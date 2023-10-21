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В Израиле не исключили освобождение заложников ХАМАС военным путем - РИА Новости, 21.10.2023
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16:31 21.10.2023 (обновлено: 16:37 21.10.2023)
https://ria.ru/20231021/khamas-1904370837.html
В Израиле не исключили освобождение заложников ХАМАС военным путем
В Израиле не исключили освобождение заложников ХАМАС военным путем - РИА Новости, 21.10.2023
В Израиле не исключили освобождение заложников ХАМАС военным путем
Израиль не исключает освобождение военным путём заложников, похищенных палестинским движением "ХАМАС" в результате нападения 7 октября, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 21.10.2023
2023-10-21T16:31
2023-10-21T16:37
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
хамас
израиль
в мире
россия
сша
армия обороны израиля (цахал)
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МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Израиль не исключает освобождение военным путём заложников, похищенных палестинским движением "ХАМАС" в результате нападения 7 октября, рассказал РИА Новости спикер Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Авичай Адри."Есть заложники разных национальностей, есть также убитые из 42 стран, есть 7 похищенных или пропавших без вести из России, и 21 гражданин России, которые погибли, и это подтвержденная информация, официально выпущенная Государством Израиль… Я думаю, что есть 8 (заложников) из США, 7 - из Германии, 7 - из Аргентины, 10 - из Таиланда, 15 - из Таиланда", – сказал Адри.Собеседник агентства отметил, что в ЦАХАЛ есть специализированные подразделения, которые занимаются этим вопросом, добавив, что подробности их деятельности и принятых решений не разглашаются."Я ничего не исключаю, я говорю, что существуют специализированные подразделения, работающие над этим вопросом, и мы не комментируем их работу, и то, что должно оставаться в закрытых комнатах, остается в закрытых комнатах", – добавил Адри.
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, израиль, в мире, россия, сша, армия обороны израиля (цахал)
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ХАМАС, Израиль, В мире, Россия, США, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
В Израиле не исключили освобождение заложников ХАМАС военным путем

Армия Израиля не исключила освобождение заложников ХАМАС военным путем

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкАшкелон во время обстрела группировкой ХАМАС
Ашкелон во время обстрела группировкой ХАМАС - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Ашкелон во время обстрела группировкой ХАМАС
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МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Израиль не исключает освобождение военным путём заложников, похищенных палестинским движением "ХАМАС" в результате нападения 7 октября, рассказал РИА Новости спикер Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Авичай Адри.
"Есть заложники разных национальностей, есть также убитые из 42 стран, есть 7 похищенных или пропавших без вести из России, и 21 гражданин России, которые погибли, и это подтвержденная информация, официально выпущенная Государством Израиль… Я думаю, что есть 8 (заложников) из США, 7 - из Германии, 7 - из Аргентины, 10 - из Таиланда, 15 - из Таиланда", – сказал Адри.
Собеседник агентства отметил, что в ЦАХАЛ есть специализированные подразделения, которые занимаются этим вопросом, добавив, что подробности их деятельности и принятых решений не разглашаются.
"Я ничего не исключаю, я говорю, что существуют специализированные подразделения, работающие над этим вопросом, и мы не комментируем их работу, и то, что должно оставаться в закрытых комнатах, остается в закрытых комнатах", – добавил Адри.
Последствия ударов ХАМАС по Израилю
© AP Photo / Fatima Shbair

Рано утром 7 октября в южной и центральной частях Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги.

Ракетный обстрел территории Израиля со стороны сектора Газа

Рано утром 7 октября в южной и центральной частях Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги.

© AP Photo / Fatima Shbair
1 из 9
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI

По утверждению представителей ХАМАС, они выпустили более пяти тысяч ракет по Израилю.

Последствия ракетного обстрела со стороны сектора Газа в Ашкелоне, Израиль

По утверждению представителей ХАМАС, они выпустили более пяти тысяч ракет по Израилю.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
2 из 9
© AP Photo / Tsafrir Abayov

Армия обороны Израиля также сообщила о проникновении бойцов в приграничные районы.

Пожар в Ашкелоне после ракетного обстрела со стороны сектора Газа

Армия обороны Израиля также сообщила о проникновении бойцов в приграничные районы.

© AP Photo / Tsafrir Abayov
3 из 9
© AP Photo / Ohad Zwigenberg

Очевидцы сообщили, что в некоторых населенных пунктах идут уличные бои.

Израильские военные возле Ашкелона

Очевидцы сообщили, что в некоторых населенных пунктах идут уличные бои.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
4 из 9
© AP Photo / Fatima Shbair

В результате противостояния и ракетных ударов пострадали десятки человек.

Ракетный обстрел территории Израиля со стороны сектора Газа

В результате противостояния и ракетных ударов пострадали десятки человек.

© AP Photo / Fatima Shbair
5 из 9
© AP Photo / Ohad Zwigenberg

СМИ сообщили о не менее пяти погибших.

Израильские военные возле Ашкелона

СМИ сообщили о не менее пяти погибших.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
6 из 9
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI

ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) объявил о режиме готовности к войне, а министр обороны Йоав Галант — о массовом сборе резервистов.

Горящий автомобиль в Ашкелоне после ракетного обстрела со стороны сектора Газа

ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) объявил о режиме готовности к войне, а министр обороны Йоав Галант — о массовом сборе резервистов.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
7 из 9
© AP Photo / Ohad Zwigenberg

В скором времени армия обороны Израиля объявила о начале "контртеррористической" операции "Железные мечи".

Дым на месте взрыва на юге Израиля

В скором времени армия обороны Израиля объявила о начале "контртеррористической" операции "Железные мечи".

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
8 из 9
© AP Photo / Tsafrir Abayov

Израильские военные заявили, что наносят удары по сектору Газа и перекрывают дороги вокруг анклава.

Израильские пожарные тушат пожар в Ашкелоне после ракетного обстрела со стороны сектора Газа

Израильские военные заявили, что наносят удары по сектору Газа и перекрывают дороги вокруг анклава.

© AP Photo / Tsafrir Abayov
9 из 9

Рано утром 7 октября в южной и центральной частях Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги.

© AP Photo / Fatima Shbair
1 из 9

По утверждению представителей ХАМАС, они выпустили более пяти тысяч ракет по Израилю.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
2 из 9

Армия обороны Израиля также сообщила о проникновении бойцов в приграничные районы.

© AP Photo / Tsafrir Abayov
3 из 9

Очевидцы сообщили, что в некоторых населенных пунктах идут уличные бои.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
4 из 9

В результате противостояния и ракетных ударов пострадали десятки человек.

© AP Photo / Fatima Shbair
5 из 9

СМИ сообщили о не менее пяти погибших.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
6 из 9

ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) объявил о режиме готовности к войне, а министр обороны Йоав Галант — о массовом сборе резервистов.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
7 из 9

В скором времени армия обороны Израиля объявила о начале "контртеррористической" операции "Железные мечи".

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
8 из 9

Израильские военные заявили, что наносят удары по сектору Газа и перекрывают дороги вокруг анклава.

© AP Photo / Tsafrir Abayov
9 из 9
 
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуХАМАСИзраильВ миреРоссияСШААрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
 
 
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