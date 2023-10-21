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Соловьев извинился за слова Сатановского о Богданове и Захаровой - РИА Новости, 21.10.2023
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13:14 21.10.2023 (обновлено: 13:56 21.10.2023)
https://ria.ru/20231021/izvinenie-1904333691.html
Соловьев извинился за слова Сатановского о Богданове и Захаровой
Соловьев извинился за слова Сатановского о Богданове и Захаровой - РИА Новости, 21.10.2023
Соловьев извинился за слова Сатановского о Богданове и Захаровой
Телеведущий ВГТРК и канала Соловьев-Live Владимир Соловьев в Telegram-канале извинился за слова политолога Евгения Сатановского, сказанные в отношении замглавы... РИА Новости, 21.10.2023
2023-10-21T13:14
2023-10-21T13:56
россия
ближний восток
владимир соловьев (телеведущий)
евгений сатановский
михаил богданов
мария захарова
общество
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Телеведущий ВГТРК и канала Соловьев-Live Владимир Соловьев в Telegram-канале извинился за слова политолога Евгения Сатановского, сказанные в отношении замглавы МИД РФ Михаила Богданова и официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. &quot;Я хотел бы принести извинения министерству иностранных дел РФ, уполномоченным послам, (замглавы МИД) господину Богданову и госпоже Захаровой за абсолютно несправедливые по содержанию и недопустимые по форме высказывания, допущенные сотрудником нашего канала Евгением Яновичем Сатановским&quot;, - сказал Соловьев.Соловьев рассказал, что Сатановский несколько дней назад в беседе с израильским журналистом на его YouTube-канале, комментируя ситуацию на Ближнем Востоке, оскорбил как дипломатов, так и министерство иностранных дел. "В результате чего я не вижу возможности продолжать профессиональное общение с Евгением Яновичем и принял решение об увольнении Евгения Яновича Сатановского с нашего канала", - заключил Соловьев. В свою очередь, в Telegram-канале МИД РФ опубликовали пост, в котором сообщается, что Соловьеву точно не за что извиняться. "А то, что вы взяли на себя вину другого человека, ещё раз свидетельствует о ваших человеческих качествах. Работаем", - говорится в посте.
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россия, ближний восток, владимир соловьев (телеведущий), евгений сатановский, михаил богданов, мария захарова, общество
Россия, Ближний Восток, Владимир Соловьев (телеведущий), Евгений Сатановский, Михаил Богданов, Мария Захарова, Общество
Соловьев извинился за слова Сатановского о Богданове и Захаровой

Востоковеда Сатановского уволили с "Соловьев Live" за оскорбление Захаровой

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЖурналист, телеведущий Владимир Соловьев
Журналист, телеведущий Владимир Соловьев - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Журналист, телеведущий Владимир Соловьев . Архивное фото
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Телеведущий ВГТРК и канала Соловьев-Live Владимир Соловьев в Telegram-канале извинился за слова политолога Евгения Сатановского, сказанные в отношении замглавы МИД РФ Михаила Богданова и официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
«

"Я хотел бы принести извинения министерству иностранных дел РФ, уполномоченным послам, (замглавы МИД) господину Богданову и госпоже Захаровой за абсолютно несправедливые по содержанию и недопустимые по форме высказывания, допущенные сотрудником нашего канала Евгением Яновичем Сатановским", - сказал Соловьев.

Соловьев рассказал, что Сатановский несколько дней назад в беседе с израильским журналистом на его YouTube-канале, комментируя ситуацию на Ближнем Востоке, оскорбил как дипломатов, так и министерство иностранных дел.
«
"В результате чего я не вижу возможности продолжать профессиональное общение с Евгением Яновичем и принял решение об увольнении Евгения Яновича Сатановского с нашего канала", - заключил Соловьев.
В свою очередь, в Telegram-канале МИД РФ опубликовали пост, в котором сообщается, что Соловьеву точно не за что извиняться.
"А то, что вы взяли на себя вину другого человека, ещё раз свидетельствует о ваших человеческих качествах. Работаем", - говорится в посте.
 
РоссияБлижний ВостокВладимир Соловьев (телеведущий)Евгений СатановскийМихаил БогдановМария ЗахароваОбщество
 
 
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