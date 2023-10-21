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Пасечник сообщил о запуске нового водозабора в ЛНР - РИА Новости, 21.10.2023
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19:22 21.10.2023
https://ria.ru/20231021/lnr-1904404285.html
Пасечник сообщил о запуске нового водозабора в ЛНР
Пасечник сообщил о запуске нового водозабора в ЛНР - РИА Новости, 21.10.2023
Пасечник сообщил о запуске нового водозабора в ЛНР
Власти ЛНР запустили дополнительный водозабор, начав восстановление схемы водоснабжения республики, которая действовала до 2014 года, сообщил глава республики... РИА Новости, 21.10.2023
2023-10-21T19:22
2023-10-21T19:22
в мире
кировск
луганская народная республика
алчевск
леонид пасечник
лугансквода
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ЛУГАНСК, 21 окт - РИА Новости. Власти ЛНР запустили дополнительный водозабор, начав восстановление схемы водоснабжения республики, которая действовала до 2014 года, сообщил глава республики Леонид Пасечник в Telegram-канале. &quot;Жители Кировска теперь будут с водой! Запущен в работу дополнительный водозабор, который позволит улучшить водоснабжение города. Это первый объект, с которого начинается восстановление схемы водоснабжения Луганщины, действовавшей до 2014 года&quot;, - говорится в сообщении Пасечника.Как отмечается, таким образом завершается первый этап масштабных работ. Глава ЛНР также отметил, что с началом боевых действий значительно уменьшились объемы воды, подававшейся с Западной фильтровальной станции, тогда власти нашли альтернативный источник вблизи Кировска. &quot;Но результат того стоил - в резервуары, питающие Кировск, начала поступать вода. Пока она подается по графику, но за счет нового водозабора ситуация будет улучшаться. И не только в Кировске, но и в Алчевске, Брянке, Стаханове, других населенных пунктах республики&quot;, - добавил Пасечник.По данным Пасечника, специалисты "Луганскводы" совместно с военными строителями провели колоссальную работу. "Проложено более 20 км нового водовода и реконструировано 10 км старого, восстановлены скважины, построена новая насосная станция, проведено свыше 15 км воздушных линий энергоснабжения",- пишет глава ЛНР.
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в мире, кировск, луганская народная республика, алчевск, леонид пасечник, лугансквода, жкх, россия, общество
В мире, Кировск, Луганская Народная Республика, Алчевск, Леонид Пасечник, Лугансквода, ЖКХ, Россия, Общество
Пасечник сообщил о запуске нового водозабора в ЛНР

Пасечник: в ЛНР заработал новый водозабор и восстановлено водоснабжение

© Леонид Пасечник/TelegramВ ЛНР запустили дополнительный водозабор, начав восстановление схемы водоснабжения республики, которая действовала до 2014 года
В ЛНР запустили дополнительный водозабор, начав восстановление схемы водоснабжения республики, которая действовала до 2014 года
© Леонид Пасечник/Telegram
В ЛНР запустили дополнительный водозабор, начав восстановление схемы водоснабжения республики, которая действовала до 2014 года
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 21 окт - РИА Новости. Власти ЛНР запустили дополнительный водозабор, начав восстановление схемы водоснабжения республики, которая действовала до 2014 года, сообщил глава республики Леонид Пасечник в Telegram-канале.
«

"Жители Кировска теперь будут с водой! Запущен в работу дополнительный водозабор, который позволит улучшить водоснабжение города. Это первый объект, с которого начинается восстановление схемы водоснабжения Луганщины, действовавшей до 2014 года", - говорится в сообщении Пасечника.

Как отмечается, таким образом завершается первый этап масштабных работ.
Глава ЛНР также отметил, что с началом боевых действий значительно уменьшились объемы воды, подававшейся с Западной фильтровальной станции, тогда власти нашли альтернативный источник вблизи Кировска.
«

"Но результат того стоил - в резервуары, питающие Кировск, начала поступать вода. Пока она подается по графику, но за счет нового водозабора ситуация будет улучшаться. И не только в Кировске, но и в Алчевске, Брянке, Стаханове, других населенных пунктах республики", - добавил Пасечник.

По данным Пасечника, специалисты "Луганскводы" совместно с военными строителями провели колоссальную работу.
"Проложено более 20 км нового водовода и реконструировано 10 км старого, восстановлены скважины, построена новая насосная станция, проведено свыше 15 км воздушных линий энергоснабжения",- пишет глава ЛНР.
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В миреКировскЛуганская Народная РеспубликаАлчевскЛеонид ПасечникЛуганскводаЖКХРоссияОбщество
 
 
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