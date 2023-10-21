https://ria.ru/20231021/gaza-1904287565.html

СМИ: США и Израиль обсуждают создание в Газе временного правительства

СМИ: США и Израиль обсуждают создание в Газе временного правительства - РИА Новости, 21.10.2023

СМИ: США и Израиль обсуждают создание в Газе временного правительства

США и Израиль обсуждают возможность создания в секторе Газа временного правительства при поддержке ООН и участии арабских стран, передает Bloomberg со ссылкой... РИА Новости, 21.10.2023

2023-10-21T04:56

2023-10-21T04:56

2023-10-21T07:49

в мире

сша

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/11/1903299226_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_93d18a6c3684ea0c1ece1602032767d6.jpg

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. США и Израиль обсуждают возможность создания в секторе Газа временного правительства при поддержке ООН и участии арабских стран, передает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.По информации агентства, речь идет о перспективе после вытеснения с этих территорий палестинского движения ХАМАС."Американские и израильские чиновники... начали обсуждать возможности, в том числе потенциальное установление временного правительства при поддержке ООН и с участием арабских правительств", — говорится в сообщении.Отмечается, что дискуссии пока находятся на ранней стадии, их успех зависит от дальнейших событий, в том числе результатов наземной операции в Газе.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге еврейского государства.В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа достигло 4137 человек, свыше 13 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1300 человек. По разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться до 250 человек.

сша

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, оон