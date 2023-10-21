https://ria.ru/20231021/elektorat-1904288919.html

Байден лавирует между еврейским и мусульманским электоратом, заявили в США

Байден лавирует между еврейским и мусульманским электоратом, заявили в США - РИА Новости, 21.10.2023

Байден лавирует между еврейским и мусульманским электоратом, заявили в США

Президент США Джо Байден в реагировании на палестино-израильскую эскалацию вынужден как канатоходец выдерживать баланс между двумя важными для Демократической... РИА Новости, 21.10.2023

2023-10-21T05:46

2023-10-21T05:46

2023-10-21T05:46

в мире

израиль

сша

джо байден

ричард блэк

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ВАШИНГТОН, 21 окт – РИА Новости. Президент США Джо Байден в реагировании на палестино-израильскую эскалацию вынужден как канатоходец выдерживать баланс между двумя важными для Демократической партии группами избирателей - евреями и мусульманами, заявил РИА Новости бывший сенатор американского штата Виргиния Ричард Блэк. В ходе резонансного визита в Израиль Байден, по наблюдениям собеседника агентства, старался угодить обеим фракциям-антагонистам, стремясь сохранить их поддержку в преддверии выборов. "Президент Байден столкнулся с острым конфликтом двух самых важных блоков в Демократической партии – мусульман и евреев. Острые противоречия между ними представляют собой тяжелейший политический вызов для него. В Израиле Байден постарался учесть интересы обеих противоборствующих фракций", - сказал Блэк. "Он выразил непоколебимую поддержку Израилю, пообещал масштабную новую военную помощь и хвалился сосредоточением военно-морских сил у побережья, чтобы удержать других от вмешательства на стороне ХАМАС. В своей эмоциональной речи президент пробуждал сочувствие убитым израильтянам, но также призывал Израиль признать, что большинство палестинцев ни в чем не виноваты. Байден объявил, что отправит в Газу гуманитарную помощь на 100 миллионов долларов", - рассказал он. Президента США в его положении экс-сенатор сравнил с канатоходцем. Чтобы "удовлетворить крупных еврейских доноров", Байдену придется, по его словам, дать добро Израилю на "неограниченную и максимально продолжительную осадную кампанию". "Однако осада несомненно приведет к голоду, смерти… тысяч палестинцев, большинство из которых гражданские лица. Пока продолжается осада, президенту нужно будет демонстрировать сочувствие невинным палестинцам, чтобы унять нарастающий гнев, который очевиден на пропалестинских демонстрациях по всему миру", - сказал Блэк. Важным шагом Байдена он назвал возрождение почти похороненной идеи урегулирования палестино-израильского конфликта на основе принципа "два государства для двух народов". "Президент воскресил ее, упомянув в своей речи. Многие мировые лидеры тоже возобновили поддержку двугосударственному плану для Палестины", - добавил Блэк. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа достигло 4137 человек, свыше 13 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1300 человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе обострения конфликта погибли 19 россиян, двое находятся в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа – порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231021/osvobozhdenie-1904284467.html

израиль

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Максим Горбачев

в мире, израиль, сша, джо байден, ричард блэк, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году