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В Палестине назвали условие для мира на Ближнем Востоке - РИА Новости, 21.10.2023
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20:26 21.10.2023 (обновлено: 20:27 21.10.2023)
https://ria.ru/20231021/mir-1904413923.html
В Палестине назвали условие для мира на Ближнем Востоке
В Палестине назвали условие для мира на Ближнем Востоке - РИА Новости, 21.10.2023
В Палестине назвали условие для мира на Ближнем Востоке
События вокруг сектора Газа свидетельствуют, что мир и стабильность в регионе не могут быть гарантированы без создания независимого палестинского государства,... РИА Новости, 21.10.2023
2023-10-21T20:26
2023-10-21T20:27
в мире
израиль
палестина
россия
владимир путин
оон
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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КАИР, 21 окт - РИА Новости. События вокруг сектора Газа свидетельствуют, что мир и стабильность в регионе не могут быть гарантированы без создания независимого палестинского государства, заявил в интервью РИА Новости министр социального развития Палестины Ахмед Мадждалани. "Недавние события показали, что безопасность и стабильность мира в регионе не могут быть гарантированы без прекращения израильской оккупации территорий и создания независимого палестинского государства на границе1967-го года со столицей в Восточном Иерусалиме", - сказал политик. По его словам, ведущим политическим игрокам в регионе и на мировой арене необходимо "призвать к созыву международной мирной конференции по Ближнем Востоку под эгидой ООН". Саммит по палестинской проблеме (Cairo Summit for Peace) прошел в субботу в египетской столице Каире при участии более 30 государств и ряда международных и региональных организаций. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа достигло 4385 человек, свыше 13 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1300 человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 19 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231021/aktsiya-1904408837.html
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в мире, израиль, палестина, россия, владимир путин, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Палестина, Россия, Владимир Путин, ООН, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Палестине назвали условие для мира на Ближнем Востоке

Мадждалани: мир в регионе не может наступить без создания независимой Палестины

© AP Photo / Hatem AliПалестинцы покидают свои дома после авиаударов со стороны Израиля
Палестинцы покидают свои дома после авиаударов со стороны Израиля - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
© AP Photo / Hatem Ali
Палестинцы покидают свои дома после авиаударов со стороны Израиля
Читать ria.ru в
КАИР, 21 окт - РИА Новости. События вокруг сектора Газа свидетельствуют, что мир и стабильность в регионе не могут быть гарантированы без создания независимого палестинского государства, заявил в интервью РИА Новости министр социального развития Палестины Ахмед Мадждалани.
"Недавние события показали, что безопасность и стабильность мира в регионе не могут быть гарантированы без прекращения израильской оккупации территорий и создания независимого палестинского государства на границе1967-го года со столицей в Восточном Иерусалиме", - сказал политик.
Акция в поддержку прекращения огня в секторе Газа в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
В Вашингтоне проходит акция в поддержку прекращения огня в Газе
Вчера, 19:48
По его словам, ведущим политическим игрокам в регионе и на мировой арене необходимо "призвать к созыву международной мирной конференции по Ближнем Востоку под эгидой ООН".
Саммит по палестинской проблеме (Cairo Summit for Peace) прошел в субботу в египетской столице Каире при участии более 30 государств и ряда международных и региональных организаций.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа достигло 4385 человек, свыше 13 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1300 человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 19 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести.
По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
Занятия по тактико-огневой подготовке - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
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25 сентября, 08:00
 
В миреИзраильПалестинаРоссияВладимир ПутинООНХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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