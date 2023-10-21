https://ria.ru/20231021/fontan-1904323323.html
В Царицыно начали готовить к зиме светодинамический фонтан
В Царицыно начали готовить к зиме светодинамический фонтан - РИА Новости, 21.10.2023
В Царицыно начали готовить к зиме светодинамический фонтан
Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к работам по подготовке к зимнему периоду музыкального светодинамического фонтана в парке музея-усадьбы... РИА Новости, 21.10.2023
2023-10-21T12:44
2023-10-21T12:44
2023-10-21T12:44
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
городское хозяйство москвы
москва
петр бирюков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/12/1872688832_0:140:3141:1907_1920x0_80_0_0_e763cddd9cf64b625eaa72705c35b1a0.jpg
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к работам по подготовке к зимнему периоду музыкального светодинамического фонтана в парке музея-усадьбы "Царицыно", сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "Продолжаем мероприятия по подготовке к зиме столичных фонтанов. Сооружения со сложными инженерными коммуникациями и декоративными элементами защищаем от холодов и снегопадов специальными конструкциями. Светодинамический фонтан в парке музея-усадьбы "Царицыно" единственный в столице, который ежегодно в конце октября укрываем надувным куполом", - отметил Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что воздухоопорный купол состоит из восьми секторов, каждый весом 400 килограммов, и центральной соединительной детали. Для поддержания его формы круглосуточно работает вентилятор, который расположен в специально оборудованном помещении. "К началу прошедшего сезона этот фонтан был капитально отремонтирован: полностью заменили все внутренние системы, в том числе акустическую, управления, электро- и водоснабжения, обновили внешний вид сооружения. В общей сложности заменили около 4 тысяч галогеновых светильников на светодиодные, 915 форсунок, 82 насоса и 35 километров подводного кабеля. Установили новую систему видеонаблюдения и современную охранно-пожарную сигнализацию", - рассказал Бирюков. Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что фонтан в парке музея-усадьбы "Царицыно" пользуется большой популярностью у горожан и считается одной из самых красивых столичных достопримечательностей. "Его подсветка осуществляется при помощи подводных светильников. Независимые линии управления световым и струйным дизайном позволяют создавать неограниченное количество художественных композиций. Более 800 струй фонтана под музыку поднимаются на высоту до 15 метров", - напомнил заместитель мэра.
https://ria.ru/20231016/moskva-1903019853.html
https://ria.ru/20231007/moskva-1901131977.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/12/1872688832_206:0:2937:2048_1920x0_80_0_0_143c496653438caf8f8479ee32b4a326.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков
В Царицыно начали готовить к зиме светодинамический фонтан
Бирюков: светодинамический фонтан в парке музея Царицыно начали готовить к зиме
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к работам по подготовке к зимнему периоду музыкального светодинамического фонтана в парке музея-усадьбы "Царицыно", сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"Продолжаем мероприятия по подготовке к зиме столичных фонтанов. Сооружения со сложными инженерными коммуникациями и декоративными элементами защищаем от холодов и снегопадов специальными конструкциями. Светодинамический фонтан в парке музея-усадьбы "Царицыно" единственный в столице, который ежегодно в конце октября укрываем надувным куполом", - отметил Бирюков.
Специалисты приступили к консервации фонтана "Дружба народов" на ВДНХ
Заместитель мэра пояснил, что воздухоопорный купол состоит из восьми секторов, каждый весом 400 килограммов, и центральной соединительной детали. Для поддержания его формы круглосуточно работает вентилятор, который расположен в специально оборудованном помещении.
«
"К началу прошедшего сезона этот фонтан был капитально отремонтирован: полностью заменили все внутренние системы, в том числе акустическую, управления, электро- и водоснабжения, обновили внешний вид сооружения. В общей сложности заменили около 4 тысяч галогеновых светильников на светодиодные, 915 форсунок, 82 насоса и 35 километров подводного кабеля. Установили новую систему видеонаблюдения и современную охранно-пожарную сигнализацию", - рассказал Бирюков.
Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что фонтан в парке музея-усадьбы "Царицыно" пользуется большой популярностью у горожан и считается одной из самых красивых столичных достопримечательностей.
"Его подсветка осуществляется при помощи подводных светильников. Независимые линии управления световым и струйным дизайном позволяют создавать неограниченное количество художественных композиций. Более 800 струй фонтана под музыку поднимаются на высоту до 15 метров", - напомнил заместитель мэра.
Фонтанный комплекс на Поклонной горе в Москве начали готовить к зиме