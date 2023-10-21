https://ria.ru/20231021/aktsii-1904427405.html

В Берлине в пропалестинской акции приняли участие около пяти тысяч человек

В Берлине в пропалестинской акции приняли участие около пяти тысяч человек - РИА Новости, 21.10.2023

В Берлине в пропалестинской акции приняли участие около пяти тысяч человек

Пропалестинское протестное шествие состоялось в Берлине, участие в акции приняли приблизительно пять тысяч человек, сообщает телерадиокомпания Rundfunk... РИА Новости, 21.10.2023

2023-10-21T22:16

2023-10-21T22:16

2023-10-21T22:29

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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БЕРЛИН, 21 окт - РИА Новости. Пропалестинское протестное шествие состоялось в Берлине, участие в акции приняли приблизительно пять тысяч человек, сообщает телерадиокомпания Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb). По данным rbb, демонстрация была согласована под лозунгом "Деколонизация - против глобального угнетения" и не попала под запрет, как это случилось ранее с другими пропалестинскими митингами. Манифестация, в которой было заявлено участие примерно 500 человек, стартовала в районе Кройцберг и по пути в соседний Нойкельн увеличилась приблизительно в десять раз. Мероприятие прошло "преимущественно мирно", однако стражам порядка приходилось несколько раз останавливать движение демонстрантов из-за выражения некоторыми из них "антиизраильских позиций". По данным полиции, один из выступавших, воспользовавшись громкоговорителем, прокричал на арабском языке, что "весь мир должен сгореть". "Шествие завершилось без дальнейших происшествий на Херманплац, большинство бывших участников митинга в настоящее время уходят", - говорится в сообщении на странице полиции в X. В то же время сообщается, что часть демонстрантов собрались в районе близлежащей Зонненштрассе, отдельными неизвестными запускается пиротехника. Правоохранительные органы призывают людей покинуть улицу. Ранее полиция запретила ряд пропалестинских демонстраций в Берлине. За прошедшую неделю в городе прошли самые массовые в Германии беспорядки в связи с ударом по больнице "Аль-Ахли" в секторе Газа. Протестующие, собирающиеся группами, поджигали мусорные баки и бросали в сторону полицейских бутылки и пиротехнику. Была предпринята попытка поджечь синагогу. По данным МВД, в ходе беспорядков было ранено свыше 100 сотрудников правоохранительных органов. Ранее минздрав Газы заявил, что 17 октября вследствие удара по больнице "Аль-Ахли" погиб 471 человек, пострадали более 300, большинство из них - женщины и дети. Палестинцы и израильтяне возложили вину за атаку друг на друга: МИД Палестины заявил, что удар нанесли израильские самолеты, а армия Израиля - что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад". Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. По последним данным минздрава Палестины, число погибших в секторе Газа в результате израильских ударов возросло до 4 385, 1 756 из них - дети. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1300 человек. Посольство РФ сообщало, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231020/voyna-1903961675.html

https://ria.ru/20231014/stsenariy-1902640530.html

https://ria.ru/20231017/uroki-1903205319.html

израиль

берлин (город)

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в мире, израиль, берлин (город), палестина, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году