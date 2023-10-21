https://ria.ru/20231021/benzin-1904298314.html

"Узбекнефтегаз" начал импорт бензина Аи-100 из России

"Узбекнефтегаз" начал импорт бензина Аи-100 из России - РИА Новости, 21.10.2023

"Узбекнефтегаз" начал импорт бензина Аи-100 из России

АО "Узбекнефтегаз" начало импорт из России высокооктанового бензина Аи-100, продажи топлива на первом этапе начались в Ташкенте, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 21.10.2023

2023-10-21T08:52

2023-10-21T08:52

2023-10-21T08:53

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ТАШКЕНТ, 21 окт – РИА Новости. АО "Узбекнефтегаз" начало импорт из России высокооктанового бензина Аи-100, продажи топлива на первом этапе начались в Ташкенте, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. "С 20 октября в Ташкенте началась продажа автобензина марки Аи-100, импортируемого из России", - сказал представитель "Узбекнефтегаза". Он не смог назвать объемы поставок, уточнив, что продажа высокооктанового российского топлива осуществляется в Ташкенте на автозаправочных станциях ООО "UNG Petro", принадлежащих "Узбекнефтегазу". Розничная цена бензина Аи-100 – 15,8 тысячи сумов (1,3 доллара) за литр. Для сравнения: стоимость бензина Аи-92 на заправках в Узбекистане – 10,2 тысячи сумов (0,8 доллара), Аи-80 – 6050 (0,5 доллара). В конце января АО"Узбекнефтегаз" начал импорт бензина Аи-80 из России. Поставщиками выступили "Газпромнефть", "Татнефть", ряд частных структур. В зимний период из РФ было закуплено около 100 тысяч тонн данного вида топлива, наиболее восстребованного на внутреннем рынке Узбекистана. В августе президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев поручил профильным ведомствам и компаниям импортировать до конца 2023 года 120 тысяч тонн бензина для обеспечения стабильных поставок топлива в осенне-зимний период. В начале октября в ходе визита Мирзиеева в Россию были подписаны соглашения между правительствами двух стран о расширении сотрудничества в области поставок нефти. Кроме того, министерства транспорта Узбекистана и РФ подписали соглашение по вопросам поставки нефтепродуктов железнодорожным транспортом. Общая мощность нефтеперерабатывающих заводов Узбекистана составляет около 10 миллионов тонн, которые сегодня не полностью загружены. В стране в последние годы регулярно возникал острый дефицит бензина и других видов нефтепродуктов. По данным официальной статистики, добыча нефти в Узбекистане по итогам 2022 года выросла на 1,8%, до 787,8 тысячи тонн, производство бензина – до 1,26 миллиона тонн (+11,5%) дизтоплива – до 800,1 тысячи тонн (+5,9%).

https://ria.ru/20231012/eksport-1902387489.html

https://ria.ru/20231011/toplivo-1902027292.html

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россия, узбекистан, узбекнефтегаз, в мире