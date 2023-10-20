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Захарова назвала слова фон дер Ляйен о схожести России и ХАМАС провокацией

Захарова назвала слова фон дер Ляйен о схожести России и ХАМАС провокацией - РИА Новости, 20.10.2023

Захарова назвала слова фон дер Ляйен о схожести России и ХАМАС провокацией

Заявление председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о схожести России и ХАМАС является провокацией и проявлением национализма и ксенофобии, заявила... РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T14:52

2023-10-20T14:52

2023-10-20T15:06

россия

москва

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

урсула фон дер ляйен

мария захарова

еврокомиссия

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Заявление председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о схожести России и ХАМАС является провокацией и проявлением национализма и ксенофобии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Заявления Урсулы фон дер Ляйен являются проявлением крайней формы национализма и ксенофобии, провокацией, нацеленной на поджигание межрелигиозной и межэтнической ненависти", - написала Захарова в своем Telegram-канале.Захарова указала на заявление фон дер Ляйен в ходе выступления в американском Институте Хадсона от 19 октября, где глава ЕК сравнила Россию и ХАМАС.

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