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Google может начать "дерусификацию", заявили в Госдуме
Google может начать "дерусификацию", заявили в Госдуме - РИА Новости, 21.10.2023
Google может начать "дерусификацию", заявили в Госдуме
Депутат ГД Антон Горелкин считает, что Google может выполнить просьбу Киева по "дерусификации" поисковой выдачи и рекомендациям на YouTube, но это не поможет... РИА Новости, 21.10.2023
2023-10-21T16:11
2023-10-21T16:11
2023-10-21T16:13
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Депутат ГД Антон Горелкин считает, что Google может выполнить просьбу Киева по "дерусификации" поисковой выдачи и рекомендациям на YouTube, но это не поможет изжить русский язык на Украине. Об этом депутат написал в Telegram.В Киеве хотят, чтобы на Google-картах Крым отображался исключительно как украинская территория, чтобы поисковая выдача в Google и рекомендации на YouTube были "дерусифицированы", а Украина отсоединена от географической принадлежности к СНГ. Первая леди Украины Елена Зеленская встретилась с представителями Google, которые приехали в Киев, и озвучила им пожелания. "Выполнит ли Google требования Киева? Исходя из векторов американской политики, да: и выдачу подкрутят, и рекомендации. Поможет ли это изжить русский язык на территории Украины? А вот в этом я сильно сомневаюсь", - написал Горелкин в своем Telegram-канале. По мнению депутата, всё это – продолжение информационной политики, которая ведется на территории Украины. "Власти делают всё, чтобы уничтожить русский язык: сначала его убрали из документов, потом из культуры и СМИ, из образования и т.д. Но всё тщетно: многие жители Украины продолжают говорить по-русски и переходить на суржик решительно отказываются", - добавил парламентарий. Также Горелкин рассказал, что разгорелся скандал с российским телесериалом "Папины дочки". "Оказывается, продолжение популярного российского сериала залетело в топ рекомендаций украинского YouTube", - отметил депутат.
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в мире, технологии, украина, киев, антон горелкин, елена зеленская, google, youtube, госдума рф, общество
В мире, Технологии, Украина, Киев, Антон Горелкин, Елена Зеленская, Google, YouTube, Госдума РФ, Общество
Google может начать "дерусификацию", заявили в Госдуме
Горелкин: Google рассмотрит просьбу Киева по "дерусификации" поисковой выдачи
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости.
Депутат ГД Антон Горелкин считает, что Google может выполнить просьбу Киева по "дерусификации" поисковой выдачи и рекомендациям на YouTube, но это не поможет изжить русский язык на Украине. Об этом депутат написал в Telegram
.
В Киеве хотят, чтобы на Google-картах Крым отображался исключительно как украинская территория, чтобы поисковая выдача в Google и рекомендации на YouTube были "дерусифицированы", а Украина отсоединена от географической принадлежности к СНГ
. Первая леди Украины Елена Зеленская
встретилась с представителями Google, которые приехали в Киев, и озвучила им пожелания.
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"Выполнит ли Google требования Киева? Исходя из векторов американской политики, да: и выдачу подкрутят, и рекомендации. Поможет ли это изжить русский язык на территории Украины? А вот в этом я сильно сомневаюсь", - написал Горелкин в своем Telegram-канале.
По мнению депутата, всё это – продолжение информационной политики, которая ведется на территории Украины.
"Власти делают всё, чтобы уничтожить русский язык: сначала его убрали из документов, потом из культуры и СМИ, из образования и т.д. Но всё тщетно: многие жители Украины продолжают говорить по-русски и переходить на суржик решительно отказываются", - добавил парламентарий.
Также Горелкин рассказал, что разгорелся скандал с российским телесериалом "Папины дочки".
"Оказывается, продолжение популярного российского сериала залетело в топ рекомендаций украинского YouTube", - отметил депутат.
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