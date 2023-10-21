СМИ: США и Израиль обсуждают создание в Газе временного правительства

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. США и Израиль обсуждают возможность создания в секторе Газа временного правительства при поддержке ООН и участии арабских стран, передает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.По информации агентства, речь идет о перспективе после вытеснения с этих территорий палестинского движения ХАМАС."Американские и израильские чиновники... начали обсуждать возможности, в том числе потенциальное установление временного правительства при поддержке ООН и с участием арабских правительств", — говорится в сообщении.Отмечается, что дискуссии пока находятся на ранней стадии, их успех зависит от дальнейших событий, в том числе результатов наземной операции в Газе.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге еврейского государства.В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа достигло 4137 человек, свыше 13 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1300 человек. По разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться до 250 человек.
Дым после израильского авиаудара по сектору Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 21 окт —РИА Новости. США и Израиль обсуждают возможность создания в секторе Газа временного правительства при поддержке ООН и участии арабских стран, передает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
По информации агентства, речь идет о перспективе после вытеснения с этих территорий палестинского движения ХАМАС.
«
"Американские и израильские чиновники... начали обсуждать возможности, в том числе потенциальное установление временного правительства при поддержке ООН и с участием арабских правительств", — говорится в сообщении.
Отмечается, что дискуссии пока находятся на ранней стадии, их успех зависит от дальнейших событий, в том числе результатов наземной операции в Газе.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге еврейского государства.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа достигло 4137 человек, свыше 13 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1300 человек. По разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться до 250 человек.
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