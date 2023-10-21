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Российский предприниматель Мусаев приобрел медиагруппу Forbes, пишут СМИ - РИА Новости, 21.10.2023
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16:16 21.10.2023
https://ria.ru/20231021/forbes-1904366543.html
Российский предприниматель Мусаев приобрел медиагруппу Forbes, пишут СМИ
Российский предприниматель Мусаев приобрел медиагруппу Forbes, пишут СМИ - РИА Новости, 21.10.2023
Российский предприниматель Мусаев приобрел медиагруппу Forbes, пишут СМИ
Российский предприниматель Магомед Мусаев якобы приобрел медиагруппу Forbes за 800 миллионов долларов, при этом "лицом" сделки является американский бизнесмен... РИА Новости, 21.10.2023
2023-10-21T16:16
2023-10-21T16:16
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Российский предприниматель Магомед Мусаев якобы приобрел медиагруппу Forbes за 800 миллионов долларов, при этом "лицом" сделки является американский бизнесмен Остин Рассел, пишет газета Washington Post со ссылкой на источники. Издание ссылается на аудиозаписи, на которых, как утверждается, зафиксировано обсуждение сделки в июне. "Я только что купил глобальный Forbes... Вы понимаете, когда у вас в руках ключ от самого авторитетного мирового бренда, этот ключ даст мне доступ к кому угодно", - цитируются в сообщении слова мужчины, голос которого газета приписывает Мусаеву. Кроме того, Washington Post сообщает, что "лицом" сделки был американский бизнесмен Остин Рассел. Мусаев якобы настоял на том, чтобы его собственное участие хранилось в тайне, пишет газета. При этом сам Остин в комментарии изданию заявил, что Мусаев не имеет никакого отношения к сделке Forbes, а любое предположение об обратном является ложным. Также, как пишет газета, Остин отказался предоставить изданию точную информацию об инвестициях в сделку с Forbes, заявив, что по закону он обязан не раскрывать точные условия до подписания сделки, которая ожидается в ноябре. Газета утверждает, что из записей неясно, описывал ли себя Мусаев как "серого кардинала", который помог заключить сделку и получит влияние в будущем благодаря своей роли, или же он "просто делал ложные или преувеличенные заявления". В свою очередь, директор по развитию Forbes Russia Дмитрий Озман заявил, что российскому Forbes неизвестно о покупке предпринимателем Магомедом Мусаевым медиагруппы за 800 миллионов долларов. &quot;Внутри Forbes о сделке нам ничего не известно. В личном разговоре со мной он этот вопрос не комментирует&quot;, - написал Озман в Telegram-канале.Предприниматель Мусаев в сентябре 2018 года объявил о приобретении российского издания Forbes у Александра Федотова, пообещал сформировать совет директоров издания и пригласить ряд независимых директоров.
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в мире, forbes
В мире, Forbes
Российский предприниматель Мусаев приобрел медиагруппу Forbes, пишут СМИ

WP: предприниматель Мусаев через Рассела приобрел медиагруппу Forbes за $800 млн

© Depositphotos.com / postmodernstudioСтраница сайта Forbes
Страница сайта Forbes - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
© Depositphotos.com / postmodernstudio
Страница сайта Forbes. Архивное фото
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Российский предприниматель Магомед Мусаев якобы приобрел медиагруппу Forbes за 800 миллионов долларов, при этом "лицом" сделки является американский бизнесмен Остин Рассел, пишет газета Washington Post со ссылкой на источники.
Издание ссылается на аудиозаписи, на которых, как утверждается, зафиксировано обсуждение сделки в июне.
«
"Я только что купил глобальный Forbes... Вы понимаете, когда у вас в руках ключ от самого авторитетного мирового бренда, этот ключ даст мне доступ к кому угодно", - цитируются в сообщении слова мужчины, голос которого газета приписывает Мусаеву.
Кроме того, Washington Post сообщает, что "лицом" сделки был американский бизнесмен Остин Рассел. Мусаев якобы настоял на том, чтобы его собственное участие хранилось в тайне, пишет газета.
При этом сам Остин в комментарии изданию заявил, что Мусаев не имеет никакого отношения к сделке Forbes, а любое предположение об обратном является ложным. Также, как пишет газета, Остин отказался предоставить изданию точную информацию об инвестициях в сделку с Forbes, заявив, что по закону он обязан не раскрывать точные условия до подписания сделки, которая ожидается в ноябре.
Газета утверждает, что из записей неясно, описывал ли себя Мусаев как "серого кардинала", который помог заключить сделку и получит влияние в будущем благодаря своей роли, или же он "просто делал ложные или преувеличенные заявления".
В свою очередь, директор по развитию Forbes Russia Дмитрий Озман заявил, что российскому Forbes неизвестно о покупке предпринимателем Магомедом Мусаевым медиагруппы за 800 миллионов долларов.
«

"Внутри Forbes о сделке нам ничего не известно. В личном разговоре со мной он этот вопрос не комментирует", - написал Озман в Telegram-канале.

Предприниматель Мусаев в сентябре 2018 года объявил о приобретении российского издания Forbes у Александра Федотова, пообещал сформировать совет директоров издания и пригласить ряд независимых директоров.
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