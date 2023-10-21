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В Царицыно начали готовить к зиме светодинамический фонтан

В Царицыно начали готовить к зиме светодинамический фонтан - РИА Новости, 21.10.2023

В Царицыно начали готовить к зиме светодинамический фонтан

Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к работам по подготовке к зимнему периоду музыкального светодинамического фонтана в парке музея-усадьбы... РИА Новости, 21.10.2023

2023-10-21T12:44

2023-10-21T12:44

2023-10-21T12:44

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к работам по подготовке к зимнему периоду музыкального светодинамического фонтана в парке музея-усадьбы "Царицыно", сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "Продолжаем мероприятия по подготовке к зиме столичных фонтанов. Сооружения со сложными инженерными коммуникациями и декоративными элементами защищаем от холодов и снегопадов специальными конструкциями. Светодинамический фонтан в парке музея-усадьбы "Царицыно" единственный в столице, который ежегодно в конце октября укрываем надувным куполом", - отметил Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что воздухоопорный купол состоит из восьми секторов, каждый весом 400 килограммов, и центральной соединительной детали. Для поддержания его формы круглосуточно работает вентилятор, который расположен в специально оборудованном помещении. "К началу прошедшего сезона этот фонтан был капитально отремонтирован: полностью заменили все внутренние системы, в том числе акустическую, управления, электро- и водоснабжения, обновили внешний вид сооружения. В общей сложности заменили около 4 тысяч галогеновых светильников на светодиодные, 915 форсунок, 82 насоса и 35 километров подводного кабеля. Установили новую систему видеонаблюдения и современную охранно-пожарную сигнализацию", - рассказал Бирюков. Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что фонтан в парке музея-усадьбы "Царицыно" пользуется большой популярностью у горожан и считается одной из самых красивых столичных достопримечательностей. "Его подсветка осуществляется при помощи подводных светильников. Независимые линии управления световым и струйным дизайном позволяют создавать неограниченное количество художественных композиций. Более 800 струй фонтана под музыку поднимаются на высоту до 15 метров", - напомнил заместитель мэра.

https://ria.ru/20231016/moskva-1903019853.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков