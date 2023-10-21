В Петербурге силовики ищут соучастников группы треш-блогеров
В Петербурге ищут соучастников группы треш-блогеров, нападавших на прохожих
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 окт - РИА Новости. Силовики устанавливают соучастников группы треш-блогеров в Петербурге, которые нападали на местных жителей и снимали видео для соцсетей, сообщает пресс-служба ГСУСК по городу.
"Следователями продолжается проведение следственных действий, направленных на установление местонахождения других соучастников, а также возможных дополнительных эпизодов их преступной деятельности", - говорится в сообщении пресс-службы.
Также около некоторых станций метрополитена в городе замечено усиленное патрулирование правоохранительных органов. Как передает корреспондент РИА Новости, вечером в пятницу около станции метро "Ломоносовская" сотрудники ОМОН проводят проверку соблюдения законодательства мигрантами. Сотрудники останавливают мужчин и просят предоставить документы. Тех, кто вызывает подозрения, провожают в автобус, стоящий рядом, для более тщательной проверки.
В воскресенье председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с распространяемыми в интернете роликами избиений людей в Петербурге. На них группа молодых людей - выходцев из Азербайджана - нападает на случайных прохожих, бьет их руками и ногами, оскорбляет. Это происходит в основном у метро и в торговых центрах города. В течение недели были задержаны шестеро молодых людей, возбужден ряд уголовных дел по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц) в Московском и Красносельском районах города. Пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленобласти в четверг сообщила о задержании еще пяти последователей треш-блогеров, которые участвовали в создании медиа-контента для Telegram-канала.
В пятницу четверых фигурантов дела Московский районный суд заключил под стражу до 17 декабря. Трое из них несовершеннолетние и подозреваются в хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. А четвертый арестованный, по мнению следствия, публично высказывал призывы к применению насилия по национальному признаку и выкладывал в Telegram видеозаписи подобного содержания. Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного п. а ч. 2 ст. 282 (возбуждение ненависти и вражды, а также унижение достоинства человека по признакам национальности с применением насилия) УК РФ. Также ведется розыск зачинщика драк Турала Мамедова, который, по мнению правоохранительных органов, является основным фигурантом дела.