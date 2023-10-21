https://ria.ru/20231021/izvinenie-1904333691.html

Соловьев извинился за слова Сатановского о Богданове и Захаровой

Соловьев извинился за слова Сатановского о Богданове и Захаровой - РИА Новости, 21.10.2023

Соловьев извинился за слова Сатановского о Богданове и Захаровой

Телеведущий ВГТРК и канала Соловьев-Live Владимир Соловьев в Telegram-канале извинился за слова политолога Евгения Сатановского, сказанные в отношении замглавы... РИА Новости, 21.10.2023

2023-10-21T13:14

2023-10-21T13:14

2023-10-21T13:56

россия

ближний восток

владимир соловьев (телеведущий)

евгений сатановский

михаил богданов

мария захарова

общество

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Телеведущий ВГТРК и канала Соловьев-Live Владимир Соловьев в Telegram-канале извинился за слова политолога Евгения Сатановского, сказанные в отношении замглавы МИД РФ Михаила Богданова и официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. "Я хотел бы принести извинения министерству иностранных дел РФ, уполномоченным послам, (замглавы МИД) господину Богданову и госпоже Захаровой за абсолютно несправедливые по содержанию и недопустимые по форме высказывания, допущенные сотрудником нашего канала Евгением Яновичем Сатановским", - сказал Соловьев.Соловьев рассказал, что Сатановский несколько дней назад в беседе с израильским журналистом на его YouTube-канале, комментируя ситуацию на Ближнем Востоке, оскорбил как дипломатов, так и министерство иностранных дел. "В результате чего я не вижу возможности продолжать профессиональное общение с Евгением Яновичем и принял решение об увольнении Евгения Яновича Сатановского с нашего канала", - заключил Соловьев. В свою очередь, в Telegram-канале МИД РФ опубликовали пост, в котором сообщается, что Соловьеву точно не за что извиняться. "А то, что вы взяли на себя вину другого человека, ещё раз свидетельствует о ваших человеческих качествах. Работаем", - говорится в посте.

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, ближний восток, владимир соловьев (телеведущий), евгений сатановский, михаил богданов, мария захарова, общество