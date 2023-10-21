В ХАМАС заявили, что готовы отпустить двух заложниц

ТУНИС, 21 окт - РИА Новости. Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило, что готово в воскресенье отпустить двух заложниц, предложение об освобождении которых якобы отклонил Израиль.В субботу вечером ХАМАС заявило, что намеревался отпустить еще двух заложниц - Нурит Исхак и Йохевид Эфшиц - по "гуманитарным причинам", однако израильская сторона отклонила это предложение.“Бригады “Аль-Кассам” объявляют, что они готовы освободить двух задержанных женщин, Нурит и Йохевид, завтра, используя те же процедуры, при которых были освобождены две задержанные женщины вчера”, - говорится в заявлении представителя военного крыла ХАМАС Абу Убейды.Правительство Израиля в пятницу вечером подтвердило освобождение двух заложниц, гражданок США, из плена в секторе Газа.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Палестинский минздрав в субботу днем сообщал о том, что число жертв в секторе Газа достигло 4385 человек, свыше 13 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1300 человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 19 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести.По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
ТУНИС, 21 окт - РИА Новости. Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило, что готово в воскресенье отпустить двух заложниц, предложение об освобождении которых якобы отклонил Израиль.
В субботу вечером ХАМАС заявило, что намеревался отпустить еще двух заложниц - Нурит Исхак и Йохевид Эфшиц - по "гуманитарным причинам", однако израильская сторона отклонила это предложение.
“Бригады “Аль-Кассам” объявляют, что они готовы освободить двух задержанных женщин, Нурит и Йохевид, завтра, используя те же процедуры, при которых были освобождены две задержанные женщины вчера”, - говорится в заявлении представителя военного крыла ХАМАС Абу Убейды.
Правительство Израиля в пятницу вечером подтвердило освобождение двух заложниц, гражданок США, из плена в секторе Газа.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Палестинский минздрав в субботу днем сообщал о том, что число жертв в секторе Газа достигло 4385 человек, свыше 13 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1300 человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 19 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести.
По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных.
Ближний Восток воевать не хочет — а придется
20 октября, 08:00
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
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