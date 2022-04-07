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"Соловьев.Live" начал вещание на частотах Euronews - РИА Новости, 07.04.2022
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"Соловьев.Live" начал вещание на частотах Euronews
"Соловьев.Live" начал вещание на частотах Euronews - РИА Новости, 07.04.2022
"Соловьев.Live" начал вещание на частотах Euronews
Телеканал "Соловьев.Live" начал вещание на частотах Euronews в четверг в 7.00 мск, сообщает пресс-служба канала. РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T08:00
2022-04-07T08:00
общество
владимир соловьев (телеведущий)
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МОСКВА. 7 апр - РИА Новости. Телеканал "Соловьев.Live" начал вещание на частотах Euronews в четверг в 7.00 мск, сообщает пресс-служба канала.Отмечается, что за прямым эфиром можно следить на всех существующих площадках: телевидение, радио, социальные сети, мессенджеры.Пресс-служба канала отмечает, что авторский общественно-политический круглосуточный канал журналиста и ведущего Владимира Соловьёва освещает в режиме 24/7 в прямом эфире оперативные новости и аналитику ключевых событий, ведет прямые включения с мест происшествий, эксклюзивные комментарии на актуальные темы, создает авторские программы.
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общество, владимир соловьев (телеведущий)
08:00 07.04.2022
 
"Соловьев.Live" начал вещание на частотах Euronews

Телеканал "Соловьев.Live" начал вещание на частотах Euronews

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкТелеведущий Владимир Соловьев
Телеведущий Владимир Соловьев - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Телеведущий Владимир Соловьев
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МОСКВА. 7 апр - РИА Новости. Телеканал "Соловьев.Live" начал вещание на частотах Euronews в четверг в 7.00 мск, сообщает пресс-служба канала.
"Сегодня в 7.00 утра по московскому времени на частотах Euronews ("Евроновости") начал вещание круглосуточный телеканал Соловьев.Live", - говорится в сообщении.
Отмечается, что за прямым эфиром можно следить на всех существующих площадках: телевидение, радио, социальные сети, мессенджеры.
Пресс-служба канала отмечает, что авторский общественно-политический круглосуточный канал журналиста и ведущего Владимира Соловьёва освещает в режиме 24/7 в прямом эфире оперативные новости и аналитику ключевых событий, ведет прямые включения с мест происшествий, эксклюзивные комментарии на актуальные темы, создает авторские программы.
Елена Черышева - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
00:50
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ОбществоВладимир Соловьев (телеведущий)
 
 
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