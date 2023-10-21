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ВС России уничтожили склады боеприпасов на аэродроме в районе Кривого Рога

ВС России уничтожили склады боеприпасов на аэродроме в районе Кривого Рога - РИА Новости, 21.10.2023

ВС России уничтожили склады боеприпасов на аэродроме в районе Кривого Рога

Российские военные уничтожили склады боеприпасов ВСУ на аэродроме в районе Кривого Рога, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации. РИА Новости, 21.10.2023

2023-10-21T14:15

2023-10-21T14:15

2023-10-21T15:21

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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Российские военные уничтожили склады боеприпасов ВСУ на аэродроме в районе Кривого Рога, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации."В районе города Кривой Рог Днепропетровской области на аэродроме "Долгинцево" уничтожены склады боеприпасов и топлива Воздушных сил Украины", — говорится в публикации.Кроме того, за минувшие сутки истребительная авиация ВКС России сбила украинский самолет Су-24 в районе Одессы.Средствам противовоздушной обороны также удалось сбить самолет Су-24, два самолета Миг-29 и вертолет Ми-8 Bоздушных сил Украины.Купянское и Краснолиманское направленияБойцы Западной группировки войск отразили пять атак ВСУ возле Синьковки в Харьковской области и Сергеевки в ЛНР."Потери противника составили до 50 военнослужащих и три пикапа", — уточнили в ведомстве.Вооруженные силы отбили десять атак украинской армии в районе Ямполовки в Донецкой Народной Республике и уничтожили полевой склад боеприпасов в районе Первомайского.Всего противник потерял в боях на этом участке фронта до ста военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубицу Д-30.Донецкое и Южнодонецкое направленияЮжная группировка войск нанесла удары по скоплению подразделений ВСУ возле Васюковки, Андреевки, Раздоловки и Курдюмовки в ДНР. Благодаря контрбатарейной борьбе удалось вывести из строя американскую артиллерийскую систему М777 и РСЗО "Град"."Потери противника за сутки составили до 260 военнослужащих убитыми и ранеными и четыре автомобиля", — рассказали в Минобороны.Кроме того, ВС России ударили по скоплению живой силы 72-й механизированной бригады ВСУ в районе Угледара и Водяного. Потери противника составили до 140 военнослужащих и три автомобиля.Запорожское и Херсонское направленияРоссийские военные отразили три атаки противника в районе Вербового в Запорожской области. Киев потерял:В Херсонской области ВС России уничтожили за минувшие сутки до тридцати украинских военнослужащих, два автомобиля, гаубицу Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы.За прошедший день средствам ПВО удалось перехватить четыре противорадиолокационные ракеты HARM, две противокорабельные крылатые ракеты "Нептун", реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и 23 беспилотника.

https://ria.ru/20231021/prodvizhenie-1904291728.html

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