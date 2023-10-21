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В Праге сторонники и противники Израиля провели акции - РИА Новости, 21.10.2023
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21:45 21.10.2023
https://ria.ru/20231021/aktsii-1904424406.html
В Праге сторонники и противники Израиля провели акции
В Праге сторонники и противники Израиля провели акции - РИА Новости, 21.10.2023
В Праге сторонники и противники Израиля провели акции
Сторонники и противники Израиля провели в субботу манифестации в районе посольства этой страны в Праге, в каждой из групп было примерно по 10 человек, сообщило... РИА Новости, 21.10.2023
2023-10-21T21:45
2023-10-21T21:45
в мире
израиль
прага
палестина
яна чернохова
чешское радио
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ПРАГА, 21 окт - РИА Новости. Сторонники и противники Израиля провели в субботу манифестации в районе посольства этой страны в Праге, в каждой из групп было примерно по 10 человек, сообщило Чешское радио. "Около 10 человек пришли на манифестацию в районе посольства Израиля в Праге, чтобы выразить свое несогласие с израильскими действиями в секторе Газа. В руках у них были флаги Палестины и плакаты с лозунгами в ее поддержку. Неподалеку от них свою манифестацию провели сторонники Израиля, их тоже насчитывалось около 10 человек, они принесли с собой флаги Израиля и США", - отмечается в сообщении. По данным Чешского радио, ход акций обеих групп контролировали несколько десятков полицейских, но никаких конфликтов не произошло. В течение последних двух недель по два митинга на Вацлавской площади в центре Праги провели сторонники как Палестины, так и Израиля. Число первых достигало примерно 100 человек, сторонников Израиля насчитывалось около 20 человек, в одной из акций среди них была и министр обороны Чехии Яна Чернохова. Никаких инцидентов между представителями обеих сторон не произошло.
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РИА Новости
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в мире, израиль, прага, палестина, яна чернохова, чешское радио, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Прага, Палестина, Яна Чернохова, Чешское радио, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Праге сторонники и противники Израиля провели акции

Чешское радио: в Праге сторонники и противники Израиля провели акции

© AP Photo / Darko VojinovicСотрудники полиции Чехии в центре Праги
Сотрудники полиции Чехии в центре Праги - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
© AP Photo / Darko Vojinovic
Сотрудники полиции Чехии в центре Праги. Архивное фото
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ПРАГА, 21 окт - РИА Новости. Сторонники и противники Израиля провели в субботу манифестации в районе посольства этой страны в Праге, в каждой из групп было примерно по 10 человек, сообщило Чешское радио.
"Около 10 человек пришли на манифестацию в районе посольства Израиля в Праге, чтобы выразить свое несогласие с израильскими действиями в секторе Газа. В руках у них были флаги Палестины и плакаты с лозунгами в ее поддержку. Неподалеку от них свою манифестацию провели сторонники Израиля, их тоже насчитывалось около 10 человек, они принесли с собой флаги Израиля и США", - отмечается в сообщении.
По данным Чешского радио, ход акций обеих групп контролировали несколько десятков полицейских, но никаких конфликтов не произошло.
В течение последних двух недель по два митинга на Вацлавской площади в центре Праги провели сторонники как Палестины, так и Израиля. Число первых достигало примерно 100 человек, сторонников Израиля насчитывалось около 20 человек, в одной из акций среди них была и министр обороны Чехии Яна Чернохова. Никаких инцидентов между представителями обеих сторон не произошло.
Последствия ударов ХАМАС по Израилю
© AP Photo / Fatima Shbair

Рано утром 7 октября в южной и центральной частях Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги.

Ракетный обстрел территории Израиля со стороны сектора Газа

Рано утром 7 октября в южной и центральной частях Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги.

© AP Photo / Fatima Shbair
1 из 9
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI

По утверждению представителей ХАМАС, они выпустили более пяти тысяч ракет по Израилю.

Последствия ракетного обстрела со стороны сектора Газа в Ашкелоне, Израиль

По утверждению представителей ХАМАС, они выпустили более пяти тысяч ракет по Израилю.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
2 из 9
© AP Photo / Tsafrir Abayov

Армия обороны Израиля также сообщила о проникновении бойцов в приграничные районы.

Пожар в Ашкелоне после ракетного обстрела со стороны сектора Газа

Армия обороны Израиля также сообщила о проникновении бойцов в приграничные районы.

© AP Photo / Tsafrir Abayov
3 из 9
© AP Photo / Ohad Zwigenberg

Очевидцы сообщили, что в некоторых населенных пунктах идут уличные бои.

Израильские военные возле Ашкелона

Очевидцы сообщили, что в некоторых населенных пунктах идут уличные бои.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
4 из 9
© AP Photo / Fatima Shbair

В результате противостояния и ракетных ударов пострадали десятки человек.

Ракетный обстрел территории Израиля со стороны сектора Газа

В результате противостояния и ракетных ударов пострадали десятки человек.

© AP Photo / Fatima Shbair
5 из 9
© AP Photo / Ohad Zwigenberg

СМИ сообщили о не менее пяти погибших.

Израильские военные возле Ашкелона

СМИ сообщили о не менее пяти погибших.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
6 из 9
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI

ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) объявил о режиме готовности к войне, а министр обороны Йоав Галант — о массовом сборе резервистов.

Горящий автомобиль в Ашкелоне после ракетного обстрела со стороны сектора Газа

ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) объявил о режиме готовности к войне, а министр обороны Йоав Галант — о массовом сборе резервистов.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
7 из 9
© AP Photo / Ohad Zwigenberg

В скором времени армия обороны Израиля объявила о начале "контртеррористической" операции "Железные мечи".

Дым на месте взрыва на юге Израиля

В скором времени армия обороны Израиля объявила о начале "контртеррористической" операции "Железные мечи".

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
8 из 9
© AP Photo / Tsafrir Abayov

Израильские военные заявили, что наносят удары по сектору Газа и перекрывают дороги вокруг анклава.

Израильские пожарные тушат пожар в Ашкелоне после ракетного обстрела со стороны сектора Газа

Израильские военные заявили, что наносят удары по сектору Газа и перекрывают дороги вокруг анклава.

© AP Photo / Tsafrir Abayov
9 из 9

Рано утром 7 октября в южной и центральной частях Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги.

© AP Photo / Fatima Shbair
1 из 9

По утверждению представителей ХАМАС, они выпустили более пяти тысяч ракет по Израилю.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
2 из 9

Армия обороны Израиля также сообщила о проникновении бойцов в приграничные районы.

© AP Photo / Tsafrir Abayov
3 из 9

Очевидцы сообщили, что в некоторых населенных пунктах идут уличные бои.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
4 из 9

В результате противостояния и ракетных ударов пострадали десятки человек.

© AP Photo / Fatima Shbair
5 из 9

СМИ сообщили о не менее пяти погибших.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
6 из 9

ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) объявил о режиме готовности к войне, а министр обороны Йоав Галант — о массовом сборе резервистов.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
7 из 9

В скором времени армия обороны Израиля объявила о начале "контртеррористической" операции "Железные мечи".

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
8 из 9

Израильские военные заявили, что наносят удары по сектору Газа и перекрывают дороги вокруг анклава.

© AP Photo / Tsafrir Abayov
9 из 9
 
В миреИзраильПрагаПалестинаЯна ЧерноховаЧешское радиоОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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