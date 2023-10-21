https://ria.ru/20231021/aktsii-1904424406.html

В Праге сторонники и противники Израиля провели акции

В Праге сторонники и противники Израиля провели акции - РИА Новости, 21.10.2023

В Праге сторонники и противники Израиля провели акции

Сторонники и противники Израиля провели в субботу манифестации в районе посольства этой страны в Праге, в каждой из групп было примерно по 10 человек, сообщило... РИА Новости, 21.10.2023

2023-10-21T21:45

2023-10-21T21:45

2023-10-21T21:45

в мире

израиль

прага

палестина

яна чернохова

чешское радио

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0f/1902923709_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_64cfafb1e1e723f10fdccf0b4b382271.jpg

ПРАГА, 21 окт - РИА Новости. Сторонники и противники Израиля провели в субботу манифестации в районе посольства этой страны в Праге, в каждой из групп было примерно по 10 человек, сообщило Чешское радио. "Около 10 человек пришли на манифестацию в районе посольства Израиля в Праге, чтобы выразить свое несогласие с израильскими действиями в секторе Газа. В руках у них были флаги Палестины и плакаты с лозунгами в ее поддержку. Неподалеку от них свою манифестацию провели сторонники Израиля, их тоже насчитывалось около 10 человек, они принесли с собой флаги Израиля и США", - отмечается в сообщении. По данным Чешского радио, ход акций обеих групп контролировали несколько десятков полицейских, но никаких конфликтов не произошло. В течение последних двух недель по два митинга на Вацлавской площади в центре Праги провели сторонники как Палестины, так и Израиля. Число первых достигало примерно 100 человек, сторонников Израиля насчитывалось около 20 человек, в одной из акций среди них была и министр обороны Чехии Яна Чернохова. Никаких инцидентов между представителями обеих сторон не произошло.

израиль

прага

палестина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, прага, палестина, яна чернохова, чешское радио, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году