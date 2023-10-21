https://ria.ru/20231021/gd-1904365460.html

Google может начать "дерусификацию", заявили в Госдуме

Google может начать "дерусификацию", заявили в Госдуме - РИА Новости, 21.10.2023

Google может начать "дерусификацию", заявили в Госдуме

Депутат ГД Антон Горелкин считает, что Google может выполнить просьбу Киева по "дерусификации" поисковой выдачи и рекомендациям на YouTube, но это не поможет... РИА Новости, 21.10.2023

2023-10-21T16:11

2023-10-21T16:11

2023-10-21T16:13

в мире

технологии

украина

киев

антон горелкин

елена зеленская

google

youtube

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1831978697_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_d002ce5ae64489960a82f373ea1a3a6b.jpg

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Депутат ГД Антон Горелкин считает, что Google может выполнить просьбу Киева по "дерусификации" поисковой выдачи и рекомендациям на YouTube, но это не поможет изжить русский язык на Украине. Об этом депутат написал в Telegram.В Киеве хотят, чтобы на Google-картах Крым отображался исключительно как украинская территория, чтобы поисковая выдача в Google и рекомендации на YouTube были "дерусифицированы", а Украина отсоединена от географической принадлежности к СНГ. Первая леди Украины Елена Зеленская встретилась с представителями Google, которые приехали в Киев, и озвучила им пожелания. "Выполнит ли Google требования Киева? Исходя из векторов американской политики, да: и выдачу подкрутят, и рекомендации. Поможет ли это изжить русский язык на территории Украины? А вот в этом я сильно сомневаюсь", - написал Горелкин в своем Telegram-канале. По мнению депутата, всё это – продолжение информационной политики, которая ведется на территории Украины. "Власти делают всё, чтобы уничтожить русский язык: сначала его убрали из документов, потом из культуры и СМИ, из образования и т.д. Но всё тщетно: многие жители Украины продолжают говорить по-русски и переходить на суржик решительно отказываются", - добавил парламентарий. Также Горелкин рассказал, что разгорелся скандал с российским телесериалом "Папины дочки". "Оказывается, продолжение популярного российского сериала залетело в топ рекомендаций украинского YouTube", - отметил депутат.

https://ria.ru/20231021/igry-1904316634.html

https://ria.ru/20231018/google-1903621898.html

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, технологии, украина, киев, антон горелкин, елена зеленская, google, youtube, госдума рф, общество