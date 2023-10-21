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В Израиле не исключили освобождение заложников ХАМАС военным путем

В Израиле не исключили освобождение заложников ХАМАС военным путем - РИА Новости, 21.10.2023

В Израиле не исключили освобождение заложников ХАМАС военным путем

Израиль не исключает освобождение военным путём заложников, похищенных палестинским движением "ХАМАС" в результате нападения 7 октября, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 21.10.2023

2023-10-21T16:31

2023-10-21T16:31

2023-10-21T16:37

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

хамас

израиль

в мире

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сша

армия обороны израиля (цахал)

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МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Израиль не исключает освобождение военным путём заложников, похищенных палестинским движением "ХАМАС" в результате нападения 7 октября, рассказал РИА Новости спикер Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Авичай Адри."Есть заложники разных национальностей, есть также убитые из 42 стран, есть 7 похищенных или пропавших без вести из России, и 21 гражданин России, которые погибли, и это подтвержденная информация, официально выпущенная Государством Израиль… Я думаю, что есть 8 (заложников) из США, 7 - из Германии, 7 - из Аргентины, 10 - из Таиланда, 15 - из Таиланда", – сказал Адри.Собеседник агентства отметил, что в ЦАХАЛ есть специализированные подразделения, которые занимаются этим вопросом, добавив, что подробности их деятельности и принятых решений не разглашаются."Я ничего не исключаю, я говорю, что существуют специализированные подразделения, работающие над этим вопросом, и мы не комментируем их работу, и то, что должно оставаться в закрытых комнатах, остается в закрытых комнатах", – добавил Адри.

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, израиль, в мире, россия, сша, армия обороны израиля (цахал)