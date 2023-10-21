https://ria.ru/20231021/avtomobili-1904297457.html

Стало известно, сколько стоит самый бюджетный автомобиль для чиновников

Стало известно, сколько стоит самый бюджетный автомобиль для чиновников - РИА Новости, 21.10.2023

Стало известно, сколько стоит самый бюджетный автомобиль для чиновников

Самым бюджетным автомобилем для российских чиновников стала Lada Granta стоимостью 700 тысяч рублей, самым дорогим — внедорожник Aurus Komendant, цены на... РИА Новости, 21.10.2023

2023-10-21T08:45

2023-10-21T08:45

2023-10-21T10:50

авто

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

автоваз

lada vesta

россия

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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Самым бюджетным автомобилем для российских чиновников стала Lada Granta стоимостью 700 тысяч рублей, самым дорогим — внедорожник Aurus Komendant, цены на который начинаются почти от 40 миллионов, следует из прайс-листов и данных автопроизводителей, с которыми ознакомилось РИА Новости. Накануне Минпромторг опубликовал список автомобилей, которые рекомендовано в приоритетном порядке закупать для госслужащих. В него вошли пять российских брендов: Lada, "Москвич", Aurus, Evolute и УАЗ — и одна китайская марка Haval (в общей сложности 23 модели). Самая бюджетная модель списка — Lada Granta, цены на нее начинаются с 700 тысяч рублей. Другие рекомендованные для чиновников машины АвтоВАЗа: Lada Vesta — от 1,24 миллиона, Lada Vesta SW Cross — от 1,5 миллиона, Lada Niva Travel — от 1,1 миллиона и Lada Niva Legend — от 830 тысяч. Авто от УАЗа обойдутся чиновникам в 1,2 миллиона рублей за "Патриот", 1,26 миллиона — за "Пикап", "Профи" стоит от 1,3 миллиона, СГР — от 1,18 миллиона, а "Хантер" — от 981 тысячи. Цены на "Москвичи" начинаются от 2,2 миллиона рублей за кроссовер "Москвич 3", электрокар "Москвич 3е" обойдется в 3,95 миллиона, а новая модель лифтбека "Москвич 6" — в 2,6 миллиона. Российский бренд электромобилей Evolute, наладивший производство на заводе под Липецком совместно с азиатскими партнерами, предлагает электрокар Evolute i-PRO за три миллиона рублей, i-Sky за четыре миллиона и электрокроссовер i-Joy за 3,5 миллиона. Цены на китайский Haval, который владеет автозаводом под Тулой, начинаются от 1,9 миллиона рублей за Haval Jolion, модель Haval Dargo стоит от трех миллионов, F7 и F7x — от 2,4 миллиона, а H9 — от четырех миллионов. Самыми дорогими в списке оказались машины люксового автобренда Aurus. Модели Aurus Senat и Aurus Komendant стоят почти 39 и 40 миллионов рублей. "Стартовая цена на модель Aurus Senat составляет 38 900 000 рублей, на Aurus Komendant — 39 900 000 рублей. Как бренд автомобилей класса люкс Aurus предлагает клиентам широкие возможности индивидуализации и дополнительных опций, которые касаются как экстерьерных, так и интерьерных решений. Поэтому итоговая стоимость каждого автомобиля зависит от пожеланий клиента, выбранных опций и уровня персонализации в исполнении Aurus", — рассказали РИА Новости в пресс-службе компании.Пересадить чиновников на отечественные машины минувшим летом поручил Владимир Путин. Как отметили в Минпромторге, такое решение поддержит спрос на них и будет способствовать развитию промышленности.

https://ria.ru/20230923/ekonomika-1898081622.html

https://ria.ru/20230131/mashiny-1848802759.html

https://ria.ru/20230803/aurus-1888061541.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

авто, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), автоваз, lada vesta, россия