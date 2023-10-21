https://ria.ru/20231021/gaza-1904353973.html

Жители в секторе Газа стоят в многочасовых очередях в ожидании хлеба

Жители в секторе Газа стоят в многочасовых очередях в ожидании хлеба - РИА Новости, 21.10.2023

Жители в секторе Газа стоят в многочасовых очередях в ожидании хлеба

Сотни жителей южной части Сектора Газа выстраиваются в очереди перед хлебопекарнями в надежде достать хлеб, многие хлебопекарни остаются закрытыми из-за... РИА Новости, 21.10.2023

2023-10-21T15:25

2023-10-21T15:25

2023-10-21T15:25

в мире

израиль

россия

палестина

владимир путин

оон

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/15/1904353678_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cad1d68a8c1004b5e2d05fe96cac5234.jpg

СЕКТОР ГАЗА, 21 окт - РИА Новости. Сотни жителей южной части Сектора Газа выстраиваются в очереди перед хлебопекарнями в надежде достать хлеб, многие хлебопекарни остаются закрытыми из-за отсутствия возможности для производства, передает корреспондент РИА Новости"Чтобы запустить печки нам нужен газ, другим солярка. И то и то практически отсутствует. Поэтому моя пекарня пока закрыта, а люди, как вы видите стоят в очереди с надеждой", - рассказал РИА Новости владелец одной из пекарен в анклаве.Глава отделения Народного фронта освобождения Палестины в Ливане Хайсам Абдо сообщил, что дефицит хлеба с начала бомбардировок Сектора Газа стал масштабным по ряду причин."Сионисты (израильская армия - ред.) нанесли удары по ряду хлебопекарен в Газе. А также авиаударам подверглись склады с зерном. Это привело к серьезному кризису. В том числе сотрудники БАПОР, которые непосредственно ответственны за обеспечение анклава в том числе и хлебом, были эвакуированы с севера на юг Сектора Газа. В то время, как на севере проживали 1,1 миллиона человек",- сказал АбдоПо словам главы НФОП в Ливане, все склады БАПОР были закрыты в первые дни после начала бомбардировок палестинского анклава. А предоставление услуг населению остановлены.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа достигло 3785 человек, среди жертв 1524 ребенка и 1000 женщин, сообщил минздрав Газы. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1300 человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 19 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести.По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231020/voyna-1903961675.html

https://ria.ru/20231017/uroki-1903205319.html

израиль

россия

палестина

сектор газа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, россия, палестина, владимир путин, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа, бапор