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В Катаре заявили о намерении продолжить диалог с ХАМАС по пленным - РИА Новости, 21.10.2023
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03:20 21.10.2023
https://ria.ru/20231021/katar-1904284768.html
В Катаре заявили о намерении продолжить диалог с ХАМАС по пленным
В Катаре заявили о намерении продолжить диалог с ХАМАС по пленным - РИА Новости, 21.10.2023
В Катаре заявили о намерении продолжить диалог с ХАМАС по пленным
Власти Катара продолжат диалог с палестинским движением ХАМАС по освобождению пленных, заявил официальный представитель МИД страны Маджид аль-Ансари. РИА Новости, 21.10.2023
2023-10-21T03:20
2023-10-21T03:20
в мире
израиль
катар
хамас
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Власти Катара продолжат диалог с палестинским движением ХАМАС по освобождению пленных, заявил официальный представитель МИД страны Маджид аль-Ансари. В пятницу при посредничестве Катара из плена в секторе Газа были освобождены мать и дочь, у которых помимо израильского есть американское гражданство. Они были взяты в заложники 7 октября при нападении ХАМАС на юг Израиля. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных. "Мы продолжим наш диалог с ХАМАС и Израилем и надеемся, что эти усилия приведут к тому, что все гражданские заложники всех национальностей будут отпущены", - приводит слова представителя МИД Катара издание Newsweek. По словам аль-Ансари, освобождению пленных предшествовало много дней постоянных переговоров между всеми сторонами конфликта. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа достигло 4137 человек, свыше 13 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1300 человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 19 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
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в мире, израиль, катар, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Катар, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Катаре заявили о намерении продолжить диалог с ХАМАС по пленным

МИД Катара заявил о намерении продолжить диалог с ХАМАС по освобождению пленных

© AP Photo / Doaa AlBazПалестинцы ищут выживших среди развалин дома после израильского авиаудара по сектору Газа
Палестинцы ищут выживших среди развалин дома после израильского авиаудара по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
© AP Photo / Doaa AlBaz
Палестинцы ищут выживших среди развалин дома после израильского авиаудара по сектору Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Власти Катара продолжат диалог с палестинским движением ХАМАС по освобождению пленных, заявил официальный представитель МИД страны Маджид аль-Ансари.
В пятницу при посредничестве Катара из плена в секторе Газа были освобождены мать и дочь, у которых помимо израильского есть американское гражданство. Они были взяты в заложники 7 октября при нападении ХАМАС на юг Израиля. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных.
"Мы продолжим наш диалог с ХАМАС и Израилем и надеемся, что эти усилия приведут к тому, что все гражданские заложники всех национальностей будут отпущены", - приводит слова представителя МИД Катара издание Newsweek. По словам аль-Ансари, освобождению пленных предшествовало много дней постоянных переговоров между всеми сторонами конфликта.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Президент США Джо Байден во время пресс-конференции в Тель-Авиве - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
Байден переговорил с американками, освобожденными из плена в секторе Газа
03:12
Число жертв в секторе Газа достигло 4137 человек, свыше 13 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1300 человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 19 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
Дым поднимается над лагерем беженцев Нур Шамс после израильского авиаудара по Западному берегу - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
СМИ: Байден призвал Израиль отсрочить наземную операцию из-за пленных
03:03
 
В миреИзраильКатарХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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