати военнослужащих;
- два танка и три автомобиля;
- британскую гаубицу FH-70;
- орудие Д-20 и гаубицу М119 производства США.
В Херсонской области ВС России уничтожили за минувшие сутки до тридцати украинских военнослужащих, два автомобиля, гаубицу Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы.
За прошедший день средствам ПВО удалось перехватить четыре противорадиолокационные ракеты HARM, две противокорабельные крылатые ракеты "Нептун", реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и 23 беспилотника.