https://ria.ru/20231021/lnr-1904404285.html
Пасечник сообщил о запуске нового водозабора в ЛНР
Пасечник сообщил о запуске нового водозабора в ЛНР - РИА Новости, 21.10.2023
Пасечник сообщил о запуске нового водозабора в ЛНР
Власти ЛНР запустили дополнительный водозабор, начав восстановление схемы водоснабжения республики, которая действовала до 2014 года, сообщил глава республики... РИА Новости, 21.10.2023
2023-10-21T19:22
2023-10-21T19:22
2023-10-21T19:22
в мире
кировск
луганская народная республика
алчевск
леонид пасечник
лугансквода
жкх
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/15/1904403037_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_f59e0947cd6fe313ed5857dbbf057403.jpg
ЛУГАНСК, 21 окт - РИА Новости. Власти ЛНР запустили дополнительный водозабор, начав восстановление схемы водоснабжения республики, которая действовала до 2014 года, сообщил глава республики Леонид Пасечник в Telegram-канале. "Жители Кировска теперь будут с водой! Запущен в работу дополнительный водозабор, который позволит улучшить водоснабжение города. Это первый объект, с которого начинается восстановление схемы водоснабжения Луганщины, действовавшей до 2014 года", - говорится в сообщении Пасечника.Как отмечается, таким образом завершается первый этап масштабных работ. Глава ЛНР также отметил, что с началом боевых действий значительно уменьшились объемы воды, подававшейся с Западной фильтровальной станции, тогда власти нашли альтернативный источник вблизи Кировска. "Но результат того стоил - в резервуары, питающие Кировск, начала поступать вода. Пока она подается по графику, но за счет нового водозабора ситуация будет улучшаться. И не только в Кировске, но и в Алчевске, Брянке, Стаханове, других населенных пунктах республики", - добавил Пасечник.По данным Пасечника, специалисты "Луганскводы" совместно с военными строителями провели колоссальную работу. "Проложено более 20 км нового водовода и реконструировано 10 км старого, восстановлены скважины, построена новая насосная станция, проведено свыше 15 км воздушных линий энергоснабжения",- пишет глава ЛНР.
https://ria.ru/20231017/blokada-1903206902.html
кировск
луганская народная республика
алчевск
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/15/1904403037_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_22c76c449e7d33c97149dac9557c75fd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кировск, луганская народная республика, алчевск, леонид пасечник, лугансквода, жкх, россия, общество
В мире, Кировск, Луганская Народная Республика, Алчевск, Леонид Пасечник, Лугансквода, ЖКХ, Россия, Общество
Пасечник сообщил о запуске нового водозабора в ЛНР
Пасечник: в ЛНР заработал новый водозабор и восстановлено водоснабжение