https://ria.ru/20231021/lnr-1904404285.html

Пасечник сообщил о запуске нового водозабора в ЛНР

Пасечник сообщил о запуске нового водозабора в ЛНР - РИА Новости, 21.10.2023

Пасечник сообщил о запуске нового водозабора в ЛНР

Власти ЛНР запустили дополнительный водозабор, начав восстановление схемы водоснабжения республики, которая действовала до 2014 года, сообщил глава республики... РИА Новости, 21.10.2023

2023-10-21T19:22

2023-10-21T19:22

2023-10-21T19:22

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ЛУГАНСК, 21 окт - РИА Новости. Власти ЛНР запустили дополнительный водозабор, начав восстановление схемы водоснабжения республики, которая действовала до 2014 года, сообщил глава республики Леонид Пасечник в Telegram-канале. "Жители Кировска теперь будут с водой! Запущен в работу дополнительный водозабор, который позволит улучшить водоснабжение города. Это первый объект, с которого начинается восстановление схемы водоснабжения Луганщины, действовавшей до 2014 года", - говорится в сообщении Пасечника.Как отмечается, таким образом завершается первый этап масштабных работ. Глава ЛНР также отметил, что с началом боевых действий значительно уменьшились объемы воды, подававшейся с Западной фильтровальной станции, тогда власти нашли альтернативный источник вблизи Кировска. "Но результат того стоил - в резервуары, питающие Кировск, начала поступать вода. Пока она подается по графику, но за счет нового водозабора ситуация будет улучшаться. И не только в Кировске, но и в Алчевске, Брянке, Стаханове, других населенных пунктах республики", - добавил Пасечник.По данным Пасечника, специалисты "Луганскводы" совместно с военными строителями провели колоссальную работу. "Проложено более 20 км нового водовода и реконструировано 10 км старого, восстановлены скважины, построена новая насосная станция, проведено свыше 15 км воздушных линий энергоснабжения",- пишет глава ЛНР.

https://ria.ru/20231017/blokada-1903206902.html

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в мире, кировск, луганская народная республика, алчевск, леонид пасечник, лугансквода, жкх, россия, общество