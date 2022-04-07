https://ria.ru/20220407/telekanal-1782210664.html

"Соловьев.Live" начал вещание на частотах Euronews

"Соловьев.Live" начал вещание на частотах Euronews - РИА Новости, 07.04.2022

"Соловьев.Live" начал вещание на частотах Euronews

Телеканал "Соловьев.Live" начал вещание на частотах Euronews в четверг в 7.00 мск, сообщает пресс-служба канала. РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T08:00

2022-04-07T08:00

2022-04-07T08:00

общество

владимир соловьев (телеведущий)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150466/74/1504667472_0:157:3084:1892_1920x0_80_0_0_901f5b56445b47029b15460f2dc19b88.jpg

МОСКВА. 7 апр - РИА Новости. Телеканал "Соловьев.Live" начал вещание на частотах Euronews в четверг в 7.00 мск, сообщает пресс-служба канала.Отмечается, что за прямым эфиром можно следить на всех существующих площадках: телевидение, радио, социальные сети, мессенджеры.Пресс-служба канала отмечает, что авторский общественно-политический круглосуточный канал журналиста и ведущего Владимира Соловьёва освещает в режиме 24/7 в прямом эфире оперативные новости и аналитику ключевых событий, ведет прямые включения с мест происшествий, эксклюзивные комментарии на актуальные темы, создает авторские программы.

https://ria.ru/20220407/sputnik-1782199873.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, владимир соловьев (телеведущий)