https://ria.ru/20231021/avtomobili-1904297457.html
Стало известно, сколько стоит самый бюджетный автомобиль для чиновников
Стало известно, сколько стоит самый бюджетный автомобиль для чиновников - РИА Новости, 21.10.2023
Стало известно, сколько стоит самый бюджетный автомобиль для чиновников
Самым бюджетным автомобилем для российских чиновников стала Lada Granta стоимостью 700 тысяч рублей, самым дорогим — внедорожник Aurus Komendant, цены на... РИА Новости, 21.10.2023
2023-10-21T08:45
2023-10-21T08:45
2023-10-21T10:50
авто
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
автоваз
lada vesta
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Самым бюджетным автомобилем для российских чиновников стала Lada Granta стоимостью 700 тысяч рублей, самым дорогим — внедорожник Aurus Komendant, цены на который начинаются почти от 40 миллионов, следует из прайс-листов и данных автопроизводителей, с которыми ознакомилось РИА Новости. Накануне Минпромторг опубликовал список автомобилей, которые рекомендовано в приоритетном порядке закупать для госслужащих. В него вошли пять российских брендов: Lada, "Москвич", Aurus, Evolute и УАЗ — и одна китайская марка Haval (в общей сложности 23 модели). Самая бюджетная модель списка — Lada Granta, цены на нее начинаются с 700 тысяч рублей. Другие рекомендованные для чиновников машины АвтоВАЗа: Lada Vesta — от 1,24 миллиона, Lada Vesta SW Cross — от 1,5 миллиона, Lada Niva Travel — от 1,1 миллиона и Lada Niva Legend — от 830 тысяч. Авто от УАЗа обойдутся чиновникам в 1,2 миллиона рублей за "Патриот", 1,26 миллиона — за "Пикап", "Профи" стоит от 1,3 миллиона, СГР — от 1,18 миллиона, а "Хантер" — от 981 тысячи. Цены на "Москвичи" начинаются от 2,2 миллиона рублей за кроссовер "Москвич 3", электрокар "Москвич 3е" обойдется в 3,95 миллиона, а новая модель лифтбека "Москвич 6" — в 2,6 миллиона. Российский бренд электромобилей Evolute, наладивший производство на заводе под Липецком совместно с азиатскими партнерами, предлагает электрокар Evolute i-PRO за три миллиона рублей, i-Sky за четыре миллиона и электрокроссовер i-Joy за 3,5 миллиона. Цены на китайский Haval, который владеет автозаводом под Тулой, начинаются от 1,9 миллиона рублей за Haval Jolion, модель Haval Dargo стоит от трех миллионов, F7 и F7x — от 2,4 миллиона, а H9 — от четырех миллионов. Самыми дорогими в списке оказались машины люксового автобренда Aurus. Модели Aurus Senat и Aurus Komendant стоят почти 39 и 40 миллионов рублей. "Стартовая цена на модель Aurus Senat составляет 38 900 000 рублей, на Aurus Komendant — 39 900 000 рублей. Как бренд автомобилей класса люкс Aurus предлагает клиентам широкие возможности индивидуализации и дополнительных опций, которые касаются как экстерьерных, так и интерьерных решений. Поэтому итоговая стоимость каждого автомобиля зависит от пожеланий клиента, выбранных опций и уровня персонализации в исполнении Aurus", — рассказали РИА Новости в пресс-службе компании.Пересадить чиновников на отечественные машины минувшим летом поручил Владимир Путин. Как отметили в Минпромторге, такое решение поддержит спрос на них и будет способствовать развитию промышленности.
https://ria.ru/20230923/ekonomika-1898081622.html
https://ria.ru/20230131/mashiny-1848802759.html
https://ria.ru/20230803/aurus-1888061541.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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авто, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), автоваз, lada vesta, россия
Авто, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), АвтоВАЗ, Lada Vesta, Россия
Стало известно, сколько стоит самый бюджетный автомобиль для чиновников
Самая бюджетная машина для чиновников Lada Granta обойдется в 700 тысяч рублей
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Самым бюджетным автомобилем для российских чиновников стала Lada Granta стоимостью 700 тысяч рублей, самым дорогим — внедорожник Aurus Komendant, цены на который начинаются почти от 40 миллионов, следует из прайс-листов и данных автопроизводителей, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Накануне Минпромторг опубликовал список автомобилей
, которые рекомендовано в приоритетном порядке закупать для госслужащих. В него вошли пять российских брендов: Lada, "Москвич", Aurus, Evolute и УАЗ — и одна китайская марка Haval (в общей сложности 23 модели).
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Самая бюджетная модель списка — Lada Granta, цены на нее начинаются с 700 тысяч рублей. Другие рекомендованные для чиновников машины АвтоВАЗа: Lada Vesta — от 1,24 миллиона, Lada Vesta SW Cross — от 1,5 миллиона, Lada Niva Travel — от 1,1 миллиона и Lada Niva Legend — от 830 тысяч.
Авто от УАЗа обойдутся чиновникам в 1,2 миллиона рублей за "Патриот", 1,26 миллиона — за "Пикап", "Профи" стоит от 1,3 миллиона, СГР — от 1,18 миллиона, а "Хантер" — от 981 тысячи. Цены на "Москвичи" начинаются от 2,2 миллиона рублей за кроссовер "Москвич 3", электрокар "Москвич 3е" обойдется в 3,95 миллиона, а новая модель лифтбека "Москвич 6" — в 2,6 миллиона.
Российский бренд электромобилей Evolute, наладивший производство на заводе под Липецком совместно с азиатскими партнерами, предлагает электрокар Evolute i-PRO за три миллиона рублей, i-Sky за четыре миллиона и электрокроссовер i-Joy за 3,5 миллиона.
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Цены на китайский Haval, который владеет автозаводом под Тулой, начинаются от 1,9 миллиона рублей за Haval Jolion, модель Haval Dargo стоит от трех миллионов, F7 и F7x — от 2,4 миллиона, а H9 — от четырех миллионов.
Самыми дорогими в списке оказались машины люксового автобренда Aurus. Модели Aurus Senat и Aurus Komendant стоят почти 39 и 40 миллионов рублей.
"Стартовая цена на модель Aurus Senat составляет 38 900 000 рублей, на Aurus Komendant — 39 900 000 рублей. Как бренд автомобилей класса люкс Aurus предлагает клиентам широкие возможности индивидуализации и дополнительных опций, которые касаются как экстерьерных, так и интерьерных решений. Поэтому итоговая стоимость каждого автомобиля зависит от пожеланий клиента, выбранных опций и уровня персонализации в исполнении Aurus", — рассказали РИА Новости в пресс-службе компании.
Пересадить чиновников на отечественные машины минувшим летом поручил Владимир Путин. Как отметили в Минпромторге, такое решение поддержит спрос на них и будет способствовать развитию промышленности.
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