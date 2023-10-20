https://ria.ru/20231020/solovev-1903592133.html

Биография Владимира Соловьева

Биография Владимира Соловьева - РИА Новости, 20.10.2023

Биография Владимира Соловьева

РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T00:32

2023-10-20T00:32

2023-10-20T00:32

справки

владимир соловьев (телеведущий)

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СОЛОВЬЕВ Владимир РудольфовичРоссийский журналист Владимир Рудольфович Соловьев родился 20 октября 1963 года в Москве.В 1986 году с отличием окончил Московский институт стали и сплавов (сейчас Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС"). Затем аспирантуру Института мировой экономики и международных отношений Академии наук СССР (сейчас Национальный исследовательский институт мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова Российской академии наук). Кандидат экономических наук.После получения ученой степени несколько лет преподавал математику и астрономию в школе № 27, где в свое время сам учился.В 1990 году уехал в США, в штат Алабама преподавать экономику в местном университете. Параллельно занимался бизнесом.В 1992 году вернулся в Россию, где создал собственный бизнес в сфере высоких технологий и трудоустройства. В 1998 году продал бизнес.С 1998 по 2010 год – ведущий утреннего шоу "Соловьиные трели" на радиостанции "Серебряный дождь".В 1999 году начал карьеру на телевидении в качестве ведущего программы "Страсти по Соловьеву" на ТНТ. Параллельно вместе с Александром Гордоном вел программу "Процесс" на ОРТ, посвященную общественно-политической жизни в России.На канале ТВ-6 Владимир Соловьев вел две авторские программы: "Завтрак с Соловьевым" и "Соловьиная ночь". Потом на ТВС появились программы "Смотрите, кто пришел" и "Поединок".С 2003 года работал на НТВ, где в течение шести лет выходила его программа "К барьеру!". В 2009 году покинул канал.В 2010 года пришел на работу в ВГТРК. Осенью начал вести авторское шоу "Полный контакт" на радио "Вести FM", а затем телепрограмму "Поединок" на "России-1".С 2012 года на этом же телеканале ведет телепрограмму "Воскресный Вечер с Владимиром Соловьевым" (сейчас носит название "Вечер с Владимиром Соловьевым"), с 2018 года – еженедельную авторскую программу "Москва. Кремль. Путин".В 2020 году Соловьев запустил канал "Соловьев.LIVE" на YouTube. После блокировки на YouTube в 2022 году телеканал "Соловьев.LIVE" начал вещание на частотах телеканала Euronews ("Евроновости").Владимир Соловьев – автор книг "Евангелие от Соловьева", "Русская рулетка", "Путин. Путеводитель для неравнодушных", "Русский вираж. Куда идет Россия? ", "Разрыв шаблона", "Революция консерваторов. Война миров" и др.Член Общественного совета при МВД России.Награжден орденами Дружбы (2007), Почета (2013), Александра Невского, "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2022).Имеет благодарность президента России (2008).Двукратный лауреат телевизионной премии "ТЭФИ" (2005, 2017).Владимир Соловьев женат третьим браком, у него восемь детей.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

справки, владимир соловьев (телеведущий)