https://ria.ru/20231021/gaza-1904435868.html

Премьер-министр Италии призвала Нетаньяху обеспечить гумпомощь в Газе

Премьер-министр Италии призвала Нетаньяху обеспечить гумпомощь в Газе - РИА Новости, 21.10.2023

Премьер-министр Италии призвала Нетаньяху обеспечить гумпомощь в Газе

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони на встрече с главой израильского правительства Биньямином Нетаньяху подчеркнула важность обеспечения гуманитарной помощи в РИА Новости, 21.10.2023

2023-10-21T23:44

2023-10-21T23:44

2023-10-21T23:44

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РИМ, 21 окт - РИА Новости. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони на встрече с главой израильского правительства Биньямином Нетаньяху подчеркнула важность обеспечения гуманитарной помощи в сектор Газа, заявила пресс-служба итальянского совета министров.Как сообщила канцелярия израильского премьера, Мелони прибыла в Израиль после участия в каирском саммите по Палестине. По информации правительственного дворца Киджи, встреча двух лидеров продолжалась больше часа, на ней была предоставлена возможность получения обзора ситуации в свете состоявшегося в Египте форума."Премьер-министр, подтвердив полное право Израиля защищать себя в соответствии с международным правом и жить в мире, подчеркнула важность гарантирования гуманитарного доступа в Газу и перспективу мира в регионе", - сообщили в итальянском правительстве.Ранее минздрав Газы заявил, что 17 октября вследствие удара по больнице "Аль-Ахли" погиб 471 человек, пострадали более 300, большинство из них - женщины и дети. Палестинцы и израильтяне возложили вину за атаку друг на друга: МИД Палестины заявил, что удар нанесли израильские самолеты, а армия Израиля - что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад".Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Палестинский минздрав в субботу днем сообщал о том, что число жертв в секторе Газа достигло 4385 человек, свыше 13 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1300 человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 19 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести.По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231020/voyna-1903961675.html

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в мире, израиль, россия, палестина, джорджа мелони, биньямин нетаньяху, владимир путин, хамас, оон