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ВС России уничтожили склады боеприпасов на аэродроме в районе Кривого Рога - РИА Новости, 21.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:15 21.10.2023 (обновлено: 15:21 21.10.2023)
https://ria.ru/20231021/mo-1904344237.html
ВС России уничтожили склады боеприпасов на аэродроме в районе Кривого Рога
ВС России уничтожили склады боеприпасов на аэродроме в районе Кривого Рога - РИА Новости, 21.10.2023
ВС России уничтожили склады боеприпасов на аэродроме в районе Кривого Рога
Российские военные уничтожили склады боеприпасов ВСУ на аэродроме в районе Кривого Рога, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации. РИА Новости, 21.10.2023
2023-10-21T14:15
2023-10-21T15:21
специальная военная операция на украине
россия
кривой рог
украина
днепропетровская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
воздушно-космические силы россии
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Российские военные уничтожили склады боеприпасов ВСУ на аэродроме в районе Кривого Рога, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации.&quot;В районе города Кривой Рог Днепропетровской области на аэродроме &quot;Долгинцево&quot; уничтожены склады боеприпасов и топлива Воздушных сил Украины&quot;, — говорится в публикации.Кроме того, за минувшие сутки истребительная авиация ВКС России сбила украинский самолет Су-24 в районе Одессы.Средствам противовоздушной обороны также удалось сбить самолет Су-24, два самолета Миг-29 и вертолет Ми-8 Bоздушных сил Украины.Купянское и Краснолиманское направленияБойцы Западной группировки войск отразили пять атак ВСУ возле Синьковки в Харьковской области и Сергеевки в ЛНР."Потери противника составили до 50 военнослужащих и три пикапа", — уточнили в ведомстве.Вооруженные силы отбили десять атак украинской армии в районе Ямполовки в Донецкой Народной Республике и уничтожили полевой склад боеприпасов в районе Первомайского.Всего противник потерял в боях на этом участке фронта до ста военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубицу Д-30.Донецкое и Южнодонецкое направленияЮжная группировка войск нанесла удары по скоплению подразделений ВСУ возле Васюковки, Андреевки, Раздоловки и Курдюмовки в ДНР. Благодаря контрбатарейной борьбе удалось вывести из строя американскую артиллерийскую систему М777 и РСЗО "Град"."Потери противника за сутки составили до 260 военнослужащих убитыми и ранеными и четыре автомобиля", — рассказали в Минобороны.Кроме того, ВС России ударили по скоплению живой силы 72-й механизированной бригады ВСУ в районе Угледара и Водяного. Потери противника составили до 140 военнослужащих и три автомобиля.Запорожское и Херсонское направленияРоссийские военные отразили три атаки противника в районе Вербового в Запорожской области. Киев потерял:В Херсонской области ВС России уничтожили за минувшие сутки до тридцати украинских военнослужащих, два автомобиля, гаубицу Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы.За прошедший день средствам ПВО удалось перехватить четыре противорадиолокационные ракеты HARM, две противокорабельные крылатые ракеты "Нептун", реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и 23 беспилотника.
https://ria.ru/20231021/prodvizhenie-1904291728.html
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россия
кривой рог
украина
днепропетровская область
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россия, кривой рог, украина, днепропетровская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, воздушно-космические силы россии, су-24, ми-8 амтш, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Кривой Рог, Украина, Днепропетровская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Воздушно-космические силы России, Су-24, Ми-8 АМТШ, Донецкая Народная Республика
ВС России уничтожили склады боеприпасов на аэродроме в районе Кривого Рога

МО РФ: уничтожены склады боеприпасов на аэродроме в районе Кривого Рога

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкСтрельба из гаубицы Д-30 по позициям ВСУ
Стрельба из гаубицы Д-30 по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Стрельба из гаубицы Д-30 по позициям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Российские военные уничтожили склады боеприпасов ВСУ на аэродроме в районе Кривого Рога, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации.
«

"В районе города Кривой Рог Днепропетровской области на аэродроме "Долгинцево" уничтожены склады боеприпасов и топлива Воздушных сил Украины", — говорится в публикации.

Кроме того, за минувшие сутки истребительная авиация ВКС России сбила украинский самолет Су-24 в районе Одессы.
Средствам противовоздушной обороны также удалось сбить самолет Су-24, два самолета Миг-29 и вертолет Ми-8 Bоздушных сил Украины.
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
Российские военные успешно продвигаются по всей линии фронта, сообщил Гагин
Вчера, 07:20

Купянское и Краснолиманское направления

Бойцы Западной группировки войск отразили пять атак ВСУ возле Синьковки в Харьковской области и Сергеевки в ЛНР.
«
"Потери противника составили до 50 военнослужащих и три пикапа", — уточнили в ведомстве.
Вооруженные силы отбили десять атак украинской армии в районе Ямполовки в Донецкой Народной Республике и уничтожили полевой склад боеприпасов в районе Первомайского.
Всего противник потерял в боях на этом участке фронта до ста военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубицу Д-30.
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
Марочко сообщил об отбитой попытке наступления ВСУ под Купянском
19 октября, 07:32

Донецкое и Южнодонецкое направления

Южная группировка войск нанесла удары по скоплению подразделений ВСУ возле Васюковки, Андреевки, Раздоловки и Курдюмовки в ДНР. Благодаря контрбатарейной борьбе удалось вывести из строя американскую артиллерийскую систему М777 и РСЗО "Град".
«
"Потери противника за сутки составили до 260 военнослужащих убитыми и ранеными и четыре автомобиля", — рассказали в Минобороны.
Кроме того, ВС России ударили по скоплению живой силы 72-й механизированной бригады ВСУ в районе Угледара и Водяного. Потери противника составили до 140 военнослужащих и три автомобиля.
Военнослужащий разведгруппы ВС РФ - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
Российские разведчики провели рейд на правый берег Днепра
Вчера, 14:38

Запорожское и Херсонское направления

Российские военные отразили три атаки противника в районе Вербового в Запорожской области. Киев потерял:
  • до двадцати военнослужащих;
  • два танка и три автомобиля;
  • британскую гаубицу FH-70;
  • орудие Д-20 и гаубицу М119 производства США.
В Херсонской области ВС России уничтожили за минувшие сутки до тридцати украинских военнослужащих, два автомобиля, гаубицу Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы.
За прошедший день средствам ПВО удалось перехватить четыре противорадиолокационные ракеты HARM, две противокорабельные крылатые ракеты "Нептун", реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и 23 беспилотника.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
20 октября, 17:12
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 20.10.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКривой РогУкраинаДнепропетровская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФВоздушно-космические силы РоссииСу-24Ми-8 АМТШДонецкая Народная Республика
 
 
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