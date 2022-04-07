https://ria.ru/20220407/telekanal-1782210664.html
"Соловьев.Live" начал вещание на частотах Euronews
"Соловьев.Live" начал вещание на частотах Euronews - РИА Новости, 07.04.2022
"Соловьев.Live" начал вещание на частотах Euronews
Телеканал "Соловьев.Live" начал вещание на частотах Euronews в четверг в 7.00 мск, сообщает пресс-служба канала. РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T08:00
2022-04-07T08:00
2022-04-07T08:00
общество
владимир соловьев (телеведущий)
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МОСКВА. 7 апр - РИА Новости. Телеканал "Соловьев.Live" начал вещание на частотах Euronews в четверг в 7.00 мск, сообщает пресс-служба канала.Отмечается, что за прямым эфиром можно следить на всех существующих площадках: телевидение, радио, социальные сети, мессенджеры.Пресс-служба канала отмечает, что авторский общественно-политический круглосуточный канал журналиста и ведущего Владимира Соловьёва освещает в режиме 24/7 в прямом эфире оперативные новости и аналитику ключевых событий, ведет прямые включения с мест происшествий, эксклюзивные комментарии на актуальные темы, создает авторские программы.
https://ria.ru/20220407/sputnik-1782199873.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владимир соловьев (телеведущий)
"Соловьев.Live" начал вещание на частотах Euronews
Телеканал "Соловьев.Live" начал вещание на частотах Euronews