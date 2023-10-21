Рейтинг@Mail.ru
Основатель "Азова"* признал превосходство российских беспилотников - РИА Новости, 21.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:01 21.10.2023
https://ria.ru/20231021/bespilotniki-1904390353.html
Основатель "Азова"* признал превосходство российских беспилотников
Основатель "Азова"* признал превосходство российских беспилотников - РИА Новости, 21.10.2023
Основатель "Азова"* признал превосходство российских беспилотников
Российские БПЛА "Орлан" превосходят беспилотные системы, имеющиеся в распоряжении ВСУ, и создают большую проблему для украинских войск, мешая наступательным... РИА Новости, 21.10.2023
2023-10-21T18:01
2023-10-21T18:01
специальная военная операция на украине
россия
андрей билецкий
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1f/1875292284_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ec670d3dae9f66eb67026ba26e9217d9.jpg
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Российские БПЛА "Орлан" превосходят беспилотные системы, имеющиеся в распоряжении ВСУ, и создают большую проблему для украинских войск, мешая наступательным действиям, заявил основатель запрещенной в РФ террористической организации "Азов"*, командир 3-й штурмовой бригады ВСУ Андрей Билецкий**. Ранее глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак также заявлял, что российские беспилотники "Ланцет" и "Орлан" стали угрозой для ВСУ. "По беспилотным системам оперативно-тактического класса россияне намного дальше нас. Я говорю про известный "Орлан" - это большая проблема для нас. Качественно глушить эти беспилотники не удается, а сбивать ракетами ПВО, которые в дефиците, нецелесообразно, так как у России тысячи этих дронов", - сказал Билецкий** на видео, опубликованном в Telegram-канале издания "Зеркало недели". По словам Билецкого**, указанные беспилотники не дают ВСУ возможности вести наступление, подвозить боекомплекты, проводить инженерные работы и рыть окопы. Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По данным на начало октября, попытки атаковать стоили Киеву потери более 90 тысяч военных убитыми и ранеными. По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них - запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой. В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 557 - они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят". На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ.* Запрещенная в России террористическая организация.** Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20230822/bespilotnik-1891417517.html
https://ria.ru/20230804/bespilotniki-1888073472.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1f/1875292284_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_77cfbb9aa16c69ad0d5e0073f5850c48.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, андрей билецкий, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Андрей Билецкий, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Основатель "Азова"* признал превосходство российских беспилотников

Билецкий: БПЛА "Орлан" превосходят дроны, имеющиеся в распоряжении ВСУ

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкБеспилотный летательный аппарат (БПЛА) "Орлан-30" в южном секторе специальной военной операции
Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Орлан-30 в южном секторе специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) "Орлан-30" в южном секторе специальной военной операции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Российские БПЛА "Орлан" превосходят беспилотные системы, имеющиеся в распоряжении ВСУ, и создают большую проблему для украинских войск, мешая наступательным действиям, заявил основатель запрещенной в РФ террористической организации "Азов"*, командир 3-й штурмовой бригады ВСУ Андрей Билецкий**.
Ранее глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак также заявлял, что российские беспилотники "Ланцет" и "Орлан" стали угрозой для ВСУ.
Военнослужащий ВС РФ управляет беспилотным летательным аппаратом - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
В России создали беспилотник, которому практически не нужен оператор
22 августа, 03:36
"По беспилотным системам оперативно-тактического класса россияне намного дальше нас. Я говорю про известный "Орлан" - это большая проблема для нас. Качественно глушить эти беспилотники не удается, а сбивать ракетами ПВО, которые в дефиците, нецелесообразно, так как у России тысячи этих дронов", - сказал Билецкий** на видео, опубликованном в Telegram-канале издания "Зеркало недели".
По словам Билецкого**, указанные беспилотники не дают ВСУ возможности вести наступление, подвозить боекомплекты, проводить инженерные работы и рыть окопы.
Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По данным на начало октября, попытки атаковать стоили Киеву потери более 90 тысяч военных убитыми и ранеными.
По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них - запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.
В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 557 - они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят".
На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ.
* Запрещенная в России террористическая организация.
** Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
Военнослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом Бук-МЗ Вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
Россия выигрывает войну беспилотников
4 августа, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияАндрей БилецкийВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала